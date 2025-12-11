日本金属株式会社、トヨタ自動車株式会社との共同特許を申請

日本金属株式会社

日本金属株式会社（本社：東京都港区、取締役社長：下川康志、証券コード：5491）は、トヨタ自動車株式会社（本社：愛知県豊田市、取締役社長：佐藤恒治、証券コード：7203、以下「トヨタ自動車」）と「セパレータ及びその製造方法」について共同で特許申請したことをお知らせいたします。

当社はトヨタ自動車と表面処理技術の開発を推進しております。その中で燃料電池向け「セパレータ及びその製造方法」について開発を進め、この度共同出願特許を申請いたしました。

燃料電池とは、水素と酸素の化学反応により水を生成する過程で電気を作り出す装置で、電解質膜をガス拡散層およびセパレータで挟み込んだ構造（セル）を何層も積み重ねて作られております。そのセパレータには電気を集めて流す役割があるため、低接触抵抗が求められ、表面処理技術の開発を推進しております。

本発明は第11次経営計画「NIPPON KINZOKU 2030」のビジョンのもと、「Near Net Performance」（最終製品に要求される性能を素材・部材で実現）をキーワードに取り組み、共創したものです。また、燃料電池セパレータをはじめとする様々な分野で、当社独自の基準により認定する環境配慮型製品「エコプロダクト」の販売促進を図り、地球環境にやさしい新たな価値の共創を目指してまいります。

■ 特許概要

- 発明の名称 ： セパレータ及びその製造方法- 公報番号 ： 特開 2025-147500- 公報発行日 ： 2025年10月7日

■ 第11次経営計画「NIPPON KINZOKU 2030」について

当社は「人と地球にやさしい新たな価値を共創するMulti＆Hybrid Material企業」をビジョンとして掲げております。これは、多種多様な素材を独自の圧延・複合成形技術で加工し、最終製品に求められる性能を素材レベルから実現することで、人と地球の未来に貢献するという考え方です。このビジョンの実現のため、「Multi & Hybrid Material」（多種多様な素材の活用）、「Near Net Shape」（最終製品形状に近い複雑な成型加工を実現）、「Near Net Performance」の3つをキーワードに設定いたしました。これらのキーワードに基づき、独自技術による将来を見据えた製品開発を推進いたします。そして、新技術・新製品を主力とし、新たなニーズに対応することで、事業構造の変革を目指してまいります。

