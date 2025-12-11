12/20に民泊セミナー開催！民泊オーナーチェンジで毎月の不労所得が増える！収益化・自動化済みの民泊の始め方から出口・融資まで成功法則を伝授。大阪・東京・福岡・オンライン開催

民泊オーナーチェンジで収益化済み・自走化済みの民泊を買う

株式会社ファイナンスアイ12/20に民泊セミナー開催！民泊オーナーチェンジで毎月の不労所得が増える！収益化・自動化済みの民泊の始め方から出口・融資まで成功法則を伝授。大阪・東京・福岡・オンライン開催

不動産価格の高騰や融資厳格化が続く中、民泊オーナーチェンジで“すでに収益実績があり自動化されている民泊事業を買う”(https://financeeye.net/minpaku/rkmc/)という新しい投資手法が注目を集めています。株式会社ファイナンスアイ(田中の民泊投資)（本社：大阪市中央区、代表取締役：田中琢郎）(https://financeeye.net/minpaku/)は、民泊開業を考えている方・民泊を運営していて売却したい方・不動産投資や民泊投資を考えている方に向けて、『民泊投資をするなら自動化済みの稼働中・収益化済みの民泊を買う！民泊投資の専門家が少額資金から始める買い方・売り方を解説』(https://financeeye.net/minpaku/lp/rkmc/)と題したセミナー（オンラインZOOM／オフライン同時開催）を2025年12月20日(土)13:30に開催致します。

闇民泊・迷惑民泊・違法民泊が排除される今こそ真っ当な民泊投資のチャンス

民泊市場を荒らし、イメージを悪くしてきた危険な民泊が淘汰されていくなか、真面目に民泊運営を行い収益を上げている民泊があります。このような優良民泊オーナーの『民泊オーナーチェンジ』で民泊事業を買う投資手法が注目を集めています。田中の民泊投資では、元銀行マン・Ｍ＆Ａ・創業支援や企業再生支援で鍛えられた融資審査業界30年のプロが民泊投資に特化した投資スキルを教えています。セミナー当日には、実際に買える民泊事業も紹介。民泊投資のプロが鑑定した『毎月収入が増える有望な民泊』と『買ったら危険な民泊』を紹介し、これから民泊を始める人に向けて見極め方を伝えます。

主催：株式会社ファイナンスアイ

講師：代表取締役 田中琢郎（民泊投資・融資の専門家）

日時：2025年12月20日（土）13:30～15:00（13:00開場）

会場：オンライン（ZOOM）(https://u1.financeeye.net/event/Qm7sDzuKjRWP/register)／本社セミナールーム（事前予約制）

定員：50名（参加無料）

申込：公式サイトから申込はコチラ(https://financeeye.net/minpaku/seminar1/) 楽待から申込はコチラ(https://www.rakumachi.jp/info_seminar/?realtor_id=18641)

不動産価格の高騰や融資の金利上昇で「投資を始めたいが買えない」時代。そんな今、注目を集めているのが『民泊投資』です。その中でも、不動産を買わずに、すでに収益化された民泊事業をM&Aで取得し、インカムゲイン（運用益）とキャピタルゲイン（売却益）の両方を狙える新しい投資モデルがあります。それが『民泊M&A投資』です。本セミナーでは、元メガバンク出身・融資とM&Aの専門家 田中琢郎（ファイナンスアイ代表）が、少額から始められる民泊投資の仕組みと、成功するための民泊の始め方から売却戦略まで、収益化済み民泊の買い方から売り方まで全てを徹底解説します。

ファイナンスアイが提供する『田中の民泊投資』は、物件を所有したり転貸などでゼロから民泊事業を立ち上げるのではなく、すでに稼働・収益化された民泊事業を買収（M&A）(https://financeeye.net/minpaku/rkmc/)する民泊オーナーチェンジの投資手法。これにより、物件取得・開業準備・認可取得・集客・事業を軌道にのせる運営・経営などの初期リスクを回避し、収益の再現性が高い民泊運営(https://financeeye.net/minpaku/category/minpaku-report/)を実現できます。

