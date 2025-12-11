【新発売】京都チョコレート専門店「dari K」から、初の本格チョコレート・タブレット。ライムやみかんをカカオ豆の発酵時に加えたユニークな新作を12月18日(木)より発売。

Dari K株式会社

Dari K株式会社(本社：京都府京都市北区、代表：小久保良輔)が展開する、チョコレートブランド「dari K」は、2025年12月18日(木)より数量限定で、発酵方法が異なるチョコレート・タブレット3種を発売いたします。

左から「チョコレート・タブレット みかん発酵75%」「チョコレート・タブレット オリジナル発酵 Sour&Fruity75%」「チョコレート・タブレット ライム発酵75%」

商品詳細

華やかでフルーティーな酸味とさっぱりとした後味が特長のインドネシア産カカオを使用した、dari K初の本格チョコレート・タブレット。チョコレートの味わいの鍵を握る「発酵」の工程にこだわり、フルーツであるカカオの果実感を彷彿とさせるチョコレートを目指しました。苦味が少ないところを活かした、カカオ分75%のハイカカオチョコレートです。



○チョコレート・タブレット オリジナル発酵Sour&Fruity 75% 税込1,080円

dari Kオリジナルの発酵を施したカカオを使用。雨上がりの大地の香りを感じる、コク深いダークチョコレート。アーシーで複雑なアロマを持ちながらも、カカオ本来の酸味やずっしりとした重さを感じられる一枚です。

○チョコレート・タブレット ライム発酵75% 税込1,188円

カカオ豆をライムと共に発酵させることで、自然な風味づけしたチョコレート。口に入れた瞬間に広がる強いライムの香りと、ベルガモット。ユリの花の香りや心地よい渋みが続く上品で重層的な味わい。

○チョコレート・タブレット みかん発酵75% 税込1,188円

カカオ豆をみかんと共に発酵させることで、自然な風味づけしたチョコレート。爽やかな青い柑橘とオレンジの果汁感。オレンジピールの心地よいほろ苦さを感じる大人のダークチョコレートです。

・dari K三条本店(京都府京都市中京区上瓦町63 (三条会商店街内))

・dari K京都タワーサンド店(京都府京都市下京区東塩小路町721-1 京都タワービル 1F)

・dari K丸の内オアゾ店(東京都千代田区丸の内 1-6-4 オアゾ１F）

・オンラインショップ (https://dari-k.shop-pro.jp/)

※売り切れや入荷状況により品切れの可能性もございます。

開発の経緯

dari Kは京都のチョコレートブランドでありながらも、インドネシア・スラウェシ島に拠点を持ち、カカオの栽培と発酵に携わる原料メーカーです。カカオを農家から直接買い取ることで、生産者の手取り収入を増やす仕組みづくりや、品質や収穫量を向上させる栽培指導など、持続的なカカオの生産を目指して活動を行っています。この度、チョコレート・タブレットを製造いただいたのは、チョコレートデザイン株式会社です。横浜発のクラフトチョコレート専門店VANILLABEANSを展開し、フェアトレードチョコレートを扱うなどサステナブルな取り組みを長年続けられており、持続的なカカオ産業に資する活動への共感と、高い親和性から商品発売に至りました。

美味しいチョコレートの決め手は、カカオの「発酵」

dari Kはチョコレートブランドでありながらも、チョコレートの原料メーカーとしてカカオからこだわりを持っています。チョコレートは、ワインや日本酒と同じく「発酵食品」。原料のカカオは、熱帯で育つフルーツの種です。産地では、白い果肉とともに種を発酵・乾燥させます。この「発酵」こそが、チョコレートの味わいと風味を作る鍵となり、適切に発酵されたカカオだけが、焙煎後に香り高いアロマを生み出します。

ライムを使用してカカオ豆を発酵する様子

dari Kが拠点を置く、インドネシア・スラウェシ島のカカオは、華やかでフルーティーな酸味とさっぱりとした後味が特長。フルーツであるカカオの果実感を彷彿とさせるチョコレートを目指して、発酵の研究開発を行っています。また、発酵時にカカオのみでなく、フルーツ・スパイス・ハーブを入れることで、新しい価値を生み出す「特別発酵」の研究開発も進めています。カカオそのものに素材のアロマを纏わせることで、後から香料を足さずとも、チョコレートと一体感のある素材の風味をお楽しみいただけます。本商品では、ライムやみかんをカカオ豆の発酵時に加えることで、自然な柑橘の酸味や爽やかな風味が感じられるチョコレートです。繊細な風味を飛ばさないように、他の産地の倍の時間をかけて丁寧に焙煎いただきました。

特別発酵のカカオを味わうワークショップを開催

チョコレートの原料である「カカオ」と「特別発酵」についての知識を深めながら、インドネシア産カカオを使ったチョコレート作りが楽しめるワークショップをVANILLABEANSにて開催いたします。冒頭ではカカオについてのレクチャーと、特別発酵のカカオ豆の試食を行い、作ったチョコレートを冷やし固めている間には、dari Kが開発した「カカオグラインダー」を使用したスペシャルドリンクの試飲も行います。1月24日(土)回は、スペシャルゲストにdari Kのメンバーや、インドネシアから来日予定のカカオ農家さん数名をお招きし、インドネシアでのカカオ栽培や特別発酵についてのトークセッションも行います。

開催日：2026年1月10日(土)、17日(土)、24日(土) 11:00～

所要時間：60分程度（※1月24日(土)回のみ１時間50分程度）

開催場所：VANILLABEANS THE ROASTERY HAMMERHEAD（横浜ハンマーヘッド２階）

対象年齢：中学生以上

主催：VANILLABEANS

詳細と予約方法：Peatixにて事前決済とご予約をお願いいたします。

https://vanillabeans-workshop.peatix.com/

横浜発のクラフトチョコレート専門店VANILLABEANSについて

VANILLABEANS（バニラビーンズ）は2000年に設立、オンラインショップでの販売からスタートし、現在は横浜みなとみらいを中心に実店舗カフェも複数展開している、カカオからこだわる横浜発のクラフトチョコレート専門店です。

サステナブルな取り組みを長年続けており、国際フェアトレード認証取得事業者の登録を始め、現在はエクアドル共和国にてカカオの植樹活動や栽培支援の取り組み「みんなで育てるカカオの森プロジェクト」を進行中、2025年6月には駐日エクアドル大使館に3度目の表敬訪問を行いました。

チョコレートブランド「dari K」

「dari K」のチョコレートは、インドネシア・スラウェシ島の農家と大切に育てたカカオから作られています。厳選した素材とシンプルなレシピで、フルーティーなカカオ本来の味わいを実現しました。「つくる人、たべる人、くらしと自然。みんなが笑顔になれるAll-win Chocolate」をコンセプトに、農家とともに品質を高めたカカオを適正価格で取引することで、持続的な取り組みを目指しています。

代 表 ：小久保良輔

住 所 ：〒603-8205京都府京都市北区紫竹西高縄町 72-2（本社）

設 立 ：2011年

ホームページ：https://www.dari-k.com