大阪・関西万博で話題集めた「人間洗濯機」がミナミのホテルに「道頓堀クリスタルホテルIII」で12月10日より国内最速で稼働開始

株式会社リゾートライフ

株式会社リゾートライフ（住所：沖縄県宮古島市、代表取締役：宮崎晴美）は12月10日（水）より、当社が運営する大阪・難波のホテル「道頓堀クリスタルホテルIII」にて大阪・関西万博にも登場した「ミライ人間洗濯機」を体験できるサービスを国内最速で開始します。

ミライ人間洗濯機を道頓堀クリスタルホテルIIIで体験

■大阪・関西万博で話題を呼んだ“未来の体験”を、国内最速で体験可能に

大阪・関西万博で多くの来場者を魅了し、抽選に漏れた人々からも再体験を熱望された株式会社サイエンスの「ミライ人間洗濯機」が、ついに大阪・道頓堀のクリスタルホテルにて、国内でどこよりも早く稼働を開始します。当ホテルは「体験型× デザイン性」をコンセプトに、アートやサウナ、光、音といった感性を刺激する要素を融合させ、“泊まる”という行為をエンターテインメントへと進化させています。今回の「ミライ人間洗濯機」導入は、その象徴のひとつで、「洗う・癒す・整う」をテーマにした新しいリラクゼーション体験は、まるで未来のスパにいるかのような没入感を提供。万博での体験を逃した方々にも、ここで“あの未来”を自分の時間で体感していただけます。当ホテルは長く過ごすほどに心地よさが深まる滞在型ホテルとして、自分のペースで過ごす自由さと、ホテルならではの上質な快適性を備えています。「泊まるだけではなく、暮らすように過ごす」――そんな新しいホテルのスタイルを、大阪から発信してまいります。

■「未来体験型スパ『人間洗濯機』」詳細

実施場所：道頓堀クリスタルホテルIII（大阪市中央区島之内2-6-13）ミライ人間洗濯機ルーム

価格：1万8,000円/1時間半 ※2名以上からお申し込み可能

申込方法：WEB予約のみ（https://reserva.be/doutonbori3/）

性能：バブル洗浄、温水ミスト、ゆらぎ浴（全体水流）など

所要時間：1名あたり約20分（お湯はりと合わせて）

利用人数：2名～4名

■株式会社リゾートライフについて

株式会社リゾートライフは、リゾート部門では宮古島の海を満喫できるリゾートヴィラを、アーバン部門では都会でのリゾートライフをご提供するホテル事業を中心に、リゾートライフをもっと身近にもっと沢山の方々へ推し進めるべく、リゾートライフに関わる事業を展開しています。

【会社概要】

商 号：株式会社リゾートライフ

本社所在地：沖縄県宮古島市平良字西里176-2

代表取締役：宮崎晴美

設 立：2007年（平成19年）11月

会社HP ：https://resortlife.co.jp/

■「道頓堀クリスタルホテルIII」について

住 所：542-0082 大阪市中央区島之内2-6-13

アクセス：地下鉄長堀橋駅・日本橋駅から徒歩8分

客室数 ：101室

電話番号：06-6732-8791

H P：https://crystalhotel.jp/doutonbori3/

【国内最速】関西万博で話題の「ミライ人間洗濯機」導入

― “泊まる”から“暮らす”へ。未来の滞在をデザインする新感覚ホテル―

大阪・関西万博で大きな話題を呼んだ、株式会社サイエンスの「ミライ人間洗濯機」。

その革新的な体験装置を国内で最も早く導入したホテルが、大阪・ミナミで営業する「道頓堀クリスタルホテルIII」です。

泡と温水ミストに包まれ、全身をリセットするようなひとときは、

まさに“未来のスパ体験”。ホテル滞在を、単なる休息ではなく自分をととのえる時間へと変えていきます。

■“暮らすように泊まる”という、上質な非日常

クリスタルホテルは、日常と非日常が静かに溶け合う空間をテーマに、「暮らすように泊まる」という新しい旅のスタイルを提案します。キッチンや洗濯乾燥機を備えた客室は、自分のペースで過ごす“私的なリズム”を大切にできるレイアウト。そこには、家のような安心感と、ホテルならではの上質さが共存します。

“何も特別なことをしなくても、心が満たされていく”--

そんな感覚を求める旅人や、長期滞在を快適に過ごしたいゲストにとって、クリスタルホテルは理想的な拠点となります。

■アートとデザインが融合した“体験型ホテル”

館内は、光と音の調和を意識したモダンなデザインに、柔らかな素材感とアートを織り交ぜた“感性を刺激する空間”。滞在そのものが一つの体験となるよう設計され、訪れるたびに、日常が少しだけ豊かに変わっていく時間を演出します。

ラウンジファミリールーム外観スイートルーム長期滞在に適した設備を完備