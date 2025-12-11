株式会社G-gen の荒井雄基が Jagu’e’r Award 2025優秀賞を受賞しました

株式会社G-gen

株式会社G-gen（本社：東京都新宿区、代表取締役：羽柴孝、以下 G-gen）は、Google Cloud 公式ユーザー会「Jagu’e’r（Japan Google Cloud Usergroup for Enterprise）」が主催する「Jagu’e’r Award 2025」において、当社エンジニアの荒井雄基が優秀賞を受賞したことをお知らせいたします。

「Jagu’e’r Award」は、Jagu’e’r コミュニティにおける活動を通じて、Google Cloud の活用促進や情報発信、コミュニティ成長への貢献が顕著であった個人を表彰する制度です。

「Jagu’e’r Award 2025」の最優秀賞は、第一次審査を通過したファイナリスト10名による最終ピッチを経て、12月12日に決定されます。当日は参加者投票も交えて選出が行われ、オンライン（YouTube Live）にて開催されます。

荒井 雄基 からのコメント

この度は、Jagu'e'r Award 2025 優秀賞という栄誉ある賞をいただき、誠にありがとうございます。

私はこれまで、Jagu'e'r の活動そのものを純粋に楽しみ、日々の企画や運営に夢中で取り組んでまいりました。そうした日々の積み重ねを近くで見守り、評価していただけたことを大変嬉しく思います。

こうして活動を継続できたのは、間違いなく周囲の皆様の存在があったからです。熱量あふれる Jagu'e'r の仲間たちと共に活動できたからこそ、ここまで走り続けることができました。いつも支えてくれる運営メンバーやコミュニティの皆様に、この場を借りて心から感謝申し上げます。

Jagu’e’r について

Jagu’e’r（Japan Google Cloud User Group for Enterprise）は、Google Cloud を利用・推進する国内企業のユーザーやパートナーが参加するコミュニティです。知見共有や技術情報の発信、課題解決に向けたディスカッションを通じて相互交流を深め、各社の経験やノウハウを分かち合うことで、クラウド技術を活用した変革を推進する IT リーダーのコミュニケーションを支えることを目的としています。

株式会社G-gen について

G-gen は「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」をミッションにお客様のクラウド導入を支援します。マルチクラウド、データ分析基盤、システム・アプリ開発などを得意とするクラウド専業インテグレーターです。Google Cloud を効果的にご利用いただけるように、利用支援やエンジニア サポート、デジタルプロダクト開発等のサービスを展開しております。

会社概要

社 名 : 株式会社G-gen

代表者 : 代表取締役 羽柴孝

本 社 : 東京都新宿区揚場町1番 21号 飯田橋升本ビル2階

資本金 : 5,000万円

事業内容 : Google Cloud、Google Workspace のリセール、インテグレーションおよび運用・保守

公式Webサイト : https://g-gen.co.jp

Facebook : https://www.facebook.com/GgenCoLtd

X (旧 Twitter) : https://x.com/Ggen_cloud

技術ブログ : https://blog.g-gen.co.jp/

* Google Cloud、 及び Google Workspace は、Google LLC の商標です。