盛り髪最前線！本物のバルーンをヘアアクセサリーに仕立てた『ヘアクリップバルーン』が新発売

キッシーズ株式会社バルーンは“身につける”時代へ！本物のバルーンをそのままヘアアクセサリーに仕立てた『ヘアクリップバルーン』が誕生

1946年創業、バルーン・パーティーグッズ・縁日玩具の専門商社キッシーズ株式会社（愛知県名古屋市、代表取締役：岸 則孝）は、盛り髪ブームの新アイコンとなるヘアアクセサリー『ヘアクリップバルーン』を2025年12月12日(金)より販売開始いたします。

『ヘアクリップバルーン』は、本物のバルーンをそのままヘアクリップに仕立てた、新感覚の“身につけるバルーン”。

立体的なフォルムと光沢感がヘアアレンジを一気に華やかにし、写真映えも抜群。どんなヘアスタイルにも直感的にプラスでき、特別な日の主役級アレンジを叶えます。

成人式・卒業式・体育祭・文化祭などの学生イベントをはじめ、誕生日・発表会・推し活イベントなど、可愛く目立ちたいすべてのシーンに向けた盛りアイテムです。

令和の学生イベントは“盛り髪”がトレンドに

大流行中のビッグバルーンブーケ（バルーンバンチ）と合わせてコーディネート造花やリボンと組み合わせた複数使いで、アレンジは無限大

令和世代の卒業式や体育祭などの学生イベントでは、SNS映えを意識した「目立ったもの勝ち」ムードが加速し、盛り髪が大きなトレンドとなっています。

本物のバルーンならではの立体感やきらめきで特別な日のヘアアレンジをゴージャスに彩る『ヘアクリップバルーン』は、そんな盛り髪にもぴったりのアイテムです。

存在感のあるフォルムは写真・動画でしっかり映え、思い出シーンに“主役感”と“可愛い”をプラス。軽量のため重ね付けも自在で、アレンジに取り入れやすいのも魅力です。

さらに、手が塞がらずに楽しめるため、卒業式で爆発的に流行しているバルーンブーケ（バルーンバンチ）との組み合わせも相性抜群。コーディネート全体の統一感が一気にアップします。

成人式・卒業式・体育祭・文化祭のほか、誕生日パーティーやイベント、テーマパークなど、華やかに“盛りたい”すべてのシーンを彩る、新しいヘアアクセサリーの選択肢です。

盛り髪ブームど真ん中。“ふくらむハート”と“はばたくウィング”でもっと可愛く

大・小のハート型、エンジェルウィング型×5色展開

形状は大・小のハート型、エンジェルウィング型の3種類。いずれも全5色で展開します。

単品使いでも可愛く、複数使いすれば一気に華やかに。トレンドの“盛り”アレンジを思いのままに楽しめます。

ターゲット・利用シーン

“可愛く目立ちたい”すべての方へ

・卒業式／成人式／七五三などハレの日に

・体育祭／文化祭など、みんなで盛り上がりたい日に

・誕生日パーティーなど、主役を飾る特別な日に

・幼稚園／保育園／習い事の発表会などのおめかしに

・推し活イベントやテーマパークでのコーディネートに

商品ラインナップ（仕様・価格）

▼ ヘアクリップバルーン ハート M

サイズ：W10×H12×D5.5cm

上代：税別350円／税込385円

・パールピンク

・パールライトブルー

・ホワイトゴールド

・マゼンタ

・ライラック

▼ ヘアクリップバルーン ハート S

サイズ：W6.5×H9×D3.5cm

上代：税別300円／税込330円

・パールピンク

・パールライトブルー

・ホワイトゴールド

・マゼンタ

・ライラック

▼ ヘアクリップバルーン エンジェルウィング

サイズ：W13×H13×D1.5cm

上代：税別440円／税込484円

・パールピンク

・パールライトブルー

・ディープゴールド

・シルバー

・ホワイト

販売情報

キッシーズ株式会社について

＜オンラインショップ＞- STICK BALLOON STUDIO by Kishi's： https://stickballoon.comスティックバルーンを膨らんだ状態でお届けするオンラインショップです。- 業務用会員制卸サイト e-Wholesale： https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_index.cgi?＜実店舗＞- キッシーズパーティーストア 名古屋： https://www.kishis.co.jp/new.store.html

1946年創業以来、縁日玩具やゴム風船、フィルムバルーン、パーティーグッズ、雑貨などの輸入卸を行っています。バルーンの分野では世界最高品質と言われているブランドゴム風船のセンペルテックス（Sempertex）をはじめ、世界中のフィルムバルーンと一次代理店契約を結び、プロのデコレーターやパフォーマーに向けて業務用BtoB卸業務を担うだけでなく、トレンドを捉えた自社製品の開発も積極的に行っています。

キッシーズは「人を幸せな気持ちにすること それが私たちの仕事です」を企業理念に、市場の拡大やお客様の問題解決に全力を尽くし、常に新しいことにチャレンジし続けています。

キッシーズ株式会社

所在地：〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-7-17

TEL ：052-563-4681

コーポレートサイト ： https://www.kishis.co.jp

スティックバルーンについて：https://www.kishis.co.jp/stickballoon/index.html

直営ショッピングサイト STICK BALLOON STUDIO by Kishi's： https://stickballoon.com

業務用会員制卸サイト e-Wholesale： https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_index.cgi

公式X ： https://twitter.com/kishisparty

公式Instagram ： https://www.instagram.com/kishis1946

最新バルーン情報を発信中の【STICK BALLOON STUDIO by Kishi's】公式Instagram：https://www.instagram.com/stickballoonstudio