【再登場】手仕事の温もり溢れる「真竹楕円パン籠」

創業明治27年（1894年）より竹材・竹製品製造卸業として皆様にご愛顧いただいている竹材専業メーカーである、虎斑竹専門店 竹虎(https://www.taketora.co.jp/)（運営：株式会社山岸竹材店）は、しばらく販売を休止していた「真竹楕円パン籠」の販売を、このたび再開いたしました。単なる盛りかごではなく、日常にやすらぎを与えてくれる逸品です。

「真竹楕円パン籠」は、竹表皮を薄く剥ぐ「磨き加工」を施した竹ヒゴで丁寧に編まれた竹細工です。職人の技によって一つひとつ手作業で仕上げられ、瑞々しく清らかな印象を持つ編み目が特長です。見た目の美しさはもちろん、パンや果物を盛るバスケットとして、あるいは野菜の水切り用としてもお使いいただける、実用性も兼ね備えています。

一見するとシンプルなこの籠ですが、使い続けるうちに竹本来の色合いがゆっくりと飴色に変化し、深みと味わいが増していく「経年変色」も魅力の一つです。自然素材ならではのこの変化は、まさに時間とともに育つ竹細工。手にするたびに愛着が湧き、長く使うほどに自分だけの一品へと育っていきます。

また使用されている竹ヒゴは、平らではなく厚みを持たせたカマボコ状。これにより水切れが良く、そばを盛ったり、野菜の水切りに使ったりと、台所でも大活躍します。

縁の部分は、竹ヒゴを巻きつけてしっかりと針金で固定。外側から針金が見えないよう工夫されており、細部にまで配慮が行き届いた仕上がりです。

同じパンでも、どんな器に盛るかによって印象は大きく変わります。「真竹楕円パン籠」は、パンの香りや焼き色を引き立て、食卓をより魅力的に演出してくれます。ナチュラルで優しい竹の質感が、暮らしに温もりを添えてくれることでしょう。本物の竹細工を日々の生活に取り入れることは、丁寧にものを選び、長く大切に使うという日本人の暮らしの知恵でもあります。この機会に、竹の魅力と職人技が息づく「真竹楕円パン籠」をぜひお手元に迎えてみてはいかがでしょうか。

＜2025年12月8日（月）より販売再開＞

販売価格 6,380円（税込）

