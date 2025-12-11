いなばペットフード　わんちゃん用「こんにゃくダイエット」に3袋入りが新登場！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比）のわんちゃん用「こんにゃくダイエット」に、3袋入りパックが新登場いたしました。「毎日あげたいけれど、1個ずつ買うのは少し手間」「多頭飼いなので、もう少し量が入っていると嬉しい」といったお声にお応えします。

とりささみ 3袋入りとりささみ＆緑黄色野菜 3袋入りとりささみ＆鶏軟骨 3袋入りとりささみ＆さつまいも 3袋入り

■商品特徴- 「とりささみ」「とりささみ＆緑黄色野菜」「とりささみ＆鶏軟骨」「とりささみ＆さつまいも」の4種類をラインナップ。- こんにゃくととりささみのフレークに、わんちゃんの好きな素材をトッピング。- 体重が気になる子も大満足の食べごたえ！- 60g×3袋のパックは、多頭飼いの家庭でも便利にお使いいただけます。

