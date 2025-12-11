韓国で話題沸騰の人気ブランド「The Barnnet」（ザ・バーネット）、新宿ルミネエストB1にて3か月間の長期ポップアップ開催決定！
nugu Japan株式会社
１. 15,000円以上ご購入
韓国発の人気ブランド「The Barnnet」が、2025年12月12日（金）より新宿ルミネエスト地下1階にて、約3か月間の長期ポップアップを開催します。
昨年より日本でのポップアップに参加し、着実にファンを増やしてきた「The Barnnet」。
今回はホリデーシーズンに合わせた特別な店内インテリアで、来場者に冬の華やかな雰囲気をお届けします。
さらに、期間中のご購入者には限定特典を用意。ここでしか手に入らないアイテムや体験が、ブランドの魅力をより身近に感じられる内容となっています。
１. 15,000円以上ご購入
Cotton Color Knit Socks をプレゼント
カラー：レッド／ブルー／ホワイト／ブラック／チャコール ※ランダム
２. 25,000円以上ご購入
Hairy Knit Gloves（レッド） をプレゼント
３. 35,000円以上ご購入
Corduroy Patch Logo Ball Cap をプレゼント
カラー：ブラウン／ネイビー ※ランダム
開催概要
期間：12月12日(金)～2026年2月24日(火)
開催場所：ルミネエスト新宿 B1F 「nugu」
メディア（取材）に関するお問い合わせ先
担当：松本、ヨム（partnership@nugu.jp）