岐阜市に「児童発達支援事業所ことばパレット」が誕生

株式会社ことばパレット

株式会社ことばパレット（本社：岐阜市、代表取締役：松原嘉幸）は、2026年1月、子どもの言語発達支援に特化した児童発達支援事業所「ことばパレット」を開設いたします。当施設は、「子どもたちの“ことばの困った”を解決し、未来の可能性を最大化すること」を使命に、言語聴覚士による専門的な個別療育を提供します。ことばの遅れや発音、語彙、発話頻度の少なさ、対人関係のつまずきなど、多様な課題に寄り添いながら、すべての子どもが自分らしく表現できる環境づくりを目指しています。地域のご家庭が抱える「ことばへの不安」に、確かな専門支援を届けることで、子どもと家族の毎日がより豊かに変わっていく未来を創り続けてまいります。

【療育理念】

子どもたちの“ことばの困った”をなくすこと。それが、ことばパレットの使命です。

発達の遅れや発音、語彙、対人関係まで、どんな小さな悩みも専門家が丁寧にサポートします。

ことばが育つことで、子どもたちの世界はもっと広がり、未来はもっと輝いていきます。

【施設の特徴】

ことばパレットは、専門性と安心感・便利さを兼ね備えた“魅力的な言語療育施設”です。

言語聴覚士が常駐

ことばの専門家である言語聴覚士（ST）がお子さんの現状を細かく分析し、オーダーメイドの支援プログラムを立案します。

個別療育

お子さま一人ひとりにマンツーマンで向き合い、集中できる環境のなかで、ことばの発達課題をピンポイントに支援します。

ご家族との連携

ご家族との密なコミュニケーションを大切にし、連携して子どもたちの成長を支えます。

自宅や園への送迎サービスで、ご家族の負担を大きく軽減。事業所から片道約15分圏内（応相談）で対応し、共働き世帯や子育て中のご家庭をしっかりサポートします。

【サービス案内】

対象：6歳までの未就学児

（例：ことばの遅れ、発音が不明瞭、語彙が少ない、話すのが苦手 など）

営業日：月曜～土曜（祝日を除く）

サービス提供時間：午前 9:30～11:40

午後 13:30～16:30

療育内容：1回40分の個別療育

送迎：事業所から片道15分程度

【見学のお申込み】

電話：058-215-6350 もしくはラインにてお問い合わせください。

【お問い合わせ】

言語療育 ことばパレット

所在地：岐阜市六条大溝4-8-18エバーグリーン岐阜102号室

電話番号：058-215-6350

メール：gifu@kotopale.jp

ホームページ：https://kotopale.jp/