仙台アンパンマンこどもミュージアム&モール(所在地：仙台市宮城野区／運営：株式会社ACM／代表：松井 昌治)では2026年1月3日(土)、アンパンマンの声でおなじみの女優・戸田恵子さんが登場するスペシャルステージを開催いたします。

2013年から新年のスペシャルゲストとしてお越しいただき、今回で10回目の実施となります。今年は例年のステージに加え、戸田さんによる絵本のよみきかせも。ぜひ特別なステージをお楽しみください。





仙台アンパンマンこどもミュージアムに戸田恵子さんが登場！





■「アンパンマンとげんき100ばい！ニューイヤースペシャルステージ」

アンパンマンや仲間たちのステージに戸田恵子さんがスペシャルゲストとして登場します。

開催日： 2026年1月3日(土)

時間 ： 10：30／11：45／13：15／14：30 (各回約30分)

場所 ： 2Fミュージアム やなせたかし劇場

内容 ： (1) 戸田さんとアンパンマンによるステージ

(2) 絵本「あんぱんまん」のよみきかせ





＊ステージの観覧には1歳から整理券が必要です。

詳細は公式HP( https://www.sendai-anpanman.jp/news/article/5c5jhfevol1icy38.html )をご覧ください。

＊配布枚数には限りがございます。定員に達し次第、配布を終了いたします。

＊当日は混雑が予想されます。予めご了承ください。

＊当日の状況により、内容や時間等が予告なく変更・中止となる場合がございます。

※2025年の様子





※横浜アンパンマンこどもミュージアムでのよみきかせの様子





■1月開催のイベント

アンパンマンたちが登場するステージや、タッチやハグでごあいさつできる「キャラクターグリーティング」、お面工作も開催。詳しくは公式ホームページをご確認ください。





アンパンマンたちが登場するステージ ※通常ステージは1/4～





アンパンマンたちとタッチやハグでごあいさつ





お面工作





■1月の休業日・営業時間

・2026年1月3日(土)～1月4日(日)

・2026年1月11日(日)

ミュージアム(有料エリア)： 9：30～17：00(最終入館16：00)

ショッピングモール ： 10：00～17：00





・2026年1月1日(木)～1月2日(金) 全館休業





※通常期間

ミュージアム(有料エリア)： 10：00～17：00(最終入館16：00)

ショッピングモール ： 10：00～17：00









【施設概要】

仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール

所在地： 〒983-0817 宮城県仙台市宮城野区小田原山本丁101-14

TEL ： 022-298-8855

公式HP： https://www.sendai-anpanman.jp/









(C)やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV