lanitech × デジタルハリウッドSTUDIO松山、愛媛オレンジバイキングス「ばいくす子ども食堂」ワークショップ開催 - “食で繋がるバイクスの輪” 拡大へ

lanitech合同会社

「あなたと社会のテクノロジーパートナー」を掲げるlanitech合同会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO兼CTO：西脇 靖紘、以下「lanitech」）と、同社が運営する「デジタルハリウッドSTUDIO松山」（以下、STUDIO松山）は、B.LEAGUE クラブ 愛媛オレンジバイキングス が実施する「ばいくす子ども食堂」の運営および関連ワークショップにスポンサー／協力団体として参画いたします。地域や子どもたち、飲食店、ファン、クラブを“食”を通じて繋ぎ、「食で繋がるバイクスの輪」の拡大と持続可能な地域共創モデルの実現を目指します。

背景

愛媛オレンジバイキングスは、昨今の社会課題に対する支援活動の一環として、これまでホームアリーナを活用した「ばいくす子ども食堂」の運営や、県内の子ども食堂支援を通じた地域貢献に取り組んできました。

2025年より、日本財団 と B.LEAGUE による「スポーツ×地域課題解決のまちづくりモデル事業」の第三弾クラブとして本クラブが採択され、地域との“日常”レベルでのつながりや支援の仕組みづくりに取り組みが強化されています。

具体的には、「食で繋がるバイクスの輪」をテーマに、地域課題を参加者とともに考え、地域・飲食店・支援先・クラブを包括するワークショップを通じて、地域の“食 × 共創 × 地域活性化”のネットワークを広げる試みが始まっています。第1回ワークショップは2025年11月1日に開催済、今後も継続的に実施予定です。

lanitech とデジタルハリウッドSTUDIO松山の参画について

lanitechは、デジタルハリウッドSTUDIO松山 として、若者や地域住民への教育的な接点を持つ強みを活かし、「食 × 学び × 地域」の新たな価値創造に向けて、本プロジェクトへの参画を決定しました。

両社の協力により、単なる支援ではなく、持続可能かつ自走可能な「地域 + スポーツ + 食 + 教育」の共創モデルづくりを目指します。

ワークショップ概要

テーマ：「食で繋がるバイクスの輪」

目的：食をきっかけに、子ども食堂や地域支援、地元飲食店とのつながり、クラブファン、地域住民を含めた多様な主体間の交流と共創ネットワークを構築。地域の活性化、子どもの支援、持続的なまちづくりを目指す。

主催・協力団体：愛媛オレンジバイキングス／日本財団×B.LEAGUE まちづくりモデル事業、デジタルハリウッドSTUDIO松山、lanitech、および既存協力団体（例：飲食店、地域子ども食堂ネットワーク等）

開催状況：第1回ワークショップは 2025年11月1日（土） に松山市総合コミュニティセンターにて実施済。今後、第2回 2025年12月21日（日）、第3回 2026年1月31日（土）を予定。

第2回「まちを丸ごとブースト大作戦！」

期待する成果と今後の展望

私たちはこのプロジェクトを通じて、次の成果と展望を見据えています。

- スポーツクラブ、地域、子どもたち、地元飲食店、ファンなど、多様なステークホルダーが「食」を通じてつながる場を創出。地域における支援や交流の“日常化”。

2. 子ども食堂運営の持続可能性向上、地域の飲食店の活性化、スポーツを起点としたまちづくりの新たなモデル構築。

3. lanitech／デジタルハリウッドSTUDIO松山 ならではの視点（IT・教育・人材育成）を加えることで、「食 × スポーツ × 教育 × 地域」を横断する共創の仕組みづくり。

今後も定期的なワークショップや地域との対話、飲食店との連携、子ども食堂支援を継続し、地域全体のつながりとサステナビリティを追求してまいります。

関係者コメント

lanitech合同会社 西脇靖紘

「lanitech は、ビジネスにとどまらず、テクノロジーと人を通じて社会に貢献したいと考えています。愛媛オレンジバイキングス の“食で繋がる”取り組みに参画することで、地域の課題解決と共創の輪づくりに、IT・教育の観点から貢献できることを嬉しく思います。」

デジタルハリウッドSTUDIO松山 味村和哉

「初回ワークショップでは、子ども食堂を取り巻く課題や、新たな技術で解決を目指す取り組みから学び、アイデアを出し合いました。 ここからさらに伴走者として地域の飲食店や事業者を巻き込み、食を通じて人と人、地域とクラブを繋いでまいります。」

lanitech合同会社｜会社概要

会社名：lanitech合同会社

代表者：代表社員 CEO 兼 CTO 西脇 靖紘

所在地：東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2階

設立：2021年8月23日

事業内容：

IT・AIソリューション／教育／地域共創の3領域を軸に、

企業のDX推進・生成AI導入支援、外部CTO・技術顧問、システム開発、

デジタル人材育成、地域の共創プロジェクトなどを総合的に提供。

“テクノロジーで人と社会の未来をデザインする”ことをミッションに、

企業・人材・地域が成長するための仕組みづくりを行っています。

URL：https://lanitech.jp/