田中の提唱する「田中式・民泊M&A投資（田中の民泊投資）」では、

1：数百万円で収益化済みの民泊を取得

2：運営を外注しながら安定したインカムゲインを獲得

3：事業売却（イグジット）でキャピタルゲインを獲得

という3ステップで、再現性の高い民泊投資を実践可能です。

民泊市場は“8兆円規模”に拡大、2030年には訪日客6,000万人へ

観光庁およびJNTO（日本政府観光局）の発表によると、2024年の訪日外国人数は3,686万人、消費額は8.1兆円と、コロナ前を上回る回復を見せています。政府は2030年に6,000万人を目標に掲げ、宿泊需要の受け皿として民泊市場は2018年比で3倍に拡大。民泊M&A投資は、この成長波に乗りながら“不動産を持たない民泊経営”で高い利回りを狙える時代に突入しています。

【引用元・参考資料】観光庁「訪日外国人消費動向調査2024」、JNTO統計データ、民泊業界動向レポート2025（独自調査含む）

人気の理由：1,000名以上が受講し満足度90点以上

体験会の参加者アンケートでは、以下のような声が寄せられています。

「初心者でも分かりやすく、どう始めれば良いか明確になった」

「他のセミナーより圧倒的に実践的だった」

「この投資手法があったのかと驚いた」

「不動産投資に新しい選択肢を得られた」

「これで資産拡大が進みます」

「収益化済みの民泊の事業を買う。そんな方法があったのかと驚きました。」

繰り返し受講する方もおり、民泊投資の入口として高評価を得ています。

講師プロフィール：大手メガバンク出身・民泊M&Aと融資の専門家・田中琢郎

田中 琢郎（たなか たくろう）｜株式会社ファイナンスアイ 代表取締役

元メガバンク法人融資担当。上場企業の財務・M&A部門を経て2014年に独立。

創業以来、1万件超の融資・M&A支援実績を持ち、コロナ禍でも支援先の倒産率0％を達成。

民泊M&A・スモールM&A分野では1,000名以上の投資家支援実績を持つ。融資支援では約30年の経験を持つ。

経済産業省中小企業庁M&A支援機関登録、バトンズ認定DD調査人／パートナー。

現在は民泊M&Aを中心とした再現性の高い資産形成モデルを提供し、「不動産融資が止まっても進める」新時代の資金調達支援を全国で展開中。

収益化済み民泊を買う・売る民泊投資セミナーはこんな方におすすめ

不動産投資を始めたいが、大型融資が厳しい方

少額で副業・FIREを目指したい方

高利回りと出口戦略を両立したい方

投資を仕組み化して安定収入を得たい方

不動産投資の頭金や自己資金を積み上げたい方

すでに民泊を運営しており、事業売却や拡大を検討中の方

民泊投資セミナーの特典（参加無料・個別相談付き）

「田中と無料の個別セッション」-あなたの状況に合わせた最適な民泊投資戦略をアドバイス

「田中が独自分析した民泊M&Aレポート」

「危険な民泊案件の見抜き方ガイド」

※セミナー後、希望者限定で個別相談枠をご案内

田中の民泊投資では、収益化済み・運営実績のある稼働中の民泊事業を少額資金から買う方法から売却イグジット、資産拡大のための融資戦略まで民泊M&A投資の全てに対応しています。

株式会社ファイナンスアイの会社概要

会社名：株式会社ファイナンスアイ（※経済産業省中小企業庁M&A支援機関登録制度登録済）

住所：大阪府大阪市中央区平野町2丁目2－12

代表取締役：田中 琢郎（※日本で唯一の民泊M&A×融資を支援する専門家）

事業内容：

民泊投資・民泊M&Aの支援サービス

民泊投資やM&Aを学べる学校

民泊M&A仲介支援サービス

M&A・起業家・経営者向けのYouTubeチャンネル｜ファイナンスアイ

初心者にも分かりやすい～田中のM&A鑑定｜YouTubeチャンネル

M&A支援のサブスク型伴走支援サービス【サブスクM&A】

M&Aの事業評価およびDD（デューデリジェンス）の支援

M&A支援・仲介支援・アドバイザーリーコンサルティング

財務支援コンサルティング、経営支援コンサルティング

経営改善、企業再生の支援

資金調達・創業融資の支援コンサルティング

セミナー、イベント、スクール等の教育研修サービス

