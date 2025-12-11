漢方薬局として全国に名が知られる「とちの木薬局」(所在地：東京都八王子市子安町4-24-11)が、2025年11月29日(土)に25周年パーティーを京王プラザホテル八王子にて開催。

沖縄からの方も含めた78名のファンが集結し、二人三脚で薬局を支えてきた夫婦(石川知之／石川珠美)の25年間を祝しました。





京王プラザホテル八王子にて





「とちの木薬局」(名称は八王子駅南口の「とちの木通り」に由来)は、2000年12月1日に調剤薬局として開業。当時は石川珠美が子供2人の子育てをしながら一人で薬局を支えていました。それなりに順調でしたが、次第に病院から来る処方箋のとおりにクスリを出していく日々に疑問を感じ始めます。





ちょうど二人目の子供の不妊で悩み、漢方の力で二人目を授かった経験から、「子宝を授かるために悩んでいる人に貢献したい」という夢を持ち、必死で漢方を学び、2006年に「国際中医師」の資格を取得。夫の知之も2008年に登録販売者の資格を取得。退路を断つ覚悟で、調剤業務をやめることを決意し、漢方相談専門薬局として歩み出します。





石川知之と石川珠美





処方箋業務をやめることで、「固定収入をわざわざやめるなんて信じられない」「現実がわかっていない」と様々な方から批判を受け、心が折れそうになりながらも、自分たちの思いを大切に「人を健康にすること、出逢えた人を幸せにすること」こそ使命であると決意。その思いが全国にファンを増やし、今では、イスクラ産業「婦宝当帰膠(ふほうとうきこう)」の金額ベース売上2023年,2024年,2025年(途中経過)第1位、救心製薬「亀鹿霊仙廣(きろくれいせんこう)」は2024年第1位と、全国屈指の漢方薬局としてその名を知られるまでになりました。





当日の式典は、25周年実行委員を中心に準備が進められたもので、翌日には店舗がお花でいっぱいになりました。

この場をお借りして皆様に感謝を申し上げるとともに、これからも、なんでも相談できる薬局として、不安やとまどいを抱える方々の支えになりたいと思います。





オンライン相談も受付