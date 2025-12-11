【挑戦・試行錯誤のブースが20以上集結！】【探究の挑戦・失敗・葛藤・壁を語り合うセッションも！】東京学芸大学×北海道教育大学共催「未完成のワクワクが集い、磨き、創る一日FES」の開催と取材のご案内

国立大学法人東京学芸大学

１. 企画趣旨・目的

本企画は、東京学芸大学教育インキュベーションセンターが中心となり推進する「Explayground」と「未来の学校みんなで創ろう。PROJECT」、そして北海道教育大学未来の学び協創研究センターが推進する「Hue未来ラボ」。この３つのプロジェクトが大切にする試行錯誤を歓迎する精神と、ゴールを目指すのではなく創り続けることを楽しむ姿勢を融合させた、学びと遊びのプラットフォームイベントです。

教育の現場や地域などの様々な場・領域で、「面白い」を原動力に「挑戦」をしている人々が集い、現在進行形で「未完成のワクワク」に挑戦・創作・試行錯誤しているプロジェクトやアイデア、向き合っている「探究の問い」を持ち寄り、共有し、面白がり、磨き合う。

本イベントを通じて、個々の挑戦や探究が磨かれ、変化・加速するきっかけとなるとともに、領域を超えた参加者同士の出会いによって新たな「未完成のワクワク」が生まれる場となることを目的とします。

２．開催概要

・ 日時：2025年12月20日（土） 13:00 - 17:30（雨天決行）

・ 場所：東京学芸大学 南講義棟1・2階（東京都小金井市貫井北町4－1－1）

・ 主催：東京学芸大学 教育インキュベーション推進機構、北海道教育大学未来の学び協創研究センター

・ 共催：一般社団法人東京学芸大Explayground推進機構

・ 形式：対面形式（一部オンライン配信あり）

・ 参加費： 無料（一部有料コンテンツあり）

３. 対象者

・ 教育関係者（教員、教育委員会、NPO/NGOスタッフ、研究者など）

・ 探究学習に関心のある方、実践されている方

・ 新しいプロジェクトや研究、開発に取り組んでいる学生・社会人

・ 自身の「問い」や「挑戦」を他者と共有し、磨き合いたい方

※これまで開催してきました験祭は小中学生も対象にしてきましたが、今回のイベントでは

プロジェクト等の経過報告の共有を目的とするため、高校生以上をターゲットにします。

４. プログラム（予定）

12:30-13:00 受付

13:00-13:30 オープニング・セッション

13:35-17:30

・ブース出展

・探究のQセッション（探究学習の第一人者が集まり、活動を推進する上での先生個人と学校組織の葛藤をテーマとしたセッション）

＜出展ブース（出展者名：テーマ）（更新中）＞

・CHABOラボ：「わたし」は教育をどう捉えるのか？ ・ヤバかったーラボ：世にはびこる「ヤバかったー」話をしよう ・社会教育士ラボ：社会教育士ラボ ネットワークカフェ ・特定非営利活動法人こがねい子ども遊パーク：移動式遊び場lab紹介 ・泉大津市立小津中学校（共創プロジェクト）：【小津中１.】生徒デザインによるAI英会話キャラクターとの会話体験（ECU×OZU) ・泉大津市立小津中学校（共創プロジェクト）：【小津中２.】泉大津の歴史文化発信！ ・泉大津市立小津中学校（共創プロジェクト）：【小津中３.】だんじりVR祭り ・GREEN TECH ENGINEER LAB：中高生が取り組むデジタルファブリケーション ・東京学芸大学 今井研究室：未来の教材と制御の仕組み展 ・岡山プレイフルの会：勉強？いやいや、ゲームでしょ！ ・東京学芸大学XR/メタバース道徳プロジェクト：アバターだから言える本音？ メタバース道徳の可能性 ・東京学芸大学附属竹早中学校 Dプロジェクト：鉄道プロジェクト～鉄の力をみんなに～ ・株式会社セガ エックスディー：“楽しさ”でセキュリティ意識をアップデートする対戦型カードゲーム 『スリーナンバー ~CSIRT vs HACKER~』 ・NIJINアカデミー：ニジアカラジオ～不登校、誰一人取り残さないを目指して～ ・新渡戸文化高等学校 神様プロジェクト：神様プロジェクト ・NIJINアカデミー：ぼくの理想のプリンさがし ・国際寺子屋：世界の子どもとつながる国際寺子屋 ・東京学芸大学附属竹早中学校 Dプロジェクト（国際P）：竹早中Dプロ：国際交流プロジェクト ・鉾田一高GSNP（学校の先生になろうプロジェクト）：「ほこたの高校生が教育について考えてみた」 ・鉾田一高附属中学校：ほこた探究 以上20ブース（12月9日現在）

