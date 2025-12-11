Z世代が創る“次のヒットパン” 　クックハウス×N高コラボN高生発想の斬新アイデア、甘さ塩気の無敵コンビ「みたらしコッペ」「こんなの、あり!?なパンをキミの手で!」実践マーケティングで誕生

株式会社ダイヤ

今年創業79周年の株式会社ダイヤ（本社：大阪市生野区新今里 代表取締役社長：多田俊介 以下 ダイヤ）は、N高等学校・S高等学校・R高等学校・N中等部のカリキュラムを請け負い、中高生たちにとって身近なテーマである“パン”を題材にして「こんなの、あり!?なパンをキミの手で!」企画として実践的なマーケティングの学びの場を提供する形で商品開発を一緒に行いました。その中から生徒たちが考案した新商品として甘さと塩気のバランスが絶妙な「みたらしコッペ」を2026年1月2日～31日期間限定で販売します。

■商品概要みたらしコッペ

テイクアウト 324円（税込）

■商品説明：ふんわりしたコッペパンの中に、くちどけのよいホイップと香ばしいきなこペースト、さらにみたらしのたれをとろりとかけた、“和のおいしさ”を一つに閉じ込めたスイーツコッペ。ザクッ・ふわっ・とろりの三拍子が楽しめる一品です。

■販売期間：2026年1月2日(金)-31日(土)

■販売場所：クックハウス全店（予定）

■株式会社ダイヤ 会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/63870/table/156_1_6b072323032f4ac254cc9bb068e843a8.jpg?v=202512111058 ]