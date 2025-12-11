±«·êºÇ¿·ºî¡ØÊÑ¤ÊÃÏ¿Þ¡Ù70ËüÉôÆÍÇËµÇ°¡ª¡¡Âç¹¥É¾¡ÖÊÑ¤Ê¤·¤ª¤ê¡×¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤«¤é²«¿§¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª¡¡´é¤ò90ÅÙ·¹¤±¤ë¡È²¿¤«ÊÑ¡©¡É¤Ê¥Ýー¥º¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡¡±«·ê¡ß·ª¸¶¤µ¤ó¤Î¡Ö²ñÏÃ·à¡×¤â·ÇºÜ
¡¡2025Ç¯10·î31Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¡ÈÀ¤³¦Åª¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥éー¡Éºî²È¡¦±«·ê¤Ë¤è¤ëºÇ¿·ºî¡ØÊÑ¤ÊÃÏ¿Þ¡Ù¡£°ÛÎã¤Î¡Ö½éÈÇ20ËüÉô¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÈ¯ÇäÁ°½ÅÈÇ5ËüÉô¡×¤ò²Ã¤¨¤¿¡È·×25ËüÉô¥¹¥¿ー¥È¡É¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿ËÜºî¤Ï¡¢È¯ÇäÄ¾¸å¤«¤éÁ´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤Ç¡Ö´°ÇäÅ¹¡×¤¬Â³½Ð¤·¡¢³Æ½ñÅ¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¡Ö¼ó°Ì¡×¤òÆÈÀê¡£È¯Çä¤«¤é¤ï¤º¤«£±¤«·î¤Ç¡ÖÎß·×70ËüÉô¡×¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£±«·ê¤¬¼¹É®¤Ë£±Ç¯¤«¤±¤¿¡ÖÊÑ¤Ê¥·¥êー¥º¤Î½¸ÂçÀ®¡×¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤Ï¡¢¡Ö±«·êºîÉÊ¤ÎºÇ¹â·æºî¡×¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¤¡£
¡¡11·îËö¤«¤é12·îÆ¬¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢³Æ¼ï¡Ö2025Ç¯ Ç¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¡ØÊÑ¤ÊÃÏ¿Þ¡Ù¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´ÖËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¡Ê½¸·×´ü´Ö¡§24Ç¯11·î18Æü～25Ç¯11·î16Æü¡Ë¤ÎÇ¯´ÖBOOKÉôÌç¡Ê°ìÈÌ½ñÀÒÉôÌç¡Ë¤Ç¡ÖÂè£¸°Ì¡×¡£12·î£±Æü¤ËÆüÈÎ¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö2025Ç¯ Ç¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡×¡Ê½¸·×´ü´Ö¡§24Ç¯11·î20Æü～25Ç¯11·î18Æü¡Ë¤ÎÁí¹çÉôÌç¤Ç¡ÖÂè£¶°Ì¡×¡£Æ±Æü¡¢¥Èー¥Ï¥ó¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö2025Ç¯ Ç¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡×¡ÊÆ±½¸·×´ü´Ö¡Ë¤Ç¤âÁí¹çÉôÌç¡ÖÂè£¶°Ì¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â½¸·×´ü´Ö¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢È¯ÇäÆü¡Ê25Ç¯10·î31Æü¡Ë¤«¤é20ÆüÂ¤é¤º¤ÎÃæ¤Ç¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î¡ØÊÑ¤ÊÃÏ¿Þ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢£±.ÆÃÂç¹Í»¡¥Þ¥Ã¥×¡¢£².ÊÑ¤Ê¤·¤ª¤ê¡¢£³.±«·ê¤ÎÏ¯ÆÉÆ°²è¡¢£´.±«·ê¡ß·ª¸¶¤ÎÎ¢ÏÃ¥Èー¥¯Æ°²è¡¢£µ.ÊÑ¤Ê¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¤Î£µÂçÆÃÅµ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¡ÖÊÑ¤Ê¤·¤ª¤ê¡×¤Ï¡¢Åö½é¡È½é²ó¸ÂÄêÆÃÅµ¡É¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤·ÑÂ³¤¬·èÄê¡£¤³¤Î¤¿¤ÓÂçÉý¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¡£¥ー¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¡×¤«¤é¡Ö²«¿§¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊÑ¤Ê¤·¤ª¤ê¡×¤Ï¡¢¡È´é¤ò90ÅÙ·¹¤±¤ë¡É¤É¤³¤«´ñÌ¯¤Ê¥Ýー¥º¤ò¤È¤ë±«·ê¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤È¡¢¡Ö²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¤¸ÅÃÏ¿Þ¡×¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÀ½¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤·¤ª¤ê¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖÊÑ¤Ê¥Ýー¥º¤Î±«·ê¡×¤òÀÚ¤êÈ´¤¤¤ÆÎ©¤¿¤»¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê»Å³Ý¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊÑ¤Ê¤·¤ª¤ê¡×¤ÎÃæ¤Î±«·ê¤Ï¡¢¤É¤³¤«Æ¬¤òÊú¤¨¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö7ÂÎ¤ÎÍÅ²ø¤È¾¯½÷¤Î³¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¸ÅÃÏ¿Þ¡×¤ÎÆæ¤ò²ò¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ëº£ºî¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±«·êÆ°²è¡×¤Ç·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È·ª¸¶¤µ¤ó¡É¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡È·ª¸¶ vs ±«·ê¡É¤Î¹ÔÊý¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢±«·ê¤È·ª¸¶¤Î¡ÖÁ°Æüëý¤È¤Ê¤ë²ñÏÃ¡×¤ò·ÇºÜ¡£YouTubeÆ°²è¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤â¤¢¤ê¡¢¾®Àâ¡ßÆ°²è¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈÇ¡ÖÊÑ¤Ê¤·¤ª¤ê¡×¤Ï¡¢º£½µ¤«¤éÇÛËÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ºÇ¿·½ÅÈÇÊ¬¤ËÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
±«·ê¡¡Uketsu
¥Û¥éー¤ÊºîÉ÷¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥é¥¤¥¿ー¡¦Ê¤ÌÌºî²È¡£YouTuber¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¤Ç¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï176Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢YouTube¤ÎÁíÆ°²èºÆÀ¸²ó¿ô¤â£²²¯²ó¤òÆÍÇË¡£Çò¤¤²¾ÌÌ¤È¹õ¤¤Á´¿È¥¿¥¤¥Ä¤¬ÆÃÄ§Åª¡£¥Ç¥Ó¥åーºî¡ØÊÑ¤Ê²È¡Ù¥·¥êー¥º¡ÊÈôÄ»¿·¼Ò¡Ë¤ËÂ³¤¡¢¡ØÊÑ¤Ê³¨¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹²½¤â¤µ¤ì¡¢Îß·×200ËüÉô¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥éーºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï³¤¤ò±Û¤¨¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤Ê¤É¡¢À¤³¦£µÂçÎ¦36¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¤ÎËÝÌõ½ÐÈÇ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£