＜探究のQセッション＞

「探究のQ」は、現在小中高で進められている探究活動について、チャレンジや失敗、ハードルや課題など、成功事例を共有するだけではなく、実装していくまでの過程にスポットを当てて、参加する皆さん方と探究のQuestion/Quest/Qualiaを考える「双方向的」な場としていきます。

◯タイムテーブル

１.１コマ目 トークセッション１※

講演1 柳田俊 先生(渋谷区教育委員会)

「渋谷区の挑戦～探究シブヤ未来科～」

講演2 大達雄 先生(泉大津市立小津中学校)

「生徒が創る学校ー”学校のコンパス”と“共創プロジェクト”が生む探究の循環」

講演3 山藤旅聞 先生/中村早知 先生(新渡戸文化学園)

「旅と探究で”フツウ”の子どもたちが輝きだす」

２.２コマ目 トークセッション２※

講演4 長澤元子 先生(函館西高校)

「探究の質を高める個別最適な支援（推し活）とそれに至る生徒理解」

講演5 小岩井僚 先生/沖奈保子 先生(ドルトン東京学園)

「探究を深める「時間の使い方」：「ドルトン東京学園の自由」創出と支援」

講演6 岩本紅葉 先生(新宿区立富久小学校)

「問いがひらく創造の扉～図工で育む探究の力～」

３.３コマ目 トークセッション３

クロストークA（柳田先生、山藤先生/中村先生、長澤先生、大谷先生)

クロストークB（大達先生、小岩井先生/沖先生、岩本先生、山本先生)

コメント 大谷忠 先生(東京学芸大学)「探究の進めかた」

コメント 山本理人 先生(北海道教育大学)「探究の広げかた」

４.４コマ目 個別ワーク＆トーク１.

５.５コマ目 個別ワーク＆トーク２.

◯個別ワーク&トークの内容

・柳田俊 先生(渋谷区教育委員会)

トークセッション「探究を探究しよう」

・長澤元子 先生(函館西高校）

ワークショップ「生徒の心のハードルを動かし、クラスの期待度を高めるワーク」

・岩本紅葉 先生(新宿区立久富小学校)

ワークショップ「問いが人生を豊かにする！探究と創造をつなぐ図工体験(仮)」

・大達雄 先生(泉大津市立小津中学校)

ワークショップ「共創プロジェクト」体験会！

・山藤旅聞 先生/中村早知 先生(新戸部文化学園)

ワークショップ「魅力的な探究活動の要素とは？」

・小岩井僚 先生/沖奈保子 先生(ドルトン東京学園)

トークセッション「ドルトン東京学園の探究する時間の仕組みづくり」

※１.と２.はオンライン参加も可能。

※プログラムの詳細は、随時更新してまいります。

５．参加申し込み Peatixにて受付

参加申し込みは →こちら(https://try-and-error-20251220.peatix.com/)

６．取材申し込み

ご取材を希望される記者の方は、以下の＜お問い合わせ・申込先＞に記載されております担当まで、メールにてお申し込みください。

＜お問い合わせ・申込先＞

「未完成のワクワクが集い、磨き、創る一日～験祭× Ongoing！×Hue未来ラボ～」運営事務局

メール：try-and-error@explayground.com

（担当）

東京学芸大学教育インキュベーションセンター 荻上 健太郎

北海道教育大学 未来の学び協創研究センター 佐藤 正範