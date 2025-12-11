水面に伸びる“陽の光”と“ダブルダイヤモンド富士”で迎える新年の幕開け　富士本栖湖リゾート「ダイヤモンド富士鑑賞会」

富士急行株式会社

富士五湖の一つ本栖湖より車で約5分、富士急グループの株式会社ピカ（山梨県富士吉田市）が運営する富士本栖湖リゾートでは、2025年12月27日（土）～2026年1月4日（日）の9日間限定で、富士山頂から太陽が昇る幻想的なひとときをお楽しみいただける「ダイヤモンド富士鑑賞会」を開催いたします。

「ダイヤモンド富士」とは、朝日が昇る瞬間や夕日が沈む瞬間に、太陽が富士山の山頂と重なり合い、まるでダイヤモンドのような輝きを放つ自然現象です。毎年春に「富士芝桜まつり」を開催する富士本栖湖リゾートでは、この冬の時期、朝日と山頂が重なるダイヤモンド富士を鮮明にご鑑賞いただくことができます。

澄み切った冬の空気のもと、場内の竜神池に映り込む「逆さ富士」と、太陽と山頂の輝きが水面に重なる「ダブルダイヤモンド富士」を楽しめるのは、富士本栖湖リゾートならではの魅力です。ご来場記念として、入場者全員にオリジナルポストカードをプレゼントするほか、元旦には体が温まるドリンクの販売も予定しております。

年の瀬、そして2026年の新たな幕開けは、「ダイヤモンド富士鑑賞会」で、幻想的で神秘的な瞬間に立ち会うひとときをお過ごしください。

【WEBサイト】https://www.fujimotosuko-resort.jp/diamond_fuji/index.html

【ライブカメラ】https://www.youtube.com/live/JGyGoXlKZmw

ダイヤモンド富士鑑賞会 概要

■営業期間

2025年12月27日（土）～2026年1月4日（日）

※9日間限定

■営業時間

7：00～9：00 （入場7：00より）

※1月1日（木）のみ2：00入場

※ダイヤモンド富士の鑑賞時刻はWEBサイトの早見表をご覧ください。

■料金

大人1,000円／小人500円

■駐車場

約1,500台（無料）

■アクセス

車／中央自動車道河口湖ＩＣから国道139号経由約25分

東名高速道路富士ＩＣ・新東名高速道路新富士ＩＣから約50分

※早朝営業のため、電車・バスでのご利用はできません。

■お問合せ

富士本栖湖リゾート 0555-89-3031

1月1日限定 キッチンカーPICA DINER 出店

例年最低気温-8℃～-10℃まで気温が下がる本栖湖。

ホットココアや甘酒など、体の温まるお飲み物をご用意しております。

■営業日時

2026年1月1日（木） 4：00～8：30 ※なくなり次第終了いたします。

【メニュー】

オリジナルポストカードをプレゼント

ホットココア 450円甘酒 500円桔梗信玄餅入りおしるこ 600円

ダイヤモンド富士鑑賞会へのご来場記念として、入場者全員に、美しい「ダブルダイヤモンド富士」が描かれたオリジナルポストカードを1名様につき1枚プレゼントいたします。

※なくなり次第配布終了。

「富士本栖湖リゾート」とは

例年4月中旬～5月にかけて残雪の美しい世界遺産・富士山と、自然あふれる広大な場内の敷地いっぱいに咲き誇る芝桜との共演が楽しめる春の風物詩「富士芝桜まつり」を開催。夏から秋にかけて季節の花々が織りなす美しい絶景に出会える庭園です。

英国生まれの人気キャラクター「ピーターラビット(TM)」の世界観が楽しめる「ピーターラビット(TM) イングリッシュガーデン」は、首都圏最大級の英国式庭園で、約300種類の草木や花々をご覧いただくことができます。さらに、味はもちろん見た目も鮮やかなメニューが楽しめるカフェ、絵本の世界を体感できるギャラリー、約8mの高さから庭園越しに富士山を見渡すことができるガーデンタワーなど、子どもから大人の方までピーターラビット(TM)の世界観を存分にお楽しみいただけます。

【WEBサイト】https://www.fujimotosuko-resort.jp/

株式会社ピカについて

富士急グループの株式会社ピカは、富士山エリアを中心に「PICAリゾート」アウトドア事業をはじめとして、物販飲食、アミューズメント事業を幅広く展開しています。「人と人、人と自然のインターフェースになる」を企業理念として、自社のサービスを通じてみんなが心から笑顔になれる時間を提供するために “ファンタスティック”な体験を創造し続けています。

社 名：株式会社ピカ

代 表 者：天野克宏

設 立：1995年

所 在 地：山梨県富士吉田市上吉田2-5-1

事業内容：アウトドア宿泊施設の運営およびコンサルタント、ログハウス・トレーラーハウスの販売、雑貨等のデザインおよび販売、遊園地・スキー場の運営、飲食店の運営 他

公式サイト：https://pica-corp.com/index.html