山梨県山梨市とバイウィルが「カーボンニュートラルの取組に関する連携協定」を締結
日本全国47都道府県のカーボンニュートラル実現を目指す株式会社バイウィル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下村 雄一郎、以下「バイウィル」）は、山梨県山梨市（市長：高木 晴雄、以下「山梨市」）と「カーボンニュートラルの取組に関する連携協定」を締結しました。
両者は本協定をもとに、J-クレジット(*1)をはじめとする環境価値の創出・流通や、新たなビジネスモデルの創出に取り組みます。
（写真左から）バイウィル 代表取締役社長 下村雄一郎、山梨市長 高木晴雄氏
*1：J-クレジットとは、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用等、事業者による脱炭素活動により得られたCO2等の温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証したもの。発行されたクレジットは他の企業等に売却することができ、購入者はカーボン・オフセットに活用することができる。
【締結式】
2025年12月9日（火）
山梨市役所にて締結式を執り行いました。
【協定内容】
両者は、地域におけるカーボンニュートラルおよびサーキュラーエコノミーの実現に寄与することを目的として、以下の事項について協力します。
（１）環境価値に関する情報・サービス・ノウハウ等の提供
（２）環境価値を活用した新たなビジネスモデルの創出
（３）その他目的を達成するため、双方が協議して必要と認めること
【締結の背景】
山梨市は、2021年2月15日に2050年までに二酸化炭素の排出量実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」を山梨県および県内全市町村とともに宣言しています。実現に向けて、市公共施設における再生可能エネルギー設備の導入などに取り組んでいます。
今回、新たな取組としてJ-クレジット創出・活用を進めるため、本連携協定に至りました。
*参考）
・山梨市：やまなし「ゼロカーボンシティ」宣言～2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けて～
（ https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/uploaded/attachment/1249.pdf ）
・山梨市：山梨市地域再生可能エネルギー導入戦略～2050年脱炭素社会に向けて～【概要版】（ https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/uploaded/attachment/1285.pdf ）
【今後の展望】
山梨市のゼロカーボンシティ実現を目指し、両者が連携して、J-クレジットの創出および流通を進めてまいります。J-クレジットの創出方法（方法論）については、LED設備の導入から着手することを検討しており、その後、その他の方法論による創出にも広げていく想定です。
バイウィルは、山梨市におけるJ-クレジット創出プロジェクトの登録・申請からモニタリング、創出したクレジットの販売までをシームレスに支援します。また、販売に関しては地域企業を優先し、「地産地消」によって山梨市をはじめとする地域の脱炭素化を促進します。
【2者概要】
＜山梨市 概要＞
■代表者：市長 高木 晴雄
■所在地：山梨県山梨市小原西843
■公式HP： https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/
＜バイウィル 概要＞
■名称：株式会社バイウィル
■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎
■所在地：東京都中央区日本橋2-3-21 群馬ビル6階
■事業内容：
・環境価値創出支援事業（カーボンクレジット等の創出）
・環境価値売買事業（カーボンクレジット等の調達・仲介）
・脱炭素コンサルティング事業
・ブランドコンサルティング事業
■公式HP：https://www.bywill.co.jp/
