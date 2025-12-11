日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」の情報発信メディア「ママスタセレクト」（運営：株式会社インタースペース、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）は、「今年やり残したこと」についてのアンケートを実施しました。年末が近づくこの時期、忙しい日々を振り返るなかで「今年やり残したこと」が思い浮かぶ人も多いのではないでしょうか。ママスタセレクトでは、2025年をどのように過ごし、どのような“心残り”を抱えているのかを探るため、読者を対象にアンケート調査を実施しました。「今年やり残したことはありますか？」と問いかけ、選択肢には「ある」「ない」「その他」の3つを設定。520名から、今年やり残したことが具体的に寄せられました。【アンケート詳細ページ】https://select.mamastar.jp/1468342

■約8割が「やり残したことがある」と回答

アンケートの結果、 多くの人が「ある」と回答し、76.2％となりました。「ない」は18.1％、「その他」は5.7％に。育児・家事・仕事に忙しいママたちの多くが、今年何かしらの心残りを抱えている実態が明らかになりました。

■やり残したこと、具体的には？

・「ダイエット」が多数

自由回答を集計した結果、もっとも多かった“やり残したこと”は「ダイエット」でした。

（コメント）「毎年のことですが、今年も達成できませんでした」「年齢とともに痩せにくくなり、継続が難しい」

ダイエットに挑戦しながらも、時間や気力が続かず、計画通りに進められなかったという声が多く寄せられました。

・片付け・終活ほか「家の整理整頓」

片付け、終活、物を捨てるといった、住まいや環境に関する心残りも目立ちます。

「年内に片付けたかったのに手が回らなかった」

子育てや仕事などに追われ、整理整頓まで対応できなかったという実情が見えてきました。

・「貯金」「仕事」など

物価高も背景になったのか、「貯金」「転職活動」など、生活基盤に関することも挙がりました。

「計画していた貯金ができなかった」「仕事探しが予定より進まなかった」

・後回しになった「自分の楽しみ」

家族優先の生活のなかで、自分のための時間が確保できなかったという声もありました。小さな楽しみが後回しになり、年末になって思い出す人も少なくないようです。

「友達との飲み会に行けないまま１年が終わりそう」「美味しいものを食べに行きたかった」

■人生の転機だった…“精一杯の1年”を過ごした人も

なかには、予期せぬ出来事により慌ただしい1年を過ごしたという声も。大きな転機を経験しながらも、前向きなコメントが寄せられています。

「母が急逝し、葬儀や相続に追われた1年だった」「来年は自分の好きなことをしたい」

■今年の「やり残し」、今年のうちに

今回のアンケート調査から、ママたちは家族を優先するあまり、自分自身のことを後回しにしやすい傾向もうかがえました。しかしママたちから挙がった「やり残したこと」は、単なる未達成項目ではなく、「実現したい」という前向きな意欲の表れでもあります。「やり残した」と結論を出すには、まだほんの少し早いのかもしれません。今年が終わる前に、自分のための時間を少しだけでも捻出してみては？

【アンケート概要】実施期間：2025年11月8日～2025年11月9日（2日間）回答人数：520人属性：子どもがいる方、妊娠中の方調査方法：インターネット【アンケート詳細ページ】https://select.mamastar.jp/1468342

【アンケート概要】実施期間：2025年11月8日～2025年11月9日（2日間）回答人数：520人属性：子どもがいる方、妊娠中の方調査方法：インターネット【アンケート詳細ページ】https://select.mamastar.jp/1468342