【ブルガリ】新作ドキュメンタリーフィルム、ICON(S) を発表

ブルガリ・ジャパン合同会社

先見の明と不朽の創造性が大胆に交わる中、ブルガリとTerminal 9 Studiosは新作ドキュメンタリーフィルム、ICON(S) を発表しました。世界的に著名なデジタルアーティスト、レフィーク・アナドールによる最新傑作、Infinito: AI Data Sculptureの創作過程に迫る本作は、ブルガリの象徴的アイコン「セルペンティ」が持つ変容する美と本質に着想を得ています。今年1月、上海で開催されたブルガリ「セルペンティ インフィニート」展にて世界初公開された本作は、蛇年を祝うブランドの幕開けを飾ります。人間の想像力に導かれた機械知能の変革力を通じ、セルペンティを再解釈した彫刻作品と言えます。

Terminal 9 Studios制作、ブルガリのグローバル アンバサダーのアン・ハサウェイとリウ・イーフェイが出演するICON(S) は、ブルガリにとって3作目の映像作品であり、レフィーク・アナドールの創作プロセスを初めて舞台裏から捉えた作品です。芸術との揺るぎない絆と常識への挑戦を再確認する本作は、ブルガリが常に追求する境界の突破、伝統と革新の融合、そして芸術的実験と先見の明によって形作られる未来への歩みを体現しています。これは2021年の協業開始以来、レフィーク・アナドールと共有する使命です。

ICON(S)の核心には、力強い問いが投げかけられています。真のアイコンを定義するものは何か？時代を超越した普遍性、文化的共鳴、そして世代を超えて進化し、人々を鼓舞する力。これこそが、ブルガリの究極の象徴であるセルペンティ―磁石のような魅力と永遠の変容を体現する存在―を定義する資質であり、同時に、現代の創造性の境界を絶えず再構築し続ける先見的な実践者、レフィーク・アナドールをも定義するものであります。

ブルガリ グループCEO ジャン-クリストフ・ババンは次のように述べています。

「ブルガリにおいて、アイコンとは時代を超越したシンボルではなく、想像力、革新性、文化的関連性、そして境界を超越する力によって進化する力です。レフィーク・アナドールと共に、私たちはセルペンティのアイコンを高い感性と大胆さで再解釈できる先見の明のある精神を見出しました。このドキュメンタリーフィルムは、メディアアーティストとの共通の旅、つまり慣習に挑戦し、永遠の美しさとしての変革を称賛したいという願望によって形作られた道のりへのユニークな洞察を提供します。アン・ハサウェイとリウ・イーフェイの才能、そしてカリスマ性がこの創造的な進化の精神を体現し、さらに豊かにしています」

メディアアーティストのレフィーク・アナドールの先験的な視点を通して、セルペンティはデジタルの分身と出会い、新たな無限の形へと進化します。この2つのアイコンの比類ない融合が、Infinito: AI Data Sculptureの概念的かつ感情的な核を形成しています。これは、360度鏡張りの部屋の中央に配置され、光と形の間で壮観な相互作用を生み出す初めての3次元彫刻です。

このドキュメンタリーフィルムは、レフィーク・アナドールの創作プロセスを舞台裏から捉え、AIアルゴリズムと人間の感性が織りなす独特の相互作用を映し出しています。データが単に処理されるだけでなく、人間の想像力と機械知性の力強い対話の中で感情的に経験される旅の核心に、観客を誘います。

このフィルムには、ブルガリ グループCEO ジャン-クリストフ・ババンと、グローバル アンバサダーのアン・ハサウェイ、リウ・イーフェイが特別出演しており、それぞれが自身の個性、強さ、ヴィジョンによって形作られた独自の洞察を提供しています。彼らの貢献は、アイコンであることの本質について考察を促し、多様な視点から永続的なシンボルの背後にある異なる層を明らかにします。

ブルガリが創造性、技術、ストーリーテリングの新たな領域を切り拓き続ける中、このドキュメンタリーフィルムは、想像力を超えた勇気によってアイコンが生まれ、再生されるという大胆な宣言となっています。

Terminal 9 Studios制作によるICON(S)は、Inside the Dream (2022) と The Emperor’s Jewel (2024) に続く、ブルガリの3作目の映画作品となります。

2025年6月に上海国際映画祭で中国本土で初公開され、Tencentでリリースされたこのドキュメンタリーフィルムは、2025年10月に世界中で公開されています。日本国内においては、Amazon Prime Videoにてご視聴いただけます。

お問い合わせ先：ブルガリ ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/