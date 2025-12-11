SwiftLink株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：田中 智史）が営業支援を行うDataSnipper B.V.（本社：オランダ、代表取締役：Vidya Peters、以下：DataSnipper ）は、デジタル監査プラットフォーム「DataSnipper（データスニッパー）」を活用したデューデリジェンス・価値算定における最新のAI活用方法を解説するウェビナーを開催。200名以上にご参加いただき、大変な反響をいただきました。

SwiftLink株式会社--「世界を変える」そのような思いをもったメンバーが集まって設立いたしました。「営業力」をサポートし、価値のあるプロダクトが、必要とされている市場へ提供される機会を創出し、企業が成長するために必要な戦略的パートナーとなることを理念としております。設立 ：2024年1月22日代表者：代表取締役 田中 智史所在地：東京都渋谷区円山町5番5号Navi渋谷Ⅴ3階ホームページ：https://www.swiftlinkglobal.com/事業内容：日系企業の海外進出支援、外資系企業の日本進出支援、海外スタートアップのアプローチ・スカウティング、ミーティングファシリテーション、海外営業、マーケティング支援、 スタートアップグロースサポートDataSnipper B.V.--2017年、監査に関わる方が直面する繰り返しの手作業や非効率なデータ処理の課題を解決するために設立されました。同社のミッションは、「信頼できるデータを迅速に検証し、より良い意思決定を支援すること」です。これを実現するために、データの出所を明確にし、文脈を持たせることで、データの信頼性を高めることを目指しています。社名：DataSnipper B.V設立 ：2017年代表者：CEO Vidya Peters日本法人統括：砂山源樹所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1ヒカリエオフィス棟33階ホームページ：https://www.datasnipper.com/jp事業概要 ：ソフトウェアの開発、運用

セミナー内容

AIによる自動化の可能性が身近に感じられるようになった今、M&Aや資産価値算定業務でAIをどう活用するか、まだ明確になっていないと感じる金融プロフェッショナルも少なくありません。本ウェビナーでは、デューデリジェンス（DD）や価値算定において、膨大な書類から必要な財務情報や契約条項を簡単に抽出する最新のAI活用法をご紹介いたしました。

主な内容

FA & 仲介に必要な企業の財務書類の収集から評価レポート作成までの工程を自動化する方法。特にExcel上で、大量の書類からリスクにつながる契約事項や財務情報など必要情報だけを探索して、評価結果と根拠を入力していく工程を自動化できる点は多くのExcelを使う会計プロフェッショナルに支持されています。

AIによる書類レビュー自動化の最新動向

・財務諸表、契約書、補足資料から必要情報を抽出するアプローチ・手作業の抜け漏れリスクを低減し、検証時間を大幅に短縮

必要情報の迅速な抽出

・PDF・契約書・財務資料からの自動タグ付け・一括抽出・DDに必要な情報をExcel上の分析可能な形式へ自動整形・国際FASや投資銀行での具体活用シーンを紹介

AI活用がもたらす業務変革と今後の展望

・判断業務へのリソース集中が可能に・プロジェクトのスピード・品質の同時向上・海外での先進事例と日本市場での応用可能性

参加者の感想

「監査法人出身からすると、Excelに必要情報だけ集めて評価と証跡をまとめる過程が非常にしっくりくる。BIG4と共同開発してきたことがよくわかる。」「AIツールは検討しているが、正確な情報だけを抽出してくる点や、原文との突合せがしやすいことが大きな違い。すぐに導入した。」「サービススタッフも会計・監査領域に特化しているので、業務の課題についてイメージが合っている。」

「データスニッパー」について

DataSnipperは、AIを搭載し、監査・会計業務における証憑突合・データ抽出・調書作成を自動化するExcelアドイン型のデジタル監査プラットフォームです。手作業に比べてチェック時間を最大90％削減し、監査品質と速度を同時に高めます。世界125ヶ国以上、50万人超のユーザーに利用され、日本国内でも大手監査法人、三井住友銀行にご利用いただいています。

