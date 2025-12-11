営業・コンサル支援AI「TAILOR WORKS」、りそな銀行が本格導入　独自の顧客情報データベースとAIエージェントを活用し、コンサルティング力を強化

株式会社テイラーワークス

株式会社テイラーワークス（東京都渋谷区、代表取締役CEO:難波弘匡、以下当社）は、2025年12月10日、株式会社りそな銀行が、当社提供の営業・コンサル支援AI「TAILOR WORKS」を本格導入したことをお知らせします。今回の導入により、りそな銀行の法人向け事業コンサルティングの効率化・高度化を組織的に推進していくと共に、AIを活用した地域金融機関の事業コンサルティングのロールモデルを構築していきます。

当社は、2024年10月より営業・コンサル支援AI「TAILOR WORKS」を提供してまいりました。「TAILOR WORKS」は、AIを活用し顧客の事業リサーチから課題の推察、市場動向調査、提案作成までを支援する法人営業・コンサルティング担当者向けの業務支援SaaSです。

りそな銀行では、従前より顧客である大手・中堅企業とスタートアップ企業とのビジネス共創を積極的に推進してきました。営業担当者は、既存顧客の課題調査、スタートアップ企業のサービスリサーチ、協業アイデアの企画、提案書作成といった複数の工程を経ながらビジネスマッチングを進めています。しかし、データベースや公開情報を確認しても顧客の真の課題を把握することは難しく、スタートアップのサービス内容もウェブサイトだけでは十分に理解できないため、どの企業同士を組み合わせるべきか判断すること自体が大きな負担となっていました。

その結果、協業アイデアの創出においては担当者個人の知識や経験に依存しやすく、提案内容が属人的になりがちです。また、情報整理から企画、さらに提案書作成に至るまで多くの時間と工数を要するため、迅速な価値提供が難しいという構造的な課題を抱えていました。

これらの課題解決に向けて、2025年1月から「TAILOR WORKS」を活用したPoC（※）を実施した結果、1提案あたり99%の作業時間を削減することができ、複数部署でのトライアル検証を経て、本格導入に至りました。

PoC段階では、主に二次情報からデータを取得し、リサーチや提案業務に活用していました。今回の本格導入では、りそな銀行が保有する企業との面談ログやヒアリングデータといった一次情報を「TAILOR WORKS」で解析し、顧客事業情報データベースに統合することで、りそな銀行独自の高度なデータベースを構築します。これにより、これまで以上に顧客ニーズに踏み込んだ、精度の高い提案が可能になります。

今後は複数の専門部署から更に利用部署を広げ、組織全体のコンサルティング力の強化と活性化を図っていきます。

※2025年4月30日 りそな銀行が「TAILOR WORKS」をPoC導入AI活用で顧客提案担当者のエンパワーメントと業務効率化を検証 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000085.000059156.html

背景

大手企業にはコンサルティング支援が行き届く一方、地域企業はコスト負担などから十分な支援を受けにくく、課題が地域金融機関に集まりやすい状況にあります。また銀行業界では、旧来のストック型ビジネスから脱却し、企業課題に寄り添うソリューション提供やコンサルティングへのシフトが進んでおり、地域金融機関への期待も高まっています。しかし、事業経験や業界知見、課題構築力などを持つ人材は慢性的に不足しており、一部担当者への依存から十分な提供体制が整っていません。

当社は、地域金融機関と中堅・中小企業における「コンサルティング業務の効率化と高度化」をAIで支援し、これらの課題解決と市場構造の変革を推進してまいります。

▪️営業・コンサル支援AI「TAILOR WORKS」について

法人営業・コンサルティング担当者の顧客の事業リサーチから課題の推察、市場動向調査、提案作成までを支援する業務支援SaaSです。

特長：

- 顧客の事業リサーチをAIが自動化企業名や事業URL、キーワードを入力すると、オープンデータから顧客の提供サービス・経営戦略・事業課題などを自動で収集・要約し、顧客データベースを構築- 顧客課題の深堀りや市場調査の自動化構築された顧客データベースの情報と市場動向や統計情報を組み合わせ、顧客の健在課題や潜在課題を推察、ポジショニング分析や外部環境分析を自動化- コラボレーションや協業のアイデアを自動提案顧客の事業内容や課題、ニーズに適した紹介先企業リストや、協業のアイデアを瞬時に生成

対象：法人（営業・コンサルティングなどの部署）

提供開始：2025年10月

料金：1アカウント\35,000/月～（※発注ロット数10アカウントから提供）

URL：https://tailorworks.com/

コメント

株式会社りそな銀行

法人・プレミア戦略部 ベンチャー支援グループ

東 大祐 様

りそな銀行では、「金融＋で、未来をプラスに。」をグループパーパスとし、これまで培ってきた金融サービスの強みを活かしながら、金融の枠にとどまらず、新たな価値の創造を通じてこまりごとを解決していくことを目指しております。その一環として、ベンチャーデットをはじめとした、社会的意義のある事業に取り組むスタートアップ企業への支援に注力しております。

今般、りそな銀行はPoCを通じて、新たな事業共創を生み出すサポートの強化、スタートアップ企業の成長に寄与できるサービスであることを実感したため、本格導入いたしました。

今後とも、「TAILOR WORKS」を通して、お客さまの事業課題の把握やニーズの発掘を行い、その課題の解決に向けた提案を行ってまいります。

株式会社テイラーワークスについて

当社は、法人営業やコンサルティング担当者の「顧客に向き合う時間を創出する」営業・コンサル支援AI「TAILOR WORKS」を提供しています。

会社名：株式会社テイラーワークス

代表者：代表取締役CEO 難波 弘匡

設 立：2018年5月

サービスサイト：https://tailorworks.ai

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア39F