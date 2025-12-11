【株式会社心灯】全社員SDGs研修を完了し、「SDGs宣言書」を策定・公表

株式会社心灯

株式会社心灯（本社：愛媛県松山市、代表取締役：岡本伸）は、持続可能な社会の実現と企業価値向上を両立させるため、SDGs大学 副理事長である花野雅彦様をお呼びして、全従業員を対象としたSDGs研修を完了し、この度「SDGs宣言書」を策定・公表いたしました。

宣言書では、「経済」「社会」「環境」の3つの目標に重点を置き、特に「2030年までに47都道府県10,000社を笑顔にする」という具体的な目標を掲げ、事業を通じた社会貢献を加速させます。本取り組みを通じ、愛媛県から全国、そして日本の環境問題の解決に貢献してまいります。

1. SDGs研修の実施と「宣言書」策定の背景

SDGｓ研修後の様子

当社は、これまで培ったきたwebマーケティングと人材育成の融合から お客様の、お客様の課題解決と自己成長のプラットフォーム提供を行ってまいりました。この度、弊社はNEO- WEBソリューションを掲げて より強固なより強固な社会的責任を果たすべく、全従業員がSDGsを深く理解し、日常業務に活かすことを目的に研修を実施。その結果を「SDGs宣言書」として体系化し、全社一丸となって持続可能な経営に取り組むことを決定いたしました。

2. 「SDGs宣言書」の重点目標と具体的な取り組み

当社の宣言書は、以下の3つの目標に重点を置き、具体的な取り組みを推進します。

株式会社心灯のSDGs宣言書2030年までに47都道府県10,000社を笑顔にします

愛媛県を中心とし、共創をポリシーに全国展開していきます。

【主な取組み】

- 今まで解決できなかった課題に対し、“NEO-ＷＥＢソリューション”を提供します。- それに付随する人材育成に貢献します。- 自己成長し、笑顔になるプラットフォームを提供します。常に社内外の方々に対し、真の絆構築を磨いていきます

家族、従業員など、誰も取り残さずにウェルビーイングを提供できる、絆構築を開発していきます。

【主な取組み】

- 常に幸福度を高める取り組みを実施します- 強みを最大限に生かした提案を致します- 視野、視座、視点を高める為に、研鑽会を自ら実施します行政とコラボレーションを図っていきます

【松山市、愛媛県、環境省】とコラボレーションを図り、日本の環境問題に取り組んでいきます。

【主な取組み】

３. 今後の展望

- 行政と定期的に情報交換していきます- ＣＯ２を毎年4.2％削減することを、啓蒙していきます- 日本の今後のエネルギー問題について提案していきます

株式会社心灯は、このSDGs宣言書の策定を新たなスタート地点とし、事業活動を通じて社会課題の解決に貢献し続けることで、企業理念である「人々の心に決して消えない小さな火を灯す」を体現してまいります。今後もステークホルダーの皆様との真の絆構築を磨きながら、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

問い合わせ先

株式会社 心灯

担当：岡本 伸

TEL：090-7145-1118

E-mail：info@kokorobi.co.jp