札幌市中央区すすきのエリアに位置する就労継続支援B型事業所『モノコトラボ』では、ハンドメイド商品の実店舗販売に伴い、商品の製造を担当していただく利用者の増員を開始いたしました。





就労継続支援B型事業所モノコトラボ

【モノコトラボについて】

モノコトラボは、すすきの駅から徒歩6分の場所に位置する、モノづくり系就労継続支援B型事業所です。アクセサリーや雑貨、コスプレ衣装の製作を通じて、社会参加や自立支援を促進しています。

広々とした事業所内では、職員による丁寧なサポートのもと、さまざまな商品の製作に取り組んでいただけます。パーツにビーズを通す作業や、レジン液をシリコン型に流し込む作業など、初心者の方でも安心して行える簡単なお仕事もご用意しています。

ハンドメイドの経験がない方や不安をお持ちの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。





明るくて広々とした作業スペース

綺麗な面談室

モノコトラボでできること

すすきの駅から徒歩6分

様々な製作にチャレンジできます





【事業所概要】

所在地 ： 〒064-0805 北海道札幌市中央区南5条西7丁目7-1

フィレンツェ札幌2F

利用可能時間： 月～金 10時～15時

土曜（不定期）10時～12時

営業時間 ： 月～金 9時～18時

土曜（不定期）9時～13時

定休日 ： 土曜(不定期)・日曜・祝日

アクセス ： 札幌市営地下鉄 すすきの駅から徒歩6分

TEL ： 011-252-9383

■まるっと1日でもOK！体験見学がさらに充実

事業所の雰囲気や職員の様子が気になる方は、ぜひ体験見学にお越しください。

この度、体験で作れるアイテムをリニューアルいたしました。実際に商品と同じ工程を体験していただくことができ、営業時間内であれば何時間でもモノコトラボでのお仕事を体験いただけます。(業務の開始から終了まで通して体験される方もいらっしゃいます。)

ご家族や関係機関の方の見学も大歓迎です。お気軽にお越しください。





豊富な体験メニュー





■販売委託店「PICO LABO」でモノコトラボの商品が購入できます！

モノコトラボの商品が購入できる「PICO LABO」はモノコトラボ同ビル1Fにオープン予定です。インスタグラムにて、最新情報を随時更新しています。





オープン準備中

■在宅利用者も同時募集中！

フェルトを下書きに合わせて切ったり、水引で小さなパーツを作ったりと、在宅でも気軽に取り組める簡単なお仕事をご用意しています。「通所が難しい…」とお悩みの方は、ぜひ一度お問い合わせください。





在宅業務も募集中です





ハンドメイドが得意な方も、そうでない方も、ものづくりを通じて自分の作った商品がお店に並ぶ喜びを一緒に体験しましょう！





お気軽にお問い合わせください





【会社概要】

商号 ： 就労継続支援B型事業所 モノコトラボ

代表者 ： 代表取締役 野嵜 雅人

所在地 ： 〒064-0805 北海道札幌市中央区南5条西7丁目7-1 フィレンツェ札幌2F

設立 ： 令和7年3月

事業内容： 就労継続支援事業