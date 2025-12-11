オーガニックコットンの自然のぬくもりを毛布に。綿花本来の「優しさ」と「暖かさ」を追求した、無染色・植物性洗剤仕上げの日本製毛布「The moufu プレミアムオーガニックコットン」12月11日新発売。

まくら株式会社

枕をはじめとする寝具・睡眠グッズの企画開発、及びインターネット販売を行っている、まくら株式会社（千葉県柏市、代表：河元智行）は、高品質な毛布ブランド「The moufu（ザ・毛布）」のシリーズ第3弾として、オーガニックコットンの優しい寝心地と暖かさを体感できる日本製毛布「The moufu プレミアムオーガニックコットン」を、2025年12月9日（火）に発売いたしました。

本製品は、直営オンラインショップでの販売のほか、大阪府泉大津市等の「ふるさと納税返礼品」としてもお取り扱いを開始しております。

開発背景

「The moufu プレミアムオーガニックコットン」を通じてお届けしたいのは、オーガニックコットン綿花の優しい寝心地と暖かさです。毛布にくるまった時の、なんとも言えない安心感。日々の生活にすっと溶け込み、カラダに馴染むこの毛布は、一日の終わりに「最高に贅沢な睡眠」を叶えるために誕生しました。

The moufu プレミアムオーガニックコットン、4つの特徴

1. 肌に優しい

植物性由来の洗剤でやさしく丁寧に洗い上げた、肌にとても優しい毛布です。

農薬や化学肥料を使わずに栽培された綿花を使用しているため、化学物質による刺激が少なく、肌が敏感な方やアレルギー体質の方、赤ちゃんでも安心して使えます。またオーガニックコットン本来の柔らかさを生かした毛布なので、肌触りも心地よい仕上がりとなっています。

2. 冬場でもムレずに暖かい

綿は吸湿性が高く、寝汗をしっかり吸収してムレを和らげます。同時に適度な保温性も兼ね備えているため、夏は涼しく、冬は暖かく、一年を通して快適な温度を保つことができます。特に化学合成繊維やポリエステル素材の毛布などに比べて、冬場の不快なムレは一気に軽減されます。

3. 綿本来の色合い

綿花本来の素材をいかすため、自然の無染色（キナリ色）にて仕上げています。シンプルで飽きの来ないデザインになっています。

4．豊富なサイズ展開

ハーフ・シングル・セミダブル・ダブル・クイーン・キングと豊富に取り揃えています。特にオーガニックコットン素材を使用した毛布で、クイーン・キングでのサイズ展開は数少なくなっています。ベッドサイズやライフスタイルに合わせて、サイズをお選びいただけます。

取扱店舗について

「The moufu プレミアムオーガニックコットン」の販売は、枕と眠りのおやすみショップ！本店、楽天市場店他、まくら株式会社の直営ショップにて行っております。なお、インターネット販売限定の商品となっているため、一般小売店でのお取り扱いはございません。

枕と眠りのおやすみショップ！本店(https://shop.pillow.co.jp/products/160-000601-20)

枕と眠りのおやすみショップ！楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/160-000601-20/)

ふるさと納税返礼品としての取り扱いについて（大阪府泉大津市）

「The moufu プレミアムオーガニックコットン」は、毛布の産地・大阪府泉大津市で製造・生産されています。また、ふるさと納税返礼品として、大阪府泉大津市から出品されています。

楽天ふるさと納税(https://item.rakuten.co.jp/f272060-izumiotsu/104725-40030035/)

さとふる(https://www.satofull.jp/products/list.php?q=%E3%82%B6%E3%83%BB%E6%AF%9B%E5%B8%83%E3%80%8C%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%9F%E3%82%A2%E3%83%A0+%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B3%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%B3%E3%80%8D&cnt=60&p=1&ref_id=search)

ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/search?q=The+moufu+%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%9F%E3%82%A2%E3%83%A0+%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B3%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%B3&header=1&target=1&sst=B)

※ふるさとチョイスは一部サイズのみの展開です

商品概要

■商品名

The moufu プレミアムオーガニックコットン

■通常販売価格

ハーフ ：11,000円(税込)

シングル ：16,500円(税込)

セミダブル：19,800円(税込)

ダブル ：22,000円(税込)

クイーン ：27,500円(税込)

キング ：33,000円(税込)

■素材

タテ糸：綿100%

ヨコ糸：綿100%（オーガニックコットン使用）

※肌にふれるヨコ糸にオーガニックコットン糸を使用

■サイズ

ハーフ ：約幅140×長さ100cm

シングル ：約幅140×長さ200cm

セミダブル：約幅160×長さ200cm

ダブル ：約幅180×長さ200cm

クイーン ：約幅200×長さ200cm

キング ：約幅220×長さ200cm

■カラー

キナリ

■製造

日本製（大阪府泉大津市）

The moufu（ザ・毛布）シリーズ概要

「The moufu（ザ・毛布）」シリーズは、毛布の産地・大阪府泉大津市で製造・生産された高級毛布を展開するブランドです。高品質な毛布で確かな暖かさと上質な眠りをお届けします。

第一弾「The moufu プレミアムシルク」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000289.000010285.html

第二弾「The moufu プレミアムカシミヤ」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000579.000010285.html

第二弾「The moufu プレミアムオーガニックコットン」※当該プレスリリース

https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/160-000601-20/

会社概要

■会社名 まくら株式会社

■代表者 河元 智行

■資本金 1,000万円

■設 立 2004年4月12日

■所在地 〒277-0005 千葉県柏市柏4-8-14 柏染谷ビル4F

■TEL 04-7167-3007（代表）※営業の連絡はご遠慮ください。

■FAX 04-7167-3017

■URL https://www.pillow.co.jp/

■Email info@pillow.co.jp

■所属団体 日本寝具寝装品協会 正会員

■事業内容

１．直営のオンラインショップ15店舗を通じた一般小売り販売

２．枕や抱き枕、寝具類の卸売り販売

３．オリジナル商品の企画・製造

４．枕や抱き枕などのOEM製造、製造受託

５．オンラインショップ運営に伴うシステム開発、販売促進業務等

