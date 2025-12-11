京都発 焼肉やる気が“北海道の恵み”を味わう限定フェアを開催！

株式会社やる気

株式会社やる気（本社：京都市伏見区、代表取締役社長：大島幸士）は、冬の味覚を贅沢に楽しめる季節限定イベント「北海道フェア」を2025年12月1日（月）より開始いたしました。寒さが深まる季節にこそ味わいたい“コク・旨み・香り”を追求し、北海道の食文化を焼肉店ならではの視点で再構築した特別メニューをご提供します。

■ 北海道の恵みを“焼肉やる気”らしく再構築した、冬だけの特別メニュー

今年は特に、ラム・野菜・乳製品・小麦など北海道食材が本来もつ“まっすぐな旨さ”をどれだけ引き出せるかを追求。冬の訪れとともに「この季節を待っていた！」と感じていただける、力強い味わいのメニューが完成しました。期間限定でお楽しみいただけます。

・販売期間：2025年12月1日（月）～2026年2月下旬予定

・販売店舗：『焼肉やる気』食べ放題実施店舗

※期間限定メニューは「スペシャルコース」「プレミアムコース」、および単品でのご注文が可能です。

※一部店舗にて商品内容が異なる場合がございます。

※予告なく販売内容・販売期間が変更となる場合がございます。

期間限定「北海道フェア」メニュー一覧

ラムのジンギスカン ～特製だれ仕立て～(780円/税込858円)

ラム特有の香りを活かしつつクセを抑え、濃厚だれを絡めることで、噛むほどに旨みが広がる冬の主役メニューです。

十勝豚丼のたれで食べる 豚バラ焼き(580円/税込638円)

甘たれが豚バラの脂と合わさり、香ばしさとコクが際立つ“食べ応え抜群”の一品。ご飯との相性も良く、北海道らしい満足感ある味わいを楽しめます。

ほくほく厚切りチーズポテト(380円/税込418円)

北海道産ポテトのほくほくとした甘みを楽しめる、厚切りならではの満足感ある一品。仕上げに振りかけた粉チーズがコクを添え、思わず手が止まらないおいしさに。

北海道名物 らーめんサラダ(680円/税込748円)

冷たくてもおいしい北海道発の人気メニュー。麺のつるっとした食感と野菜のシャキシャキ感が相まって、さっぱりしながらも満足感のある、ご当地ならではの一品です。

甘辛チキン唐揚げ（ザンギ）(490円/税込539円)

北海道で愛される“甘辛だれ”の旨みを再現。揚げたての衣に甘じょっぱいたれがじゅわっと染み込み、噛むほどに甘みと旨みが重なる奥深い味わいです。

濃厚バター味噌ラーメン(500円/税込550円)

北海道の冬の定番を、焼肉店にふさわしい力強い味わいへ。味噌のコクにバターのまろやかさが重なり、熱々の湯気とともに立ち上がる香りは“冬にしか出せない一杯”。コーンとバターがゆっくり溶け出し、スープ全体に旨みが広がります。

ごろっと野菜の石焼スープカレー(580円/税込638円)

大きめにカットした野菜を一度揚げることで甘みと香ばしさを引き出し、石鍋ならではの熱々の状態で味わえるスープカレー。野菜がとろける瞬間、香りと甘さが重なり、身体の芯から温まります。

完熟メロンとチーズケーキの贅沢クレープ(480円/税込528円)

完熟メロンの香りとチーズケーキの濃厚さ、アイスのひんやり感が重なり合う贅沢なデザート。焼肉の〆にぴったりな、冬だけの特別スイーツです。（プレミアムコース限定）

『焼肉やる気』について

焼肉やる気は、京都を中心に展開する焼肉専門店です。創業以来38年以上にわたり、地域のお客様に親しまれながら、「すべてのお客様へ食の感動を届ける」という理念のもと、素材と手づくりにこだわった商品づくりを続けております。お肉は国内の生産者より直接仕入れた黒毛和牛を中心に、自社工場にてカット・熟成を行い、店舗では熟練の職人が肉質を見極めながら丁寧に手切りいたします。また創業1987年より継承される熟成醤油に、野菜や果実の旨味を合わせた「生だれ」は、無添加・非加熱にこだわり、素材本来のおいしさを最大限に引き出す当店の代名詞です。タレ・スープ・チゲなど多くの商品を手づくりし、鮮度を保ったまま各店舗へ配送する仕組みにより、“安くておいしい料理”を、どなたにも気軽に楽しんでいただける環境を実現しています。家族連れのお客様をはじめ、学生、ビジネス層、ご年配の方まで幅広い世代にご利用いただき、京都で長く愛されてきた焼肉ブランドとして成長を続けております。これからも「食を通じて人を笑顔にする」ことを使命に地域に根差した店づくりと丁寧なサービスを大切にしながら、お客様にとって身近であり続ける焼肉店を目指しております。

■株式会社やる気について

代表者：代表取締役社長 大島 幸士

創業：1987年

所在地：京都府京都市伏見区北端町60番地

事業内容：外食事業、食品加工卸事業、フランチャイズ事業

ブランド：焼肉やる気／カルビ丼とスン豆腐専門店韓丼／焼き鳥串かつ 鳥正／ひとり焼肉やる気／フレンチバル銀次郎／肉割烹バル 牛牛

企業サイト：https://www.yaruki.co.jp/