【ABCマート限定】adidas Originals「HANDBALL SPEZIAL」「STADT」新色登場！齋藤飛鳥が魅せる秋冬レトロスタイリングの新ビジュアルも公開

株式会社エービーシー・マート

ABCマートは、adidas Originalsの名作スニーカー「HANDBALL SPEZIAL（ハンドボールスペツィアル）」「STADT（シュタット）」の新色をABCマート限定で、全国のABC-MART、ABC-MART GRAND STAGE及び公式オンラインストアにて発売開始いたします。

発売開始に伴い、ファッション雑誌「smart」とのタイアップで、俳優の齋藤飛鳥さんを起用した秋冬レトロスタイリングを提案する新ビジュアルの公開と、2025年12月11日(木)より「DUSTY PACK」キャンペーンを開始いたします。

●URL：https://gs.abc-mart.net/feature/29155/

■齋藤飛鳥が魅せる定番ロープロスタイルの履きこなし

今回登場する「HANDBALL SPEZIAL」「STADT」は、スエード素材をベースにトレンド感のある“くすみトーン”にアップデートしています。

ABC-MART GRAND STAGE限定で展開される「HANDBALL SPEZIAL」は、ハンドボール用に作られた79年生まれのシューズがベースであり、フィット感もあり長時間歩いても疲れにくいシューズです。

ABC-MART限定で展開される「STADT」は、ドイツ語で“都市”の意味を持ち、ロープロファイルでアスファルトの道を軽快に歩くことができる安定感のある履き心地が特徴です。

新たに公開されるビジュアルでは、俳優の齋藤飛鳥さんを起用し、adidas Originalsのトラックトップにデニムを合わせたクラシックスタイルやチェックのスカートを合わせたレトロスタイル、トレンドのスウェットスタイルなど秋冬をイメージしたスタイリングを提案するビジュアルに仕上がっています。

■商品概要

商品名：HANDBALL SPEZIAL

カラー：（左から）*NIGH/SILV/CHAR、*WOND/CORE/GUM5、*CLEA/BROW/GUM5

サイズ：22.0cm～29.0cm（0.5cm刻み）、30,0cm

価格 ：15,950円（税込）

商品名：STADT

カラー：（左から）*CLOU/DARK/GUM5、*DARK/PREL/GUM5、*PINK/SILV/GUM5

サイズ：22.0cm～29.0cm（0.5cm刻み）、30.0cm

*PINK/SILV/GUM5のみ22.0cm～29.0cm（0.5cm刻み）

価格 ：12,100円（税込）

■プロフィール

齋藤飛鳥

1998年8月10日生まれ、東京都出身。

2011年「乃木坂46」のオーディションに合格、第1期生最年少メンバーとしてグループに加入。ファッション誌「sweet」レギュラーモデル、EX「ハマスカ放送部」（21年～）の司会を務めるなどエースとしてグループを牽引。2023年5月グループを卒業後は、俳優やモデルとして活躍中。

最近の主な出演作にドラマ『ライオンの隠れ家』（2024年）牧村美央役、ドラマ『【推しの子】』・映画『【推しの子】-The Final Act-』（2024年）アイ役、ドラマ『恋は闇』（2025年）設楽みくる役。

2025年 第48回日本アカデミー賞 新人俳優賞を受賞。

Instagram https://www.instagram.com/asuka.3110.official/

X https://x.com/asuka3110_staff

■会社概要

会社名：株式会社エービーシー・マート代表者：野口実

所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48F

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造および販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）