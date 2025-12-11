デジャヴュ「塗るつけまつげ」自まつげ際立てタイプから、冬限定色「スパークルブラック」を発売！まつげを際立てながら、透明感のある黒にシルバーパールがきらめく、ホリデーシーズン仕様の特別なブラック。
イミュ株式会社（東京都中央区）が展開する化粧品ブランド「デジャヴュ」は、2025年12月19日（金）に「塗るつけまつげ」自まつげ際立てタイプの限定色「スパークルブラック」を、全国のバラエティストア・イミュ公式オンラインストアで発売いたします。
デジャヴュ ラッシュアップE（限定色 スパークルブラック）イメージ
なめらかで高密着なフィルム液と超極細三角ブラシで、目頭・目じりなど細かい部分のまつげや、細く短いうぶ毛レベルのまつげも1本残らず際立てる、 ‟「塗るつけまつげ」自まつげ際立てタイプ”。
今まで塗り残していた‟見えないまつげ”も1本残らず塗りつくすから、自然なのに存在感のある目もとに仕上がります。
今回の限定色「スパークルブラック」は、透明感のあるブラックにシルバーパールを高配合し、クールで洗練されたまつげに仕上げる限定色。 シルバーパールのきらめきを最大限に活かすため、ベースの黒の濃度を下げ、ほど良く透け感のあるブラックにパールを散りばめました。
まつげに塗布すると、シルバーパールが光を受けて、さりげないツヤ感と洗練された雰囲気をつくります。
星がきらめくような、ホリデーシーズンに映える特別なブラックです。
「塗るつけまつげ」自まつげ際立てタイプ 製品特長
1．密着性が高く、なめらかさも兼ね備えた＜スムースフィットフィルム＞（センイフリー）
うぶ毛のような細いまつげや短いまつげは、通常のまつげに比べて表面積が小さく、コシが弱いため、従来のフィルム液ではまつげに液を絡めることができませんでした。そこで、それらの‟見えないまつげ”にもフィルム液がしっかり絡むように、まつげへの密着性が高く、なめらかな＜スムースフィットフィルム＞を採用しました。
フィルム液の粘度を低く、なめらかにしたことで、まつげの根元から毛先までフィルム液がムラなくのびて、極薄のフィルムを形成するため、ダマがなくセパレートした美しい仕上がりを実現します。
2．あらゆるまつげも 1本残らず、根もとから毛先まで塗りつくす＜超極細三角ブラシ＞
ブラシの毛の最短はわずか1.5ｍｍ。ブラシを極細にするだけではなく、断面を三角形にすることで、丸や四角形のブラシよりも、まつげに当たる部分を広くすることができるため、目頭、目じり、下まつげや、これまでブラシが届かず塗りにくかったまつげの生え際など、今まで塗り残されていた細かい部分のまつげもしっかり捕らえて塗りつくすことが可能です。ご使用の際は、ブラシの角ではなく面の部分をまつげに当てて塗っていただくと、よりしっかりとフィルム液を塗布することができます。
超極細三角ブラシ
3．1日中、目の周りににじまず、美しい仕上がりが続く
皮脂・汗・涙をはじき、こすれにも強く、目の周りににじんだり落ちにくいフィルムタイプ。1日中パンダにならず、キレイな目もとで過ごせます。
4．お湯だけでスルンと簡単にオフできる
フィルムタイプだから、たっぷりのお湯を含ませて優しくなでるだけで、まつげに塗った形のまま抜け殻のようにスルンとオフできます。
美容成分配合 加水分解シルク、リンゴ果実エキス、ハチミツ（保湿効果）
製品情報
「塗るつけまつげ」自まつげ際立てタイプ
デジャヴュ ラッシュアップE（限定色 スパークルブラック）
デジャヴュ ラッシュアップE（限定色 スパークルブラック）仕上がりイメージ
・ブランド名：デジャヴュ
・製品名：ラッシュアップE
・限定色：スパークルブラック
・発売日：2025年12月19日（金）数量限定発売
・価格：1,320円（税込）
・取扱い：全国のバラエティストア、イミュ公式オンラインストア
・ブランドサイト：https://www.dejavu-net.jp/items/mascara/lashup/
・定番色展開 全2色
-ブラック
-ダークブラウン
※全国のバラエティストア、ドラッグストア、大型スーパーマーケット、イミュ公式オンラインスト アで発売中
（店舗によりお取扱状況が異なります）