Workato、AIと自動化を活用した卓越したビジネス変革を実現した企業を表彰

業界をリードするエージェンティック・オーケストレーション・自動化プラットフォームを提供するWorkato Inc.（本社：米国カリフォルニア州パロアルト、以下、Workato）の日本法人であるWorkato株式会社（所在地：東京都千代田区、以下、Workato Japan、執行役員社長 Allan Teng）は、この度、日頃よりWorkatoを活用してビジネス変革を実現している企業および個人を称える「インパクト・アワード2025」を発表いたしました。

本アワードの表彰は、2025年11月5日に東京マリオットホテル(品川)で開催された年次カンファレンス「WoW Tokyo 2025 - Re”AI”lize Tommorrow」の中で行われました。

「インパクト・アワード」とは

「インパクト・アワード」は、Workatoコミュニティにおいて卓越した業績を収め、組織に持続的な価値と変革をもたらしたリーダーおよびチームを称える特別なアワードです。

本アワードは、業務プロセスの刷新、従業員体験の向上、企業全体のオーケストレーション、AI活用の先進的アプローチなど、多岐にわたる領域で顕著な成果を上げたお客様にスポットライトを当てることを目的としています。

受賞者は、AIを単なる自動化の手段としてではなく、企業全体の意思決定と業務推進を支える中核テクノロジーとして活用し、エンタープライズ規模のオーケストレーションを実現した点が高く評価されました。

AI AgentやAgentic AIによる自律的な判断・実行を取り入れることで、従来のワークフローを超えたより高度で調和のとれたエンドツーエンドの業務運用を創出し、組織全体に大きなインパクトをもたらしました。

本アワードは、Workato JapanのCountry ManagerのAllan Teng、営業・パートナーシップ本部長の堀 和紀、Workato Inc. CIOのCarter Busse、CPOのBhagat Nainaniによりイベントの最後のプログラムとして発表されました。さらに、特別ゲストとしてWorkatoのCEOであるVijay Tellaもビデオ出演し、受賞者への祝辞と表彰を行いました。

今年は、企業変革を加速させる取り組みを評価するため、以下の5部門にて受賞者を選出しました：

- Exceptional Employee Experience（卓越した従業員体験優秀賞）- Innovation and Democratization（イノベーションと民主化優秀賞）- Strategic Transformation Excellence（戦略的トランスフォーメーション優秀賞）- Enterprise Orchestration Excellence（エンタープライズ・オーケストレーション優秀賞）- AI Innovator（AIイノベーター優秀賞）

受賞者一覧

Exceptional Employee Experience Award（卓越した従業員体験優秀賞）

「Exceptional Employee Experience Award」は、従業員体験を向上させ、職場環境の満足度と生産性を高めた企業を称える賞です。

【受賞者】：

清水建設株式会社

【取り組み概要】：

清水建設株式会社 DX経営推進室 DX企画部は、デジタル変革の中核基盤としてWorkato を導入し、生産性向上とガバナンス強化を同時に推進しています。

2025年2月以降、スモールスタートで着実に好事例を重ねながら、部門横断で多様な自動化・連携を展開。現在はパートナー企業およびWorkatoと協働しながら、全社展開に向けた自走体制の構築と従業員体験の向上を加速しています。

こうした取り組みは、日常業務の効率化にとどまらず、組織全体のデジタルトランスフォーメーションの基盤づくりに大きく寄与しています。

【受賞理由】：

短期間で効果的なユースケースを創出し、自動化の価値を全社へ波及させるための基盤を着実に築いた点が高く評価されました。

特に、スモールスタートで成功事例を積み上げながら、パートナーや社内関係者を巻き込んだ推進力により、従業員体験向上・ガバナンス強化・業務効率化を同時に実現 している点が際立っています。

その取り組みは、清水建設様のDX推進において重要な柱となり、未来の働き方を支える基盤づくりに大きく貢献しました。

Innovation & Democratization Award（イノベーションと民主化優秀賞）

「Innovation & Democratization Award」は、イノベーションを促進し、誰もが参加可能な自動化文化を構築した企業を称える賞です。

【受賞者】：

キャディ株式会社

【取り組み概要】：

キャディ株式会社は、社内業務の自動化を積極的に推進し、150名以上の従業員がWorkatoを活用する環境を構築しています。

全社展開にあたっては、WorkatoのフレームワークであるGEARSを参考に、高いガバナンス性と再現性を備えた独自の運用フレームワークを設計・実装。

これにより、開発経験の有無に関わらず多くの従業員が自動化に参加できる“自走型”の体制を実現し、業務効率化とイノベーション創出を全社的に加速させています。

【受賞理由】：

キャディ株式会社は、自動化の民主化と自走体制の確立 により、組織全体のDXを飛躍的に推進した点が高く評価されました。

短期間で多くの従業員が自らWorkatoを活用するカルチャーを醸成し、統制の取れたフレームワークを整備したことで、継続的に新しいユースケースが生まれる環境づくりに成功。

