女優・戸田恵子さん登場！スペシャルステージのお知らせ 戸田さんによる絵本のよみきかせも開催！ 【仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール】
仙台アンパンマンこどもミュージアム&モール(所在地：仙台市宮城野区／運営：株式会社ACM／代表：松井 昌治)では2026年1月3日(土)、アンパンマンの声でおなじみの女優・戸田恵子さんが登場するスペシャルステージを開催いたします。
2013年から新年のスペシャルゲストとしてお越しいただき、今回で10回目の実施となります。今年は例年のステージに加え、戸田さんによる絵本のよみきかせも。ぜひ特別なステージをお楽しみください。
仙台アンパンマンこどもミュージアムに戸田恵子さんが登場！
■「アンパンマンとげんき100ばい！ニューイヤースペシャルステージ」
アンパンマンや仲間たちのステージに戸田恵子さんがスペシャルゲストとして登場します。
開催日： 2026年1月3日(土)
時間 ： 10：30／11：45／13：15／14：30 (各回約30分)
場所 ： 2Fミュージアム やなせたかし劇場
内容 ： (1) 戸田さんとアンパンマンによるステージ
(2) 絵本「あんぱんまん」のよみきかせ
＊ステージの観覧には1歳から整理券が必要です。
詳細は公式HP( https://www.sendai-anpanman.jp/news/article/5c5jhfevol1icy38.html )をご覧ください。
＊配布枚数には限りがございます。定員に達し次第、配布を終了いたします。
＊当日は混雑が予想されます。予めご了承ください。
＊当日の状況により、内容や時間等が予告なく変更・中止となる場合がございます。
※2025年の様子
※横浜アンパンマンこどもミュージアムでのよみきかせの様子
■1月開催のイベント
アンパンマンたちが登場するステージや、タッチやハグでごあいさつできる「キャラクターグリーティング」、お面工作も開催。詳しくは公式ホームページをご確認ください。
アンパンマンたちが登場するステージ ※通常ステージは1/4～
アンパンマンたちとタッチやハグでごあいさつ
お面工作
■1月の休業日・営業時間
・2026年1月3日(土)～1月4日(日)
・2026年1月11日(日)
ミュージアム(有料エリア)： 9：30～17：00(最終入館16：00)
ショッピングモール ： 10：00～17：00
・2026年1月1日(木)～1月2日(金) 全館休業
※通常期間
ミュージアム(有料エリア)： 10：00～17：00(最終入館16：00)
ショッピングモール ： 10：00～17：00
【施設概要】
仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール
所在地： 〒983-0817 宮城県仙台市宮城野区小田原山本丁101-14
TEL ： 022-298-8855
公式HP： https://www.sendai-anpanman.jp/
(C)やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV