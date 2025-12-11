韓国で話題沸騰の人気ブランド「The Barnnet」（ザ・バーネット）、新宿ルミネエストB1にて3か月間の長期ポップアップ開催決定！

nugu Japan株式会社

韓国発の人気ブランド「The Barnnet」が、2025年12月12日（金）より新宿ルミネエスト地下1階にて、約3か月間の長期ポップアップを開催します。

昨年より日本でのポップアップに参加し、着実にファンを増やしてきた「The Barnnet」。

今回はホリデーシーズンに合わせた特別な店内インテリアで、来場者に冬の華やかな雰囲気をお届けします。

さらに、期間中のご購入者には限定特典を用意。ここでしか手に入らないアイテムや体験が、ブランドの魅力をより身近に感じられる内容となっています。

ルミネエスト新宿B1F「nugu」会場内イメージ購入特典（数量限定／なくなり次第終了）

１. 15,000円以上ご購入

Cotton Color Knit Socks をプレゼント

カラー：レッド／ブルー／ホワイト／ブラック／チャコール ※ランダム



２. 25,000円以上ご購入

Hairy Knit Gloves（レッド） をプレゼント



３. 35,000円以上ご購入

Corduroy Patch Logo Ball Cap をプレゼント

カラー：ブラウン／ネイビー ※ランダム

開催概要

期間：12月12日(金)～2026年2月24日(火)

開催場所：ルミネエスト新宿 B1F 「nugu」

The Barnnet提供The Barnnet提供

メディア（取材）に関するお問い合わせ先

担当：松本、ヨム（partnership@nugu.jp）