代理参拝プラットフォーム「セレモビ」を運営する株式会社ジャムコム(本社：神奈川県横浜市、代表取締役：政池 英一)と真如山瑞延寺(所在地：神奈川県横浜市南区、住職：串田真人)は、寺院の近くにお住まいの方を対象とした見守りサービスを共同で開発いたします。





遺骨保管場所





横浜市の調査※によれば、70歳以上の方の85％が横浜市内にお墓をもちたいと答える一方で、自身が利用できるお墓があると答えた方は、わずか13％という結果がでています。また、遺骨のある方のうち56％の方が自宅に保管しいるのが実態で、その割合は年を追うごとに増加しています。

※令和4年度横浜市墓地に関する市民アンケート調査





瑞延寺は、永代供養墓の建立(来年予定)にともなって、近隣にお住いの方向けにご遺骨を本堂に預けていただけるしくみを整備いたします。これにより「配偶者の焼骨をお寺の本堂で預かり、その後本人の焼骨と一緒に永代供養墓に納骨する」といったことができるようになります。住職が本堂でご遺骨を供養するだけでなく、スマホアプリ『セレモビ』を使った代理参拝も受け付けます。





横浜市の65歳以上の1人世帯数は308,680(2025年9月30日現在)に達しており、いわゆる「おひとりさま」はさらに増加することが見込まれています。一方で、1人になっても横浜に住み続けたいと願っても、家族に説得されてやむなく他県に引っ越したり、老人介護施設に入居したりするケースが増加しています。





ジャムコムは、瑞延寺墓友の会の運営とLINE見守りシステムを構築し、ヨコハマを終の棲家にしたいと願う「おひとりさま」をサポートいたします。また、見守りサービスを実施したいと考える全国の寺院に対してシステムの提供を行います。









【代参サービス『セレモビ』について】

アプリを使って代理参拝を依頼できるサービスです。指定した日に墓前に出向き代理参拝する様子を撮影(1分間)いたします。(全国一律3,300円)

＜詳しくはこちら＞

https://x.gd/DWpPd









【株式会社ジャムコムについて】

所在地： 〒221-0834 神奈川県横浜市神奈川区台町10-15 SoftOffice

代表者： 代表取締役 政池 英一

URL ： https://www.jamcom.jp

遠方に住んでいても気軽にお墓参りができるようしたいと考えて、2018年に代理参拝プットフォーム「セレモビ」の企画に着手し、2021年にアプリを上梓しました。









【真如山 瑞延寺について】所在地：〒232-0011 横浜市南区日枝田町4-107

代表者：住職 串田 真人

1913年12月29日権律師串田慈延が、真宗大谷派説教所を現在地に設立。当時信徒200名をかぞえましたが、昭和20年5月29日の横浜大空襲に罹災、堂宇全てを焼失しました。境内に運び込まれた身元不明の犠牲者の焼骨(数百霊)を再建後の本堂に保管し続け、遺族からの問い合わせに対応しています。横浜市営久保山墓地の近くに永代供養塔を建立予定