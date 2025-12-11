【Hubble活用事例】契約業務にかかる時間を50％削減し、残業時間がゼロに！全学の「知見の宝箱」の活用で契約リテラシーを向上した関西大学の「Hubble」活用事例を公開

株式会社Hubble

法務と事業部門の協業性を高め、生産性を向上させる契約業務・管理クラウドサービス「Hubble（ハブル）」を提供する株式会社Hubble（東京都渋谷区、CEO：早川 晋平、CTO：藤井 克也、CLO：酒井 智也）は、「学の実化」を理念に掲げ、教育・研究活動を通じて社会に新たな価値を創造する学校法人関西大学（大阪府吹田市、理事長 芝井 敬司）におけるHubble活用事例を公開しました。

関西大学は、関西初の法律学校として開校した関西法律学校を前身として、「学の実化（がくのじつげ）」を学是（理念）として掲げる総合大学として設立され、教育研究活動を通じ、不確実性の高まる社会の中で困難を克服し、未来を切り拓こうとする強い意志と多様性を尊重し新たな価値を創造することができる力を有する人材を育成しています。

同大学 総務局法務課では、どのように契約業務のDXを推進し、労働時間や残業時間の削減や全学の契約リテラシーの向上を実現したのか。総務局法務課 課長 ハラスメント防止推進室 玉村 良史 様、同課 課長補佐 梶井 智司 様及び同課 濱田 七兵衛 様にお伺いしました（取材時：2025年6月）。

「Hubble」導入前の課題

「Hubble」導入後の効果

- アナログで行われていた契約書審査業務の非効率性- 契約に関するナレッジや情報が属人化し、重複する問い合わせへの対応工数の増加- 案件漏れや契約書審査の非効率化による契約締結までの期間の長期化- 契約業務にかかる業務時間が50％削減し、残業時間を削減- 案件管理及び学内コミュニケーションの円滑化による契約書審査スピードの向上- 全学における契約リテラシーが向上し、属人化していた情報の引継ぎやナレッジの共有を促進

▽本事例の詳細はこちら

https://hubble-docs.com/cases/kansai-u-2

▽サービスに関するお問い合わせ

https://hubble-docs.com/contact

【組織概要（2025年11月現在）】

組織名 ：学校法人 関西大学

所在地 ：大阪府吹田市山手町3丁目3番35号

設立 ： 1886（明治19）年

代表 ： 学校法人関西大学 理事長 芝井 敬司

事業内容： 教育事業・研究事業等

URL ：https://www.kansai-u.ac.jp/ja/?stt_lang=ja

◆「Hubble（ハブル）」とは

人とAI、法務と事業部門の協業性を向上させ、契約業務基盤の構築と定着を支援するクラウドサービスです。継続率は99％で、上場企業を中心に多くの企業に長くご利用いただいています。契約書の審査依頼から作成、検討過程や締結済契約書の管理まで、AIを活用しながら一気通貫でご利用いただけます。

また、コミュニケーションツールや電子契約システム等とのAPI連携も充実しており、既存ツールとの併用も可能です。

業界初の「カスタム項目AI自動入力」機能（自社調べ）を搭載し、契約書管理に必須の主要9項目に加え、自社独自で管理したい項目も業界・業種を問わず自由に設定・運用いただけます。改正電子帳簿保存法にも完全対応（JIIMA認証取得）しており、更新期限の自動通知、柔軟な権限設定、紙と電子の契約書を横断して検索できる機能なども備え、セキュアで網羅性の高い契約データベースを構築することができます。

・サービスサイト：https://hubble-docs.com

◆「Contract Flow Agent（コントラクト・フロー・エージェント）」とは

契約業務における進行や意思決定の支援に特化した、契約AIエージェントです。Hubble上で行われる、契約書の起案・レビュー・承認・更新といった一連の契約業務フローにおいて、過去の業務履歴や社内ルール、判断基準をもとに「次に取るべきアクション」を提示し、業務を前に進めるための支援を行います。

従来からある、単なる文書チェックを行うAIとは異なり、「Contract Flow Agent」は契約実務の文脈を理解し、担当者の迷いをなくす伴走者として機能します。属人的な判断や手戻りの削減を通じて、契約業務を進め、法務と事業部門の協業を強力に後押しします。

・CFA特設ページ：https://lp.hubble-docs.com/ContractFlowAgent

◆株式会社Hubble 会社概要

株式会社Hubbleは、「手触りのある課題をテクノロジーによって解決し、働く人の個性や創造力が発揮される未来を創出する。」をパーパスに掲げ、以下のサービスを提供・運営しています。

・ 契約業務・管理クラウドサービス「Hubble（ハブル）」https://hubble-docs.com

・ 締結済契約書を入れるだけでAIが契約データベースを構築するクラウドサービス

「Hubble mini（ハブル ミニ）」https://hubble-docs.com/lp/Hubble-mini/

・ NDAの統一規格化を目指すコンソーシアム型のNDA締結プラットフォーム

「OneNDA（ワンエヌディーエー）」https://one-contract.com/

・ 法務の生産性を高めるメディア「Legal Ops Lab（リーガルオプスラボ）」

https://hubble-docs.com/legal-ops-lab/

Hubbleシリーズは上場企業からベンチャー企業まで業界・業種問わず700社以上にご利用いただいております（2025年12月時点）。

・ 所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東1丁目32-12 渋谷プロパティータワー7階

・ 取締役：早川 晋平（CEO） / 藤井 克也（CTO） / 酒井 智也（CLO弁護士）

・ 会社概要：https://hubble-docs.com/about