その革新的なアプローチは、単なる業務改善に留まらず、働き方とオペレーションそのものを進化させ、企業全体に大きなインパクトをもたらしました。

Strategic Transformation Excellence（戦略的トランスフォーメーション優秀賞）

「Strategic Transformation Excellence Award」は、意欲的なプロジェクトを展開し、将来を見据えた全体最適の視点と明確な方向性を持つ戦略的ビジョン、そして高い実行力を発揮した優れた成果を称える賞です。

【受賞者】：

株式会社LIXIL

【取り組み概要】：

株式会社LIXILは、日本でWorkatoをいち早く採用した企業の1社であり、導入以降も継続して高度なデジタルトランスフォーメーションを推進し続けています。

同社はWorkatoを基盤として、バックオフィス業務の大幅な効率化に取り組み、近年では特に人事領域における業務プロセスの最適化を積極的に推進。

社内の複雑なオペレーションを着実に標準化・自動化し、企業全体の生産性向上と組織運営の強化に貢献しています。

【受賞理由】：

LIXILは、早期導入企業としての先進性を活かしつつ、Workatoを用いた自動化の取り組みを継続的に進化させ、全社的な業務変革を牽引している点が高く評価されました。

特に、バックオフィスや人事領域のような組織基盤を支える領域において、Workatoを活用した効率化を戦略的に進め、明確なビジョンと高い実行力でプロジェクトを推進している点が際立っています。

こうした取り組みは、企業全体の運営効率を向上させるだけでなく、LIXILの未来を見据えた持続的なトランスフォーメーション基盤の構築に大きく貢献しました。

Enterprise Orchestration Excellence（エンタープライズ・オーケストレーション優秀賞）

「Enterprise Orchestration Excellence Award」は、短期間で多様なユースケースを次々と創出し、業務の自動化を推進することで大幅な効率化を実現した企業を称える賞です。さらに、運用品質の向上にも寄与し、Workatoの強みを最大限活かして短期間で顕著な成果を上げた点が評価されます。その取り組みは、他ユーザーにとってWorkato活用の可能性を大きく広げるインスピレーションとなるでしょう。

【受賞者】：

株式会社マイナビ

【取り組み概要】：

株式会社マイナビ デジタルテクノロジー戦略本部は、全社から寄せられる多様な自動化ニーズに迅速に対応し、IT・営業・HR・財務など幅広い領域で多数のユースケースを創出してきました。

Workatoの柔軟性と拡張性を活かし、AI ConnectorやIDPなどの先進機能も積極的に採用。

これにより、単なる効率化にとどまらず、業務品質と意思決定スピードの両面で大きな向上を実現しました。こうした取り組みは、継続的に新しいユースケースが生まれるエンタープライズ環境を支える基盤となっており、組織全体の生産性向上とデジタル変革の加速に貢献しています。

【受賞理由】：

マイナビは、Workatoを活用したエンタープライズ規模のオーケストレーションを短期間で実現し、多領域にわたる業務自動化を飛躍的に拡大した点が高く評価されました。

AI ConnectorやIDPといった先進機能を取り入れながら、効率化・品質向上・スピード向上を同時に達成し、全社変革を牽引するリーダーとして際立った成果を上げています。

その取り組みは、Workatoユーザーコミュニティにとって強い刺激となり、今後の活用拡大を後押しする優れたモデルとなっています。

AI Innovator（AIイノベーター優秀賞）

「AI Innovator Award」は、今年からグローバルで新設されたアワードであり、AIを活用した変革の最前線に立つ先駆的な企業を称える賞です。エージェンティックAIプラットフォームの導入と実践を通じて、企業の効率性・知性・イノベーションを再定義し、AIによる新しい働き方やオペレーションモデルを切り拓いた組織に贈られます。

【受賞者】：

コインチェック株式会社

【取り組み概要】：

コインチェック株式会社は、WorkatoのAIエージェント「Workato Genie」をいち早く採用し、IT GenieによるITサポート問合せの大幅な効率化を実現しました。

さらに、Workato Genieだけでなく、MCP（Model Context Protocol）を含む広範なAIユースケースの検証にも積極的に取り組み、AIを活用した業務効率化の新たな可能性を継続的に模索されています。

これらの取り組みは、日常業務の改善にとどまらず、企業全体の「AI活用力」を高める基盤を構築し、次世代の業務運用モデルを先導するものとなっています。

なお、本日のセッションにおいても、これらの成果をご登壇を通じて共有いただきました。

【受賞理由】：

コインチェック株式会社は、AIエージェントやMCPといった最新アプローチをいち早く取り入れ、業務効率化・判断スピード・ナレッジ活用の高度化を実現した点が高く評価されました。

また、AIプラットフォームの活用範囲を短期間で拡大し、企業におけるAI活用の未来像を提示するかのように、“AIとともに働く組織”への変革を力強く牽引している点が際立っています。

その先進的な取り組みは、Workatoコミュニティおよび業界全体において、AI活用の可能性を大きく広げるインスピレーションとなっています。

Workatoは、2025年度のインパクトアワード、そしてWoW Tokyo 2026に向けて、AIと自動化による新たな価値創造を推進してまいります。

また、数々の先進的な取り組みを実現されているお客様から大きな示唆を得て、私たち自身もさらなるイノベーション創出に取り組んでいく所存です。

今後も、自動化の発展に寄与する先進的な取り組みを称え、業界全体のイノベーションを後押ししていきます。

