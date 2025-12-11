ジック株式会社(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：池田 勝義)は、自転車用グッズブランドvelolineから、約14Lの大容量でショルダーバッグにもなる機能性の高い「ヘッドチューブマウントバッグ」を2026年2月に発売予定です。取付け取外しが簡単で、シンプルなデザイン、通勤や輪行にもぴったりな新しい収納スタイルを提案します。









「ヘッドチューブマウントバッグ」は、自転車のヘッドチューブに専用マウントを取り付け、そのマウントにバッグを装着して使用するバッグです。約14Lの大容量を備え、マウントからの着脱が簡単なため、外してそのままショルダーバッグとして持ち運ぶことができます。従来のトップチューブバッグやサドルバッグでは難しかった“駐輪時のバッグの持ち運びの面倒”を解消し、輪行旅やアウトドア、通勤など日常の幅広いシーンで利便性を発揮します。





ヘッドチューブマウントバッグ(20インチ折りたたみ自転車装着)





【主な特徴】

●大容量設計(約14L)

ヘルメットも収納可能なマチ16センチの大容量約14L。バッグ内側には便利な内ポケットが2つ、サイドにはペットボトルなどを入れられるポケットが2つ付属し、使い勝手の良さを実現。





取付け時走行イメージ





●簡単な着脱構造

専用マウントにより、ワンタッチで取り付け・取り外しが可能。輪行時や駐輪時にもスムーズに対応できます。

汎用性のあるマウントは、ネジ穴などのサイズの合う車体ならメーカーを問わず取付け可能です。





マウント部分





マウント_詳細





●2WAY仕様

取り外せばショルダーバッグとして使用可能。自転車を降りた後も自然に持ち歩けます。





ショルダーバッグとして使用イメージ





●シンプル＆スタイリッシュなデザイン

どんな自転車にも馴染むミニマルな外観。都市ライドにも旅行にもフィットします。バッグ前面にはリフレクターベルトとブランドロゴである自転車マークのデザインを施し、安全性と遊び心を両立。カラーはブラック・カーキの2色展開です。





ヘッドチューブマウントバッグ_ブラック





ヘッドチューブマウントバッグ_カーキ





【SPEC】

商品名 ： veloline ヘッドチューブ マウントバッグ

バッグサイズ ： 幅400mm×高さ310mm×マチ160mm

重量 ： 約1.1kg

容量 ： 約14L

カラー ： Black、Khaki

セット内容 ： バッグ本体(1個)、マウント(1個)、

マウント用レバー(1個)、ボルトセット

NUMBER/COLOR/JAN ： 86969-01 / Black / JAN 456237339 1605

86969-11 / Kahki / JAN 456237339 1612

メーカー希望小売価格： \15,000(税込\16,500)

商品ページ ： https://www.gic-bike.com/product/veloline/headtube-mountbag/