ベトナム・ホーチミン市「サイゴン・タワー」「LEED Operations & Maintenance」認証取得のお知らせ

ダイビル株式会社

ダイビル株式会社（社長：丸山卓、本社：大阪市北区、以下「当社」）がグループ会社のDaibiru Saigon Tower Co., Ltd.を通じベトナム・ホーチミン市に保有・運営する「サイゴン・タワー」（以下「本物件」）に関し、「LEED Operations & Maintenance」*1のPlatinum認証を取得しましたのでお知らせいたします。

【LEED Operations & Maintenance Certification】

本物件においては、2023年に全使用電力のCO2フリー化*2、2024年には館内から出たゴミのリサイクル活動の開始等、環境負荷軽減への取り組みを積極的に推進してまいりました。

*1「LEED」は米国の認証機関U.S. Green Building Councilが運用するグリーンビルディングの認証制度です。

*2 2023年1月5日付 ベトナム ホーチミン市「サイゴン・タワー」全使用電力を CO2フリー化(https://www.daibiru.co.jp/_assets/pdf/news/2023/20230105131433398s.pdf)

これらの取り組みが評価され、今般、既存建物の環境性能を運用面や管理面での取り組みも含めて評価を行う「LEED Operations & Maintenance」の最高位となる「Platinum」認証を取得するに至りました。「Platinum」認証は、ホーチミン市のビジネス地区において4棟のみの取得となります。

当社は、国内外の保有物件において環境負荷低減と快適な職場環境の両立を目指し、再生可能エネルギーの導入や省エネ設備の積極的な採用を進めております*3。今後も、グローバルな視点で環境配慮型不動産の開発・運営に取り組み、脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

■サイゴン・タワー 建築概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/105720/table/68_1_431880d928064540efff105bc55127cb.jpg?v=202512111058 ]

■この取り組みに対応するSDGs

*3 ダイビルグループはマテリアリティとして「環境にやさしいビルを次世代へ」を掲げております。

環境にやさしいビルを次世代へ｜サステナビリティ｜ダイビル株式会社(https://www.daibiru.co.jp/sustainability/materiality3/)