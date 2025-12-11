『Lies of P』Steamにて50％OFF！12月19日（金）まで
株式会社NEOWIZ（本社：韓国 京畿道城南市、共同代表：金 承徹（キム・スンチョル）/蠔 泰根（ベ・テグン））は、2025年12月19日（金）16:59（日本時間）まで、Steamにて『Lies of P』を50％OFF（4,180円［税込］）で提供いたします。
『Lies of P』steam(R)(https://store.steampowered.com/agecheck/app/1627720/?l=japanese)
『Lies of P』について
『Lies of P』（2023年9月に全世界同時発売）は、童話「ピノッキオの冒険」をモチーフとした、ソウルライクアクションRPGです。
ベル・エポック時代をインスパイアした都市「クラット」が舞台。謎の女性ソフィアに導かれ、目覚めた主人公「ゼペットの人形」が謎を解き明かしていきます。
“自分は何者なのか… 嘘とは何か…”
多数のアワードを受賞し、プレイヤー評価も非常に高い作品です。
本年2025年6月に、DLC『Lies of P: Overture』をリリース。
『Lies of P: Overture』は、『Lies of P』本編の前日譚となり、主人公の「ゼペットの人形」が時を越え、崩壊寸前のクラットで、伝説のストーカー「レア」との物語を紡いでいきます。
本DLCは、2025年の大韓民国ゲーム大賞で優秀賞、技術創作賞（キャラクター部門）を、イギリスの権威ある「Golden Joystick Awards 2025」でBest Game Expansion（ベスト・拡張コンテンツ賞）を受賞しています。
◆『Lies of P』およびDLC『Lies of P: Overture』
『Lies of P』Play Station Store(R)(https://www.playstation.com/ja-jp/games/lies-of-p/)
『Lies of P』steam(R) ※本編セール中(https://store.steampowered.com/agecheck/app/1627720/?curator_clanid=36481934)
『Lies of P』Xbox(https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/lies-of-p/9PCM4CMTPPGC)
NEOWIZ公認 日本国内向け『Lies of P』Xアカウント(https://x.com/Liesofp_Japan)
『Lies of P』公式サイト(https://www.liesofp.com/ja-jp)
●コピーライト表記
(C)NEOWIZ All Right reserved.