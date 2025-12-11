株式会社ハート(代表取締役社長：杉崎 晋哉、本社：愛媛県松山市)では、人気菓子シリーズ「4Dグミ」より新商品『4Dグミ/悪魔の実』を全国のスーパーマーケット・コンビニエンスストア等のお菓子売場にて2025年12月15日(月)より順次、発売します。

4Dグミ/悪魔の実 イメージ





■新商品『4Dグミ/悪魔の実』について

立体グミシリーズ【4Dグミ】に「悪魔の実」が新たにラインナップしました。

人気TVアニメ「ONE PIECE」に登場する「悪魔の実」より、主人公のモンキー・D・ルフィが食べた「ゴムゴムの実」が4Dグミに。

実の丸みや表面の模様、ヘタの部分まで忠実に再現しました。

味はグレープ味で、ふわっと軽いエアレーションな食感。見た目も味も楽しめる仕様です。

どこから見ても本物そっくりなグミを食べると、まるで「ゴムゴムの実」を食べたような気分になれるかも……！？









■「4Dグミ」とは？

【4Dグミ】は、3D＋デリシャス(＝Delicious)で4D！その名の通り、立体的で美味しい新感覚のグミ。これまでのシリーズでも、キャラクターを忠実に再現した立体的な見た目で大反響。SNSに写真をアップする人も多数の大人気シリーズです。









■「ONE PIECE」について

原作は「週刊少年ジャンプ」(集英社)で絶賛連載中の、尾田栄一郎作による少年マンガ。

1999年よりTVアニメーションが放送開始し、2024年には放送25周年を迎えました。

2023年には、尾田栄一郎がエグゼクティブ・プロデューサーを務める実写ドラマ版『ONE PIECE』がNetflixで全世界独占配信。

また、これまでにゲームなどの数多くのメディアミックス作品、関連商品が生まれ、関連イベントも現在までに途切れることがありません。

いくつものムーブメントを起こしながら、今なお成長しつづけている世界的なエンターテインメント作品です。





4Dグミ/悪魔の実 パッケージ

4Dグミ/悪魔の実 菓子内容





※「4D、3D＋Delicious」は深セン市金多多食品有限公司(英名：Shenzhen Amos Sweets & Foods Co., Ltd.)の登録商標です。









■商品概要

・商品名 ：『4Dグミ/悪魔の実』

・価格 ：194円(税込)

・商品サイズ：W115×H165×D15(mm)

・販売ルート：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア等のお菓子売場

・発売日 ：2025年12月15日(月)

・発売元 ：株式会社ハート





(C) 尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション





※画像はイメージです。

※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。

※最新の情報・詳細は商品ページ(ハートHP https://heart-ltd.jp/ )をご確認ください。