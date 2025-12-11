カーパーツ・バイクパーツブランドMAXWIN(運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市)から、2026年4月1日から始まる自転車乗車中のイヤホン着用に対する青切符制度(反則金)に対応する、安全と音質を両立した次世代オープンイヤー型イヤホン『id-TA100-Plus』がMakuakeで先行販売を開始しました。





MAXWIN id-TA100-Plus





【先行販売概要】

◆先行販売Makuakeページ

https://www.makuake.com/project/id-ta100-plus/





◆先行販売期間

2025年12月11日(木)から2026年2月27日(金)まで





◆MAXWINホームページ

https://maxwin.jp/promotion/id-ta100-plus/





◆先行販売限定割引『最大42％OFF』

※リターンはなくなり次第終了です。





MAXWIN id-TA100-Plus”安全×高音質”





MAXWIN id-TA100-Plusスペック一覧





2026年4月自転車青切符制度





【商品詳細】

◆耳を塞がない





耳を塞がない





耳を塞がないので2026年に適用される「自転車の青切符制度(反則金)」でも使用できます。

周囲の音を聞きながら走行できる安心設計。

交通音や歩行者の気配を感じ取れるため、ナビや音楽を聴いていても安全性を損ないません。





◆風切り音を抑える





風切り音を抑える





DSPアンプ搭載なので風の抵抗が強い場面でも、音がこもらずクリアに聞こえます。

音楽もナビ音声もまるで耳元で再生しているような自然な聞こえ方を実現。





◆最大14時間駆動





最大14時間駆動





長距離ライドでも安心のロングバッテリー。

最大14時間連続駆動。

さらに10分充電で約2時間使える急速チャージ対応で、通勤や通学にも最適。





◆会話が自由





会話が自由





スマートフォンの電波が届かない山道や林道でも使用できるインカム機能付き。

ボタン一つで接続ができパートナーや仲間と自然な会話が楽しめます。





◆軽くて丈夫





軽くて丈夫





突然の雨にも対応するIPX6防水仕様。

製品重量は約42gと軽量でヘルメットのデザインを損なわない設計なので、通勤・通学・サイクリングなど幅広く活躍します。









【製品仕様】





製品仕様