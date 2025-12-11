DHC¡ß¥¹¥Ìー¥Ôー ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¥¨¥¤¥Á¥·ー(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:µÜºêÎÐ¡¢°Ê²¼:DHC)¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¢¨1¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¥¢¤ÊÈ©¤ØÆ³¤¯¡ÖDHC ÌôÍÑ ¥Ç¥£ー¥× ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥° ¥ª¥¤¥ë ¥ê¥Ë¥åー¥Ö¥é¥¤¥È¡×¤ò¡¢¡ã¥¹¥Ìー¥Ôー¡ä¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¡¢2025Ç¯12·î11Æü(ÌÚ)¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï2025Ç¯7·î¤ËÂè°ìÃÆ¡ã¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ä¡¢11·î¤ËÂèÆóÃÆ¡ãÀö´éÎÁ2¼ï¤È¥ê¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤Î¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸È¯Çä¡ä¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè»°ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢Çä¾åÎß·×1.2²¯¸Ä¢¨2¤òÆÍÇË¤·¤¿¥Ç¥£ー¥×¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥·¥êー¥º¤«¤é¡ÖDHC ÌôