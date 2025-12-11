せとうちHRフォーラム実行委員会(事務局：株式会社ONDO)は、2026年1月22日(木)・23日(金)の2日間、サンメッセ香川(香川県高松市)にて開催する「せとうちHRフォーラム」の公式Webサイトにて、来場者の事前登録を受付しております。





本フォーラムは、労働人口減少が加速する瀬戸内エリアにおいて、企業の存続を左右する「人」の課題に向き合うための、地域最大級の体験型展示会です。

※公式Webサイト： https://www.setouchi-hr.net/





「せとうちHRフォーラム」公式バナー





■ なぜ今、経営者が会場に足を運ぶべきなのか

2025年現在、地域経済はかつてない「人手不足倒産」のリスクに直面しています。





「求人広告を出しても応募がゼロ」

「手塩にかけて育てた若手が、数年で離職してしまう」

「働き方改革への対応が遅れ、採用競争で負けている」





こうした経営者の切実な悩みに応えるため、本フォーラムでは香川・四国エリアで活動する採用・育成・定着のプロフェッショナル22団体を一堂に集めました。Web検索や電話相談だけでは分からない、各社のサービスの「熱量」と「具体性」を、わずか数時間の滞在で効率的に比較・検討・体験いただけます。









■ 来場登録で得られる3つのメリット









1. 【効率性】課題解決のパートナーに「最短」で出会える

会場には「採用支援」「人材育成」「労務・福利厚生」「CSR」の4分野から、選りすぐりの企業が出展。各ブースで直接担当者と話ができるため、自社の課題に合ったパートナー企業をその場で見つけることが可能です。「相談相手が見つかる」体験型展示会です。





出展企業ロゴ





■ 出展企業(順不同)： Udon Jinjibu(うどん人事部) / ソニー生命保険株式会社 / 認定NPO法人わははネット / 香川県信用保証協会 / 株式会社サプライズファクトリー / 株式会社三好製作所 / 一般社団法人ToBe / 株式会社エス / 防災学生団体 せとうちで、はじめまして。(せとはじ。) / 四国生産性本部 / 株式会社クリエアナブキ / 社会保険労務士法人e-team / ツツク合同会社 / 株式会社ゴーフィールド / 株式会社アイデム / リスニングアンドコミュニケーションズ / 一般社団法人かがわガイド協会 / 株式会社エスコート / 株式会社ハイスタッフ / 公益財団法人たかまつ讃岐てらす財団 / NPO法人DAIS / 株式会社ONDO









2. 【限定情報】人気セミナーの座席予約が可能に(先着順)

来場登録完了後、話題のセミナーへの参加予約が可能になります。

※詳細は公式Webサイト( https://www.setouchi-hr.net/ )にて公開しております。









■ 「こうすればうまくいく！イキイキ社員の増やし方」(1/22開催)

地元企業の成功事例を公開。









■ 「出張！人事図書館～人事コミュニティから学ぶ『これから』の人事の役割～」

(1/23開催) 全国で注目される人事コミュニティが香川初上陸。





※セミナーは定員(各80席)になり次第、締め切りとなります。









3. 【交流】同じ悩みを持つ経営者・人事担当者とつながる

本フォーラムは、単なる商談の場ではありません。地域の人事担当者や経営者が集い、悩みを共有し、相互に学び合う「コミュニティ」の場でもあります。孤独になりがちな人事課題に対し、共に立ち向かう仲間を見つけることができます。









■ 開催概要・登録方法

・名称 ： せとうちHRフォーラム(Setouchi HR Forum)

・日時 ： 2026年1月22日(木) 13：00～17：00

2026年1月23日(金) 10：00～15：00

・会場 ： サンメッセ香川 小展示場(香川県高松市林町2217-1)

・対象 ： 経営者・人事担当者・育成担当者・学校関係者ほか、

すべてのビジネスパーソン

・入場料 ： 無料

・登録方法： 下記公式サイトよりご登録ください。

※登録後、随時お送りするメールにてセミナー予約等が可能です。

・URL ： https://www.setouchi-hr.net/

【主催】せとうちHRフォーラム実行委員会

【後援】高松市・高松商工会議所









【本件に関するお問い合わせ先】

せとうちHRフォーラム実行委員会(事務局：株式会社ONDO)

TEL ： 087-887-4883(平日9：30～17：30)

E-mail ： forum@setouchi-hr.net

公式Webサイト： https://www.setouchi-hr.net/