センスも取り付け工事も不要！おしゃれにモノを収納したい方のための『NOIR（ノワール） 突っ張り収納』を新発売！賃貸物件でも手軽に″ワンランク上の魅せる収納″を実現します。

「身体に合った寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開する株式会社エムール（東京都立川市：代表取締役 高橋 幸司/以下、エムール）は、2025年12月10日より「突っ張り収納 NOIR（以下、ノワール）」の予約販売（12月下旬入荷予定分）を開始しました。

詳細を見る :https://emoor.jp/products/yo-rcnoir

センス不要。取り付け工事も不要。

生活感を抑える洗練デザイン

ノワールは、天井と床で突っ張る方式のポールハンガー兼収納ラックです。シックなマットブラックのスチールに、控えめに輝くゴールドの固定ネジがアクセント。

都市部における居住空間の狭小化が進む中、東京発の家具ブランドであるエムールは、限られたスペースを有効に活用する「たたむ※」を提案しています。

※「たたむ」には片付ける、しまうという意味合いも含まれています。

用途によって選べるパーツパターン

目的に合わせて選べる2パターンを用意

ライフスタイルに合わせて選べる、2つのセットラインナップをご用意しました。リビングはもちろん、子供部屋、書斎、玄関、キッチンなどあらゆる場所で活躍します。

- 小物のディスプレイ収納に便利なパーツが付いた「パターンA」- シューズを美しく並べられるパーツが付いた「パターンB」

穴あけ不要の安心設置

工具いらずで簡単

壁に穴をあけず、突っ張るだけで固定できるので、賃貸のお部屋でも安心して導入できます。また、床置きラックのように場所を取らず、足元がスッキリするため、日々の掃除も快適です。

触れた瞬間にわかる使いやすさを追求

機能性の高さを求める方へ

洗練された佇まいのなかに、日常へすっと馴染む使いやすさを忍ばせたパーツ構成です。

エムールの強みは、身体感覚を重要視したモノづくり。余計な装飾に頼らず、触れた瞬間にわかる操作性や、暮らしの動きに沿う形状を追求しました。

パターンAの内訳

ポール1本、トレー2個、フック2個、ハンガーフック1個

パターンBの内訳

ポール1本、シューズプレート5個、フック2個、ハンガーフック1個

限られた空間でも、美しく

突っ張り収納 NOIR（ノワール）

ノワールは、限られた空間を有効活用したい、おしゃれに収納したい、そんな方のための"ワンランク上の魅せる収納具"です。

商品詳細はこちら :https://emoor.jp/products/yo-rcnoir

健康家具ブランドEMOORについて

健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/191_1_6e5e23fff2c0b8772808fd60a8a2f940.jpg?v=202512111027 ]健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より「寝る・座る・たたむ」に専門性をもった商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。

EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と常時2,000種類を超える商品開発力、そしてECでの販売に特化することで、従来の「目で楽しむインテリア」ではなく「健康的な生活を支える道具」をお求めになりやすい価格でご提供しています。

株式会社エムール

会社名：株式会社エムール

本社：東京都立川市曙町1-25-12オリンピック曙町ビル9F

代表取締役：高橋 幸司

設立：2006年7月

資本金：4,500万円

事業内容：

・快適な「寝る、座る、たたむ」を実現する製品の企画開発

・国内および海外向けECサイトの運営

・睡眠教育サービスの企画開発

関連サイト：

・ホームページ

https://emoor.co.jp

・公式オンラインショップ

https://emoor.jp/

・ブランドサイト

https://emoor.world/jp/

体験ショールーム立川・青山：

https://emoor.world/jp/showroom/