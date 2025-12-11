事前決済で受付をスムーズに、イベント予約管理システム「Tsudle」が「クレジットカード決済機能」をリリース

株式会社リザーブリンク

クラウド型イベント予約管理システム「Tsudle（ツドル）」を提供する株式会社リザーブリンク（東京都港区、代表取締役：井出勝彦）は、Tsudleに新たに「クレジットカード決済機能」を追加したことをお知らせいたします。

概要

新たに追加された「クレジットカード決済（事前決済）機能」は、イベント予約時にfincode byGMO（GMOイプシロン株式会社）を利用したオンライン決済を行える仕組みです。

これにより、イベント当日の現金対応や受付混雑を解消し、参加者の利便性向上と運営負担の軽減を同時に実現します。

主催者はイベントごとに「事前決済」または「当日支払い」を選択でき、運営形態に合わせた柔軟な決済フローを構築できます。

背景

イベント運営ではオンライン化が進んでいるものの、当日の受付では依然として現金支払いが多く、「現金支払いによる混雑」「釣銭管理」「未払いリスク」などの課題が依然として残っています。

特に参加者が多い人気イベントや、短時間での受付処理が求められる体験会・セミナーなどでは、当日の支払い対応がボトルネックとなるケースが少なくありません。

一方で、参加者側もキャッシュレス化の進展に伴い、クレジットカードやオンライン決済を利用したいニーズが高まっています。

例えば、消費者向けイベントのチケット購入時だけでなく、ビジネスシーンでは有料の研修・セミナー・講習会を、部署や担当者単位のビジネスカードで支払うケースが増えてきています。

このような流れから、Tsudleは予約時にクレジットカードによる事前決済を完結できる機能を実装しました。“受付のスムーズ化”と“参加者の利便性向上”を両立する新たな仕組みを提供します。

機能仕様

主な機能は以下の通りです。

- 予約時の事前決済（クレジットカード決済）に対応fincodeを利用したオンライン決済が可能決済完了後に予約が確定予約金額が1円以上の場合のみ決済可能- イベントごとに支払い方法を選択可能「事前決済」または「当日支払い」から選択即時予約方式のイベントで利用が可能予約者が支払い方法を選択する形式は非対応（主催者側で固定）- キャンセル時の自動返金処理予約キャンセルと同時にfincode側で返金処理が自動実行主催者によるfincode操作は不要- 決済情報の確認・管理が可能予約一覧で各予約の支払い状況を確認決済済み予約からfincodeの決済詳細ページへ遷移可能CSV出力でも支払い状況を確認できる- 決済手数料に対応決済手数料は売上に応じて発生振込時には手数料が差し引かれた金額を入金短期間・単発イベントに合わせたご提案も可能

事前決済機能は、fincodeと連携することで予約時にスムーズなクレジットカード決済を実現し、当日の受付業務を大幅に効率化し、イベントごとに支払い方法を簡単に設定できるため、運営形態に合わせた柔軟な決済フローを構築できます。

なお、以下のようなフローで、利用が可能です。

今後について

活用シーン- 大規模イベントの受付混雑を避けたい場合- 現金管理の手間を減らしたい運営- 未払いリスクを減らし収益を確実化したい場合期待される効果- 当日の受付混雑の解消- 現金管理・釣銭対応などの業務負担削減- キャンセル時の自動返金による運用負荷の軽減

リザーブリンクでは、イベント運営や予約管理の効率化と利便性向上に向け、機能拡充を継続的に行ってまいります。

今後も「Tsudle」を通じて、企業・団体のイベント運営を支援してまいります。

サービス概要

サービス名:イベント予約管理システム『Tsudle(ツドル)』

ＵＲＬ： https://yoyaku-package.com/tsudle

株式会社リザーブリンク 会社概要

当社では金融機関の来店予約や、住宅設備メーカーのショールーム予約など、様々な業界・業種における「ヒト・モノ・スペース」×「時間」の調整をWEBで完結できるSaaS型予約管理システム「ChoiceRESERVE」を15年に渡り、5,000件以上に提供してきました。顧客ニーズの多様化、物価高、人手不足によって、よりITやAIを用いたノンコア業務の工数削減や人的リソース最適化が求められる中、私たちは今後も「予約管理」を中心に、それらの業務・経営課題を解決してまいります。

株式会社リザーブリンク

設立：2010年11月

本社所在地：東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル

代表者：代表取締役 井出勝彦

U R L： https://reservelink.co.jp

事業内容：クラウド予約管理サービスの企画・開発・販売

・予約管理システムChoiceRESERVE https://yoyaku-package.com/

・事前注文システムCOTOL https://cotol.jp/

・イベント予約管理システムTsudle https://yoyaku-package.com/tsudle

・予約の研究「予約ラボ」 https://yoyakulab.net/