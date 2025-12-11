いなばペットフード わんちゃん用「こんにゃくダイエット」に3袋入りが新登場！
いなば食品株式会社
とりささみ 3袋入り
とりささみ＆緑黄色野菜 3袋入り
とりささみ＆鶏軟骨 3袋入り
とりささみ＆さつまいも 3袋入り
■商品特徴
- 「とりささみ」「とりささみ＆緑黄色野菜」「とりささみ＆鶏軟骨」「とりささみ＆さつまいも」の4種類をラインナップ。
- こんにゃくととりささみのフレークに、わんちゃんの好きな素材をトッピング。
- 体重が気になる子も大満足の食べごたえ！
- 60g×3袋のパックは、多頭飼いの家庭でも便利にお使いいただけます。
いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比）のわんちゃん用「こんにゃくダイエット」に、3袋入りパックが新登場いたしました。「毎日あげたいけれど、1個ずつ買うのは少し手間」「多頭飼いなので、もう少し量が入っていると嬉しい」といったお声にお応えします。
「こんにゃくダイエット」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/dog/search?keyword=%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%82%83%E3%81%8F%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%83%E3%83%88)
いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)
いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)