株式会社Crepas（本社：神奈川県鎌倉市／代表取締役：牧村 和慶）は、債務整理を依頼できる全国の法律事務所、司法書士事務所の検索サイト「債務整理サーチ」において、登録事務所件数が1,400件を超えたことを発表致しました。債務整理サーチは、借金に悩む方が相談できる全国の弁護士・司法書士の事務所を地域、最寄り駅、相談内容から探せる検索サイトです。

新型コロナウイルス感染症による借金に悩む方が増加

2020年から現在に至るまで新型コロナウイルス感染の拡大により、多くの事業者が雇い止めや解雇、会社そのものが倒産に追い込まれるなど働き手の環境は悪化しています。新型コロナウイルス感染症の影響により、会社を退職せざるをえなくなったり、新しい仕事が見つからないなどの問題により借金の返済が滞ってしまう債務者の方が増えています。そのため、弁護士や司法書士に自己破産や任意整理などの債務整理を相談する方も増加傾向にあります。

新型コロナウイルス感染症の影響により借金等の返済が困難となった方へ（法務省）

そんな中、法律事務所や司法書士はコロナ禍でも相談できるような環境整備に取り組み、オンライン面談や電話相談、メール相談を中心とした面談を行わないでも借金相談を行えるようになってきました。そうしたことから、全国様々な地域に居ながらも全国どこの事務所にも相談したいといった需要が増えてきています。そこで、「債務整理サーチ」では全国の最寄りの駅や地域、相談内容、あるいは特定のキーワードから希望にあった事務所を検索できる機能を搭載し、借金に悩む方が簡単に事務所を探せるように致しました。

債務整理サーチ登録事務所が1,400件を突破

この度、債務整理サーチに登録された法律事務所・司法書士事務所の登録件数が1,400件を超えました。債務整理サーチでは、債務整理業務を行っている弁護士や司法書士の事務所を登録いただければ、債務整理サーチの検索データベースに掲載され、相談者が検索を行った際、事務所がサイトに表示されるようになります。その結果、相談者は事務所の住所や地図、口コミ、電話番号や公式サイトの掲載を確認し認知度の向上や相談につながる可能性が増えることになります。

債務整理サーチの主な特徴

債務整理サーチの主な特徴は以下の通りです。

全国の法律事務所や司法書士事務所を地域や駅名、事務所名、相談内容から検索可能

債務整理サーチの基本機能として、全国1,400件以上の事務所を都道府県、キーワード、事務所名、駅名、相談内容（任意整理、自己破産など）から検索が可能です。

任意整理にかかる費用をシミュレーションができる

債務整理サーチでは借金問題解決の最初の入口となる「任意整理」に特化した費用シミュレーションを行うことが可能です。

債務整理サーチでは借金問題解決の最初の入口となる「任意整理」に特化した費用シミュレーションを行うことが可能です。

多くの事務所はお金の借り先（債権者）の数によって任意整理費用は変動する報酬体系となっていますので、相談前にだいたいどのくらいの報酬を支払う必要がありそうかシミュレーションしておくと、円滑に相談を進められます。債務整理サーチでは任意整理のシミュレーションとして、債権者数、着手金、基本報酬、減額報酬及び成功報酬を入力することでおおよその任意整理費用を試算することができます。これにより、多くの事務所の中から安い費用で任意整理を行ってくれる事務所に目星をつけて検討することが可能になるのと同時に、ご自身の予算内で相談可能か事前に見極めることが可能になります。多くの事務所で報酬費用の後払いや分割払いに対応していますが、だからこそ費用が分かりにくいこともあるでしょう。実際に多くの金額を支払うが分割や後払いとなっている関係で支払う費用の総額が分かりにくいのが現実です。理想は信頼できる事務所をいくつかピックアップした上で安い費用で任意整理を行ってくれる事務所をご自身で計算して見つけることです。債務整理サーチのシミュレーションでは任意整理でかかる費用の数字をいれるだけで事務所へ支払う費用を自動計算して算出することが可能ですので、ぜひこの機会に利用してみてください。

各事務所の口コミ・評判を掲載

債務整理サーチで主要な法律事務所や司法書士事務所へ借金相談しても本当に大丈夫か不安な方のために世間の口コミや評判をまとめた内容も掲載しています。例えば、TwitterなどのSNSによる口コミの情報や債務整理サーチ編集部による事務所の特徴解説、料金情報（士業の先生へ支払う報酬額）などを収集し、どんな方におすすめできるのか、おすすめはできないかなどの情報も掲載しています。

本リリースの詳しい内容は以下のページでご確認いただけます。

債務整理サーチ公式SNS

会社概要

