【アーカイブ配信スタート】インストラクターが語る！試験合格のポイントと受講生あるある

中京テレビ放送株式会社

中京テレビドローンスクール「そらメディア」（運営：中京テレビ放送株式会社）は、2025年10月22日（水）に開催したオンラインウェビナー「インストラクターが語る！試験合格のポイントと受講生あるある」のアーカイブ配信を、2025年12月11日（木）～12月17日（水）の期間限定で公開いたします。

本ウェビナーでは、これまで多くの受講生を指導してきた経験豊富なインストラクターが、試験に向けてつまずきやすいポイントや学習の工夫、伸びが早い方の共通点など、“現場で見てきたリアル”をもとに具体的なアドバイスをお届けしました。



これから受講を検討している方にとっても、国家資格取得へ向けた第一歩として本アーカイブ配信をご活用いただけます。

■アーカイブ配信のポイント

- 試験合格のための具体的な学習方法を解説- インストラクターだからこそ知る“つまずきポイント”- 受講生のあるあるを交え、楽しく学べる内容- これから国家資格取得を目指す方が押さえておきたい最新情報を紹介■こんな方におすすめ- 国家資格（二等・一等）の受講を検討している方- 現在受講中の方- ドローン資格に興味はあるが不安を感じている方

開催概要

配信期間：2025年12月11日（木）～12月17日（水）

視聴方法：オンライン

講師：そらメディアインストラクター

主催：中京テレビドローンスクール「そらメディア」

視聴料：無料（事前申込制）

※アーカイブ配信につき、当日の質疑応答はありません

アーカイブを視聴する :https://us06web.zoom.us/rec/share/uqje9tfCUHEaaCflO_E0HnLsKpk6JyQjPa_ekhgXfQWA0gCb66w0BXSoaMyixMr6.g9wTW71jCWNGxqwJ

- そらメディアとは

2023年1月20日よりサービスを開始したドローンスクール「そらメディア」。

ユーザーニーズに合わせた免許取得提案 ～ 活用支援までワンストップでサポートするサービスです。資格取得がゴールではなく、資格取得後のビジネス上でのドローンの運用方法や活用方法までサポートいたします。講習では長年、中京テレビ放送で空撮に携わってきた撮影スタッフなどがインストラクターとなり、ドローンの基本情報から法律に関することなど、ドローン操縦に関わる内容を丁寧に講習しております。2023年８月より国家資格コースも開講。

■国家資格について

https://www.ctv.co.jp/sora-media/national-qualification/

■公式HP

https://www.ctv.co.jp/sora-media/