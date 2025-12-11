【2026年度募集スタート！】イノベーター向けコミュニティ「Spready Innovators Club」新規事業支援サービスを提供するSpreadyが2026年度も募集スタート

Spready株式会社

新規事業支援サービスを提供するSpready株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役：佐古雅亮、以下「当社」）は大手企業で新規事業創出に取り組むイントレプレナーや、大手イントレプレナーへ挑戦する意志を持つ方を対象としたコミュニティ「Spready Innovators Club」を2026年度も参加者募集開始いたします。

本日より、2026年4月から開始する第2期生の募集がスタートいたしました。

URL：https://client.spready.jp/Innovatorsclub2026(https://client.spready.jp/Innovatorsclub2026)

「Spready Innovators Club」について

Spready Innovators Clubは、大手企業で新規事業創出に取り組むイントレプレナーや、大手イントレプレナーへ挑戦する意志を持つ方を対象とした、7ヶ月間のセミナー提供を軸としたコミュニティ型プログラムです。

毎月1回のペースで開催されるセミナーでは、第一線で活躍する新規事業の先駆者をゲストに迎えて、イントレプレナーを志す皆様が知るべき新規事業関連テーマを題材にした学びの場をプロデュースしています。さらに登壇者も含めた懇親・交流機会を通じて、実践的な知見と持続的なつながりを提供します。共に学び合い、イノベーターとしての視座を高め合うコミュニティ、それがSpready Innovators Clubです。

開催概要

期間：7ヶ月間（2026年4月～2026年10月、月1回開催）

開催日時

第1回：2026/4/15（水）17:00~19:00

第2回：2026/5/20（水）17:00~19:00

第3回：2026/6/17（水）17:00~19:00

第4回：2026/7/22（水）17:00~19:00

第5回：2026/8/19（水）17:00~19:00

第6回：2026/9/16（水）17:00~19:00

第7回：2026/10/21（水）17:00~19:00

開催場所：Incubation CANVAS TOKYO

住所：〒104-0031 東京都中央区京橋2丁目2－1 京橋エドグラン 29F

開催内容：講師によるセミナー+講師含む参加者全員の交流会

参加費用：200,000円（税別）

お申し込みURL：https://client.spready.jp/Innovatorsclub2026

ご講演ゲスト

MOONRAKERS TECHNOLOGIES株式会社

代表取締役/CEO

西田 誠 氏

1993年東レ入社。20代で始めての新規事業に挑戦し、ユニクロへの飛込営業で超大型契約を獲得。東レと同社の取組のきっかけを創った。２度目の新規事業では、サプライチェーンを最終製品まで延伸。今や1兆円規模に成長した東レ繊維事業を支えるコンセプトの先駆けとなった。2023年11月、3度目の新規事業であるD2Cプロジェクト“MOONRAKERS（ムーンレイカーズ）”を、出向起業形式でスピンオフし独立起業。日本新規事業大賞で大賞受賞。TMIP Innovation Awardで優秀賞を受賞。フォーブスやマクアケのアワードでもノミネートされるなど、現在大きな注目を集めている。

株式会社coordimate

代表取締役

飯野 健太郎 氏

2011年 NTTドコモ入社。入社後、法人営業、M&A・PMI・出資先の経営管理、ドコモグループの教育事業の中核子会社での教養コンテンツの企画・制作・運用の責任者や中期戦略策定などに従事。2019年より兼務で新規事業の立ち上げに着手。4年間の挑戦を経て2022年7月にcoordimateを立ち上げ、2024年4月よりドコモの新規事業共創プログラム「docomo STARTUP」における「STARTUPコース」適用第一号案件群としてスピンアウトし現職。

「FTS INTREPRENERS AWARD2024」受賞。

「TMIP Innovation Award2024 日経ビジネス賞」受賞

ohpner株式会社

代表取締役

土井 健 氏

同志社大学商学部卒業後、サイバードへ入社。

モバイル広告代理店事業立ち上げに従事。

2011年、fluctの立ち上げに参画。年間売上20億から114億の日本最大級のSSPに育て上げ、親会社の東証一部上場に当時大きく貢献し、2014年にVOYAGE GROUPの執行役員、2016年にfluctの代表取締役に就任。

2020年に株式会社VOYAGE GROUPの取締役、2021年にサイバー・コミュニケーションズの取締役、運用型テレビCMを展開するテレシーの代表取締役に就任。テレシー初代CEOとして、売上を3期目で78億まで伸ばし、2024年3月に退任。

オフライン広告に革命を起こすべく、2024年ohpnerの代表取締役、モビリティサイネージ取締役会長に就任。

2025年8月にラジオ大阪への出資、大株主として社外取締役に就任。

東京ガス株式会社

ソリューション事業創造部 部長付

庄野 貴之 氏

1999年より三菱電機にてビル事業や新規事業を経験、2023年に三菱電機からカーブアウトする形で株式会社ビルサポ設立、三菱グループ各社（銀行、海上、地所）の出資稟議通るも諸事情により会社清算、再起を求めて2025年4月に東京ガス株式会社へ当時のメンバーとともに移籍、再起を果たし快走中！

京セラ株式会社

経営推進本部 Sプロジェクト推進部長

谷 美那子 氏

金沢美術工芸大学製品デザイン専攻を卒業後、京セラ株式会社通信機器事業本部にて携帯端末のUIUXデザインを担当。ボトムアップによる新規事業創出の取組みである社内Start Up Programの選考を通過し、2021年10月より食物アレルギー対応サービス「matoil」を開始。自身の原体験から、当事者だけが課題を抱えることのない社会の実現を目指す。

▼Spready株式会社について

Spready株式会社では、「日本のイノベーションに必要な出会いを、すべてSpreadyから」を掲げ、日本のイノベーションに必要な出会いをワンストップで提供できるプラットフォーム構築に向けて精進してまいります。新規事業のアイディア発想支援、ユーザーヒアリング支援、イノベーション人材研修についてもサポートしております。

SpreadyサービスサイトURL：https://client.spready.jp/

会社名：Spready株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

代表取締役：佐古雅亮

設立：2018年5月1日

コーポレートサイト：https://spready.co.jp/



