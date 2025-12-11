ÀÅ²¬¸©¡ÖÃÏ°èËÉºÒ¤ÎÆü¡×¤ËºÒ³²ÂÐ±þ·¿¥é¥ó¥É¥êー¤ò³èÍÑ¡¡Ãã¥ÎÌÚÊ¿Ä®¼«¼çËÉºÒ²ñ ¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤òµòÅÀ¤ËËÉºÒ·±Îý¤ò¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥¢¥¤¥Óー¡ÊËÜ¼Ò¡§Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎëÌÚ ±Ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»ÎµÜ»Ô Ãã¥ÎÌÚÊ¿Ä®¼«¼çËÉºÒ²ñ¤Ë¤è¤ëºÒ³²ÂÐ±þ·¿¥é¥ó¥É¥êー¤ò³èÍÑ¤·¤¿ËÉºÒ·±Îý¤¬¡Ö¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥é¥ó¥É¥êー¥Þ¥àº£ÀôÅ¹¡×¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î·±Îý¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©Á´°è¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡ÖÃÏ°èËÉºÒ¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÎËÉºÒ°Õ¼±¸þ¾å¤ÈºÒ³²»þ¤Î½éÆ°ÂÐ±þÎÏ¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÈ¯ÅÅµ¡¤ä¿æ¤½Ð¤·ÍÑÂç³ø¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢È¯ÅÅµ¡¤ÎÁàºî·±Îý¤ä¥¬¥¹¥³¥ó¥í¤ÎÀßÃÖ¤«¤éÃå²Ð¤Þ¤Ç¤Î¼Âµ»¤ò¼Â»Ü¡£Â¿¤¯¤ÎÄ®Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¡¢ÃÏ°è¼çÂÎ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÍ°ÕµÁ¤Ê·±Îý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ºÒ³²¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¯·ÑÂ³Åª¤ÊÃÏ°èËÉºÒ³èÆ°
Ãã¥ÎÌÚÊ¿Ä®¼«¼çËÉºÒ²ñ¤È¤Ï2022Ç¯11·î¤ËºÒ³²¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ·±Îý¤Ï¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¼«¼çËÉºÒ²ñ¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ç6²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎËÉºÒ°Õ¼±¸þ¾å¤ò»Ù¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Á´¹ñ271Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëºÒ³²ÂÐ±þ·¿¥é¥ó¥É¥êー
¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥é¥ó¥É¥êー¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÍøÊØÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ëü°ì¤ÎºÝ¤Ë¤Ï°ì»þÈòÆñ½ê¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤Ç¤¤ëÀßÈ÷¤òÉ¸½àÅëºÜ¡£
´¥Áçµ¡¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëLP¥¬¥¹¤òÈ¯ÅÅ¤ä¿æ¤½Ð¤·¤ËÅ¾ÍÑ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÈ¯ÅÅµ¡¤äÂç³ø¤âÈ÷¤¨¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥¢¥¤¥Óー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥¢¥¤¥Óー¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢¡ÖÁÏÂ¤¡¦Ä©Àï¡¦¶¦À¸¤Ç¡Ø²ÁÃÍÁÏÂ¤´ë¶È¡Ù¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¿Í¤È¼Ò²ñ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¡Ö¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥é¥ó¥É¥êー¡×¤äÅÅµ¤´ðËÜÎÁ¶âºï¸º¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖGI¥Ö¥ìー¥«ー¡×¤Ê¤É¡¢Êë¤é¤·¤È´ë¶È¤ÎÁÐÊý¤ò»Ù¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£