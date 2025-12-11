発達障害を「病名」ではなく、60の「症状」から解剖して理解する本。当事者のリアルな「マイルール」を1コマ漫画とともに紹介。

株式会社誠文堂新光社

「発達障害」は、2022年に「神経発達症群」と名称が変わりました。

同様に、「発達障害」に含まれていた、ASDの名称も「広汎性発達障害（自閉症スペクトラム障害）」から「自閉症スペクトラム症」と変わり、ADHDの名称も「多動性障害（注意欠陥多動性障害）」から「注意欠如多動症」と名称が変わっています。

これはつまり、これまでの「障害」という固定した状態という捉え方より、より多様で変化する「症状」が注目されるようになっているのです。

さらに、こだわりや自閉などの気質を持つASDの人の3割に、不注意や衝動性などのADHDの気質がみられると報告されるなど、ADHD、ASD、HSP（High Sensitive Person）などの気質は、高い確率で共存します。

共存の組み合わせは十人十色。

病名から調べていくと、「自分にぴったり当てはまる」ということはほぼありません。

この本は、「神経発達症群（発達障害）」について、それぞれの病名よりむしろ、「体質」と「気質」の観点からその症状を成り立たせている特性に注目し、より細分化して60に分類、それぞれの特性に対する理解や接し方を解説していきます。

つまり、発達障害を症状から解剖して理解していく本です。

特に発達障害でみられるような制御の難しい個性は、千差万別、個人差も大きく、周囲からの無理解に加えて、独特の生き辛さも加わるなど多岐にわたります。

しかし、人の違いのほとんどは、体質や気質の違いによる「個性」です。

個別の良さを失うほどに人に合わせようと無理をして調子を崩すより、「ありのまま」で良いのです。

自分らしくいられるためには、オーダーメイドの工夫が必要となります。

特性に合わせた「マイルール」です。

本書では、発達障害やグレーゾーンなどの特性を持った人が直面する苦労と、それを乗り越えるための独自の「マイルール」、そして周囲の接し方を、わかりやすい1コマ漫画とともに徹底解説します。

【著者プロフィール】

三田 晃史（ミタ アキフミ）

精神科専門医、児童精神科医。大学病院、災害医療センター等で診療、国境なき医師団としてミャンマーで活動後、厚生労働省、内閣府等にて勤務。広島県健康対策課長、国立病院機構本部医療課長等を歴任。その後、精神科救急センター医長、児童思春期センター医長等として、精神科救急医療と子供の心の診療に従事する。また、全日本大学準硬式野球連盟理事等として、数十年にわたり思春期の子供の自立と成長に寄り沿う。大阪の心療内科・精神科医院、「十三みたクリニック」院長。著書に、『偉人を生んだざんねんな子育て』（2018年、高陵社）、『人と比べなければ子どもは伸びる』（2020年、マキノ出版）、『実はすごい！発達障害グレーゾーン』（2025年、主婦と生活社）などがある。

【書籍概要】

書 名：「発達障害」の解剖図鑑

著 者：三田 晃史

仕 様：A5判、160ページ

定 価：1,760円（税込）

発売日：2026年1月8日（木）

ISBN：978-4-416-52539-5

書籍のご購入はこちら :https://www.seibundo-shinkosha.net/book/general/96547/

