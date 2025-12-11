【サンシャインシティのお正月イベントのご紹介】館内各所を獅子舞が練り歩く！　サンシャイン60展望台 てんぼうパークで甘酒とともに初日の出を堪能…(ハート)　サンシャイン水族館ではお正月限定イベントを開催

株式会社サンシャインシティ

サンシャインシティ(東京・池袋)では2026年のお正月に館内各所で様々なイベントが開催されます。

サンシャイン水族館のダイバーも新年をお祝いサンシャイン60展望台 てんぼうパークから見る初日の出サンシャインシティを獅子舞が練り歩きいきものディスカバリーもHappy New year ver.に！展望台の初日の出イベント参加者には記念ピンバッジも！

■毎年恒例、獅子舞がサンシャインシティにやってくる！

【1月1日(木・祝)・1月2日(金)】

お正月の風物詩、獅子舞が2026年の1月1日(木・祝)・2日(金)の2日間、サンシャインシティ内各所を練り歩きます。

■サンシャイン60展望台 てんぼうパーク 2026年 初日の出 特別営業

【1月1日(木・祝)】

210名限定で、初日の出でオレンジ色に染まる東京の絶景を海抜251ｍの展望台から楽しめる！

■サンシャイン水族館 Enjoy! AQUARIUM Happy Holidays～Happy New Year～

【1月1日(木・祝)～1月7日(水)】

正月ならではの装飾や、参加すると生き物たちの落とし(お年)玉がもらえる探検ガイドツアーを実施。

サンシャインシティ館内

●獅子舞の練り歩き

１月１日（木・祝） ・２日（金）の２日間限定で、サンシャイン水族館やサンシャイン60展望台、専門店街アルパ等を獅子舞が練り歩きます。

獅子舞はお正月などで厄払い・無病息災を祈る伝統行事。魔よけの効果もあると言われており、練り歩き中は1年間幸せに過ごせるよう獅子がお客様の頭を噛んでまわります。

＜日時＞

1月1日（木・祝）11:30～

1月2日（金） 11:30～

イベントの詳細はこちら：https://sunshinecity.jp/event/entry-34977.html(https://sunshinecity.jp/event/entry-34977.html)

サンシャイン60展望台 てんぼうパーク

●てんぼうパーク 2026年 初日の出 特別営業

サンシャイン60展望台 てんぼうパークでは、2026年元旦に210名限定で初日の出をご覧いただける「サンシャイン60展望台 てんぼうパーク 2026年 初日の出 特別営業」を実施します。

海抜251ｍの展望台から初日の出でオレンジ色に染まる東京の絶景をお楽しみいただけるほか、今回のイベントでしか手に入らない干支の “午”をモチーフにしたピンバッジをはじめとした「サンシャイン60展望台 てんぼうパーク 2026年 初日の出記念グッズ」をプレゼントいたします。

初日の出が見える東向きの窓からは、視界を遮る建物が少なく、開放的な景色の中で2026年最初の日の出を存分にお楽しみいただけます。

記念ピンバッジデザイン甘酒(協力：大関株式会社)

また、昨年販売開始1分で完売した、より特別感を味わえる1名限定のリング型ブランコ風ベンチや、10組20名限定ペアシートなどは今年も完売！現在販売しているのは立ち見のみとなります。

さらに、ご来場いただいたお客様全員に甘酒を振る舞います♪ 2026年の始まりをぜひサンシャイン60展望台 てんぼうパークでお迎えください！

＜日 時＞

1月1日（木・祝）6:00～8:00 (最終入場7:30)(日の出予定時刻6:51)

※元日の通常営業は11:00~18:00 (最終入場17:00)

イベントの詳細はこちら：https://sunshinecity.jp/observatory/event/entry-35033.html(https://sunshinecity.jp/observatory/event/entry-35033.html)

サンシャイン水族館

●Enjoy！AQUARIUM Happy Holidays～Happy New Year～

【1月1日(木・祝) ～1月7日(水)】

◆いきものディスカバリー Happy New Year ver.

飼育スタッフが生き物の自然な姿や、人との関わり合いについて、新たなスタイルで楽しく・わかりやすくご紹介し、“新しい発見”をお届けする「いきものディスカバリー」をHappy New Year ver.でお届け。お正月らしい小物を使用したアシカトレーニングなど、縁起担ぎにぴったりな普段と違ういきものディスカバリーをお楽しみいただけます。

アシカのトレーニング◆探検ガイドツアー ～生き物たちの落とし玉プレゼント～

期間中、普段見ることのできないバックヤードを飼育スタッフがご案内探検ガイドツアーに参加されたお客様全員に、サンシャイン水族館から落とし(お年)玉をプレゼント。

中に入っているのは当館のケープペンギンたちが生え換わりで“落とした”ペンギンの羽。ペンギンはペアになると一生添い遂げると言われており、「夫婦円満のお守り」代わりにもなるかもしれません。

時 間：平日 11:00・14:00 / 土日祝 11:00・13:00・14:00

※各回約40分間

料 金：1,000円

●サンシャイン水族館オリジナル福袋2026

落とし(お年)玉イメージ福袋に含まれるグッズ例スペシャルパックの飼育スタッフ体験イメージ

2026年の「サンシャイン水族館 オリジナル福袋」2種を先着合計120個限定で販売。スペシャルパックではサンシャイン水族館オリジナルグッズを含む約9点の商品とともにマニアックな水族館の裏側見学や飼育スタッフ体験等のコンテンツが当たります。また、すべての福袋には当館の生き物たちが落とした“ペンギンの羽”等が入った「落とし(お年)玉」が1種類入っています。

料 金：

◆サンシャイン水族館 オリジナル福袋2026 スペシャルパック 25,000円

◆サンシャイン水族館 オリジナル福袋2026 カジュアルパック 11,000円

個 数：合計120個限定（スペシャル：10個、カジュアル：110個）

※ご購入はお一人様1点まで

販売時期：【オンラインショップ】12月20日（土）12:00～なくなり次第終了

※2026年1月1日(木・祝)以降順次お届け

サンシャイン水族館オンラインショップ：https://onlineshop.sunshinecity.jp/

※状況により、内容・スケジュールが変更・中止となる場合がございます。

※状況により、内容・スケジュールが変更・中止となる場合がございます。

※画像はイメージです。

※金額はすべて税込です。

■サンシャインシティ 概要

所在地：東京都豊島区東池袋3-1

営業時間：各施設により異なる

問合せ先：サンシャインシティ総合案内 03-3989-3331

https://sunshinecity.jp/

------------------------------------------------------------