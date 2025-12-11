Kikuvi、スタートアップ業界 日本最大級の展示会「Startup JAPAN EXPO 2025 in 大阪」に出展
株式会社Kikuviは、2025年12月17日（水）・18日（木）にマイドームおおさかにて開催される、
スタートアップ業界 日本最大級の展示会「Startup JAPAN EXPO 2025 in 大阪」に出展いたします。小間番号[M11-31]
弊社ブースでは、AI業務ヒアリングエージェント「Kikuvi」を中心に、
- 現場ヒアリングの自動化による業務棚卸し
- As-Is/To-Be整理や要件整理の効率化
- 暗黙知の見える化
といったソリューションをご紹介する予定です。
簡易な業務ヒアリングデモや、その場での活用相談などの特典もご用意しておりますので、
この機会にぜひ当社ブースへお立ち寄りください。
■「Startup JAPAN EXPO 2025 in 大阪」とは
「Startup JAPAN EXPO」は日本最大級のスタートアップ展示会です。
大阪初上陸となる今回、約450社のスタートアップやスタートアップ支援企業が出展し、
約12,000人のスタートアップ関係者が参加する予定です。
事前に出展ブースへの訪問予約を行うことができ、
最新サービスの比較・検討や事業提携のパートナー開拓を効率的に行うことが可能です。
国内のみならず海外からもスタートアップが出展し、最新のサービスや技術を体験することができます。
弊社ブースでは、
・AI業務ヒアリングエージェント「Kikuvi」のサービスデモ
・業務棚卸し・DXプロジェクトにおける具体的な活用イメージのご紹介
・導入やパートナー連携に関するご相談
などを予定しています。
会場では他にも、
スタートアップやオープンイノベーションの最新トピックが語られる「カンファレンス」
同じ課題やテーマに取り組む来場者同士で名刺交換ができる「テーマ別交流会」
成長著しい注目スタートアップが登壇するピッチステージ「Dream Pitch」
など、見逃せないプログラムが目白押しです。
※当社は今回、ピッチステージへの登壇は行わず、ブースでのご案内に専念いたします。
参加には事前の申し込みが必要です。
参加申込と併せて、弊社ブースへの訪問予約もぜひご検討ください。
【参加申込はこちら】
https://eight-event.8card.net/climbers/startup-japan/?code=sj_sp_pk
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
【開催概要】
日時：2025年12月17日（水）～ 12月18日（木）10:00～17:00（予定）
会場：マイドームおおさか
主催：Eight（Sansan株式会社）
開催方法：リアル開催（会場のみでの開催）
参加方法：事前登録制
EXPO：無料で参加いただけます
FUNDeal：FUNDealパス（有料）の購入が必要です
お申し込み受付期間：2025年9月11日（木）～ 12月12日（金）9:59まで
※Sansan株式会社が主催するイベントは、ビジネスマッチングや商談を目的として開催しているため、原則としてビジネスパーソンの方以外は入場できません。ただし、18歳未満の方でもビジネスについて研究・実践したい方であれば、保護者の同伴を前提として入場可能です。なお事故等のリスクを考慮し未就学児の入場は不可とします。
※営業目的での来場（逆営業）は禁止とします。
本イベントに関するお問い合わせについては、下記ページをご確認ください。
https://sjexpo-event.zendesk.com/hc/ja
■会社概要
会社名：株式会社Kikuvi
所在地：神奈川県鎌倉市坂ノ下7-14
代表者：代表取締役社長 佐藤拳斗
設立：2025年6月
事業内容：AIヒアリングプラットフォーム「Kikuvi」の開発・提供
URL：https://kikuvi.com
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社Kikuvi 広報担当
E-mail：marketing@kikuvi.com