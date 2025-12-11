Kikuvi、スタートアップ業界 日本最大級の展示会「Startup JAPAN EXPO 2025 in 大阪」に出展

株式会社Kikuvi

株式会社Kikuviは、2025年12月17日（水）・18日（木）にマイドームおおさかにて開催される、

スタートアップ業界 日本最大級の展示会「Startup JAPAN EXPO 2025 in 大阪」に出展いたします。小間番号[M11-31]

弊社ブースでは、AI業務ヒアリングエージェント「Kikuvi」を中心に、

- 現場ヒアリングの自動化による業務棚卸し- As-Is/To-Be整理や要件整理の効率化- 暗黙知の見える化

といったソリューションをご紹介する予定です。

簡易な業務ヒアリングデモや、その場での活用相談などの特典もご用意しておりますので、

この機会にぜひ当社ブースへお立ち寄りください。

■「Startup JAPAN EXPO 2025 in 大阪」とは

「Startup JAPAN EXPO」は日本最大級のスタートアップ展示会です。

大阪初上陸となる今回、約450社のスタートアップやスタートアップ支援企業が出展し、

約12,000人のスタートアップ関係者が参加する予定です。

事前に出展ブースへの訪問予約を行うことができ、

最新サービスの比較・検討や事業提携のパートナー開拓を効率的に行うことが可能です。

国内のみならず海外からもスタートアップが出展し、最新のサービスや技術を体験することができます。

弊社ブースでは、

・AI業務ヒアリングエージェント「Kikuvi」のサービスデモ

・業務棚卸し・DXプロジェクトにおける具体的な活用イメージのご紹介

・導入やパートナー連携に関するご相談

などを予定しています。

会場では他にも、

スタートアップやオープンイノベーションの最新トピックが語られる「カンファレンス」

同じ課題やテーマに取り組む来場者同士で名刺交換ができる「テーマ別交流会」

成長著しい注目スタートアップが登壇するピッチステージ「Dream Pitch」

など、見逃せないプログラムが目白押しです。

※当社は今回、ピッチステージへの登壇は行わず、ブースでのご案内に専念いたします。

参加には事前の申し込みが必要です。

参加申込と併せて、弊社ブースへの訪問予約もぜひご検討ください。

【参加申込はこちら】

https://eight-event.8card.net/climbers/startup-japan/?code=sj_sp_pk

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

【開催概要】

日時：2025年12月17日（水）～ 12月18日（木）10:00～17:00（予定）

会場：マイドームおおさか

主催：Eight（Sansan株式会社）

開催方法：リアル開催（会場のみでの開催）

参加方法：事前登録制

EXPO：無料で参加いただけます

FUNDeal：FUNDealパス（有料）の購入が必要です

お申し込み受付期間：2025年9月11日（木）～ 12月12日（金）9:59まで

※Sansan株式会社が主催するイベントは、ビジネスマッチングや商談を目的として開催しているため、原則としてビジネスパーソンの方以外は入場できません。ただし、18歳未満の方でもビジネスについて研究・実践したい方であれば、保護者の同伴を前提として入場可能です。なお事故等のリスクを考慮し未就学児の入場は不可とします。

※営業目的での来場（逆営業）は禁止とします。

本イベントに関するお問い合わせについては、下記ページをご確認ください。

https://sjexpo-event.zendesk.com/hc/ja

■会社概要

会社名：株式会社Kikuvi

所在地：神奈川県鎌倉市坂ノ下7-14

代表者：代表取締役社長 佐藤拳斗

設立：2025年6月

事業内容：AIヒアリングプラットフォーム「Kikuvi」の開発・提供

URL：https://kikuvi.com

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社Kikuvi 広報担当

E-mail：marketing@kikuvi.com