ボイスチャート、訪問看護向け新プランを正式リリース

株式会社pipon（本社：東京都中央区、代表取締役：北爪聖也）は、訪問看護事業所向けに特化した 「ボイスチャート訪問看護プラン」(https://voice-chart.pipon.net/) を本日より提供開始いたします。

訪問看護は、1回の訪問時間が45分と長く、同じ利用者宅へ継続して訪問する特性上、看護師が行う訪問記録・計画書・実施記録・月次レポートなどの作業負担が非常に大きいことが知られています。

本プランは、訪問看護のこうした実務に最適化したAIカルテ記録・生成サービスとして、

長時間録音対応／訪問看護用プロンプト／月次レポート自動化を実装。

現場の記録業務を大幅に効率化します。

■ 背景：訪問看護は「記録業務の負担」との闘い

訪問看護師は、1件45分の訪問を1日複数こなし、さらに以下の書類作成が発生します：

訪問看護記録書

訪問看護計画書

その中でも特に月次レポートは、

「1ヶ月分の訪問記録を振り返り、評価し、まとめる」という非常に負荷の高い業務です。

そのため事業所規模が大きくなるほど、

“記録のための残業” が常態化しているのが現場の実態です。

■ ボイスチャート訪問看護プランの特徴：60分以上の長時間訪問に対応した音声AI

従来の医療向け音声解析は10～15分前提のものが多く、訪問看護の長時間記録には不向きでした。

ボイスチャート訪看プランでは、60分以上の長時間録音をし、

利用者の生活背景、症状経過、ケア内容の抽出を可能にする 訪問看護専用AIを搭載しました。

2. 訪問看護記録の自動生成（SOAP／実施記録）

訪問中のメモ・会話・観察内容から、AIが以下を自動生成：

SOAP（看護版）

ケア内容のまとめ

看護師が手書きや手入力で行っていた記録を、

会話ベースで自動作成することができます。

3. 月次レポート自動生成機能を搭載

訪問看護特有の「月次レポート」を自動生成。

その月の訪問回数

ケア内容の分類（清潔ケア／服薬管理／褥瘡ケア など）

症状経過

変化点

リスク兆候

来月の方針

多職種連携における共有項目

1ヶ月分の記録をAIが読み取り、整理・要約・構造化。

看護師の“月末地獄”を軽減します。

4. 訪問看護に特化した価格プラン

◆ ボイスチャート訪問看護プラン

45分 × 1000回／月 29,800円（税別）

訪看事業所で1～複数名の看護師が利用可能

オンライン記録にも、対面訪問にも対応

月次レポート生成機能を標準搭載

録音・文字起こし・SOAP生成・レポート生成をワンストップで利用可能

事業所規模に合わせて柔軟に導入できます。

■ 訪問看護ステーションにとってのメリット

・ 記録時間の大幅削減

・ 現場と事務所の情報連携がスムーズに

・ 月末の月次レポート作成の負担が激減

・ 新人看護師の記録品質を安定化

・ 医療DXを一歩前へ進める基盤に

訪問看護の品質向上と働き方の改善を同時に実現します。

■ 代表コメント

株式会社pipon 代表取締役 北爪聖也

「訪問看護は、在宅医療の中心を担うとても重要な領域ですが、

その裏側には過剰な記録業務と月次レポートの負担が存在しています。

ボイスチャート訪問看護プランは、そうした現場の課題を解決し、

看護師が利用者と向き合う時間を増やすために開発しました。

人に寄り添うケアの現場こそ、AIによる記録支援が力を発揮すると考えています。」

URL：https://voice-chart.pipon.net/