次世代型ショップ「THE [　] STORE」に広島の老舗寝具ブランド「源ベッド」が三度目の出店決定

株式会社SUPER STUDIO

株式会社SUPER STUDIO（所在地：東京都目黒区、代表取締役社長 CEO：林 紘祐、以下「SUPER STUDIO」）と三井不動産株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：植田 俊、以下「三井不動産」）が「RAYARD MIYASHITA PARK」にて展開する「THE [ ] STORE（ザ・ストア）」に広島の老舗寝具メーカー「源ベッド（みなもとべっど）」が2025年12月16日（火）～2026年1月14日（水）の期間限定で出店いたします。なお、源ベッドは、2025年6月のTHE [ ] STOREへの出店に続き、今回が三度目の出店となります。

今回のポップアップでは、「夏でも蒸れない通気性」と「自分に合った寝心地の自由度」という二大課題を解決する二つの新商品を初公開いたします。

源ベッド最上位モデル「爽夜バリューハイマットレス」と、日の本寝具と源ベッド共同開発の「ミナモト枕」でかつてない安らぎと寝姿勢の最適化を、この機会にぜひご体験ください。

出店概要

ブランド名

源ベッド ／https://www.minamotobed.jp/



出店期間

2025年12月16日（火）～2026年1月14日（水）

※年末年始の休業日は、2025年12月29日（月）～2026年1月1日（木）となります。ご注意ください。

販売予定の商品

※金額は税込にて記載

- 咲夜レアルマットレス 46,990円～

より多くの方に最適な寝心地を提供するため、スタンダードモデルよりもスプリングの巻き数を2巻増やし、寝心地の幅を広げました。仰向け・横向き、どんな寝姿勢にもフィットし、発売当初から源ベッド人気No.1マットレスです。マットレスの上層部で優しく包み込み、下層部でしっかりと身体を受け止める構造により、まさに「ちょうどいい」寝心地を実現。3種類の硬さから、あなたにとって最適な寝心地が必ず見つかります。

- ミナモト枕 ポリエチレンタイプ12,990円/ヒノキタイプ14,990円

「最上級ではないけれど、この高さが世の中のスタンダード」。そんな実直な姿勢で、"正しい枕の当たり前"を目指して誕生。派手に目立つことより、本当に必要とされる高さと形を地道に積み重ねました。この「ミナモト枕」は、使うほどに確かに"正しい枕の基準"を広げていく、源ベッドの誠実さが詰まった自信作です。

- 国産ひのき 棚コンセント付き すのこベッド 44,990円～

大人気のすのこベッドフレームに、便利な棚とコンセントを装備。使用するひのきは、厳選された島根・高知県産の最高級品を全面採用。上質な香りが安らぎを誘う、無塗装の天然木ベッドです。お子様から大人まで、心から安心できる心地よい睡眠をお届けします。

開催イベント

１.マットレス＆ひのきベッドの寝心地体験会（予約不要）

出店期間中、源ベッドのマットレスに触れながら寝心地を体験いただけます。今回初公開の、「爽夜バリューハイマットレス」も体験可能です。また、ひのきベッドも展示いたします。実際に手で木の温もりをご体感ください。

※睡眠診断予約をされた方が優先となります。そのため、混雑時はお待たせする可能性がございます。予めご了承ください。

▼爽夜バリューハイマットレス

待望の「マットレスのトッパーを交換できる」機能を採用した、源ベッド最上位モデルです。通気性に優れる全てスプリング構造で、日本の多湿な夏でも一年中快適な寝心地。トッパーはバネで作られており、かつ2段階の硬さ調整が可能。好みの寝心地にカスタマイズしながら、これまでにない最上級の寝心地をご体験ください。

※今回の出店では、「爽夜バリューハイマットレス」の販売はございません。予めご了承ください。

２.睡眠のプロによる睡眠診断（予約制）

源ベッドの公式LINEアカウントを友だち追加いただき、リッチメニュー内の予約フォームより問診票のご回答をお願いいたします。THE [ ] STOREへご来店いただいた際には、事前に回答した問診票に沿って睡眠診断士がお客様におすすめのマットレスをご提案いたします。

※睡眠診断は、2025年12月16日（火）～12月25日（木）の期間、各日11:00～18:00までの受付となります。予めご了承ください。

▼睡眠診断のご予約はこちら：https://page.line.me/768bpoyl

※公式LINEアカウントのリッチメニューの予約フォームから、手順に沿ってご予約ください。

実施キャンペーン

公式LINEの友だち追加＆公式Instagramのフォローで檜チップをプレゼント

源ベッドの公式LINEの友だち追加＆公式Instagramをフォローしていただいた方全員に、檜風呂や消臭用途として使える檜チップをプレゼントいたします。

※プレゼントの数には限りがあります。なくなり次第終了となります。

▼「源ベッド」公式LINEはこちら

https://page.line.me/768bpoyl

▼「源ベッド」公式Instagramはこちら

https://www.instagram.com/minamotobed/

店舗位置

RAYARD MIYASHITA PARK North 2F

東京都渋谷区神宮前六丁目20番10号

アクセス

JR・東京メトロ各線・京王井の頭線「渋谷」駅から徒歩3分

営業時間

11:00～21:00

源ベッドについて

源ベッドはベッドメーカー株式会社チヨダコーポレーションプライベートブランドです。広島県北広島町から全国へ自社製造のベッド、マットレスをお届け致します。 ベッドメーカーとして創業から60年（2025年現在）自社製造にこだわりをもってベッドフレーム、マットレスの製造を続けて参りました。 「コストパフォーマンスに優れたベッド、マットレスを適正な価格でお客様へ」 をコンセプトとして格安な海外製品には価格面で劣りますが 製品の開発、撮影、受注、製造、検品、お届けまで一貫体制で行う事でお子様からご高齢の方まで安心して使用できる 日本製のベッド、日本製のマットレスを適切な価格で提供する事にこだわりを持って取り組んでいます。

Instagram：@minamotobed/（https://www.instagram.com/minamotobed/）

THE [ ] STOREについて

THE [ ] STOREは、SUPER STUDIOと三井不動産がEC/D2Cブランドへ提供するOMOソリューションのひとつです。来店者は自らのスマートフォンを使って二次元バーコードから商品購入や会員登録などができます。出店するEC/D2Cブランドは、オンラインだけでなく、オフライン（リアル店舗）での購入データや会員情報もecforceで一元管理できるようになるため分析がしやすく、顧客体験を向上するためのCRM施策などに活用できます。また、現在は二次元バーコードを利用した出店以外にも、POSを利用した出店も可能です。

▼THE [ ] STORE店舗イメージ

▼THE [ ] STORE購入導線（二次元バーコードを使用した場合）

SUPER STUDIOについて

[会社名]

株式会社SUPER STUDIO

[代表者]

代表取締役社長 CEO 林 紘祐

[所在地]

東京都目黒区下目黒2-23-18 目黒山手通ビル 7F/8F

[資本金]

9,986,420,000円（資本準備金含む）

[事業内容]

AIコマースプラットフォーム「ecforce」の開発・提供/D2C事業

[URL]

https://super-studio.jp/

