【12月16日(火)開催】挑戦が積み重ならなければ、事業は生まれない 　「新規事業制度を“動き続ける仕組み”にする方法」

株式会社ソフィア

株式会社ソフィア（東京都中央区日本橋人形町、代表取締役：廣田 拓也、以下ソフィア）は

挑戦が積み重ならなければ、事業は生まれない「新規事業制度を“動き続ける仕組み”にする方法」と題し、無料セミナーを開催します。

■背景と目的

新規事業を生み出すために、社内提案制度を導入する企業が増えています。

しかし、なぜ自社で提案制度を行うのか？その目的がぼんやりとしてしまっていたり、事務局と経営層の認識が一致していないといった課題を抱える企業も少なくありません。

本セミナーでは、社内提案制度の導入・活性化における最初の重要なステップに焦点を当て、制度を成功に導くための具体的な方法を解説します。

新規事業創出や組織課題解決の手段として注目される社内の新規事業提案制度ですが、その効果を最大限に引き出すためには、制度を導入する「目的」を明確にし、具体的な「目標」を設定することが不可欠です。

また、当事者意識を持ってもらうために、どのように社員に巻き込んで行けば良いのか、今回はファーストステップのノウハウをお伝えします。

■こんな方におすすめ

・新規事業を生み出したい会社

・新規事業提案制度の導入を検討している方、導入している方

・新規事業提案制度の改善を検討している方

・新規事業提案制度の事務局の方

※コンサルタント、プロジェクト支援を事業とされている業種の参加はお断りいたします。

業務提携などのお申し出については別途ご連絡ください。

■開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/159338/table/52_1_7b70834cc4573e57844c87558ade6293.jpg?v=202512111027 ]

お申込みはこちら :https://www.sofia-inc.com/seminar/2025/12/16.html

■参考資料『ソフィア流 新規事業提案制度の構築方法 』 無料資料ダウンロード

本報告書が、皆様の組織におけるコミュニケーション改善の一助となれば幸いです。

https://www.sofia-inc.com/download_shinnkijigyou_teiann

■会社概要

株式会社ソフィア https://www.sofia-inc.com/

組織変革・組織開発コンサルティングを中心に、インターナルブランディング支援や研修・ワークショップの企画・運営、メディア・コンテンツ企画制作、業務プロセス改革支援、ICTシステム開発・活用支援など、幅広いサービスを提供しています。詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。

●本件に関する問い合わせ先

株式会社ソフィア 担当：近田・小林・松井

TEL：03-5574-7031 FAX：03-5574-7034 e-mail：bizdev@sofia-inc.com

東京都中央区日本橋人形町1-8-4 東商共同ビル 4階 https://www.sofia-inc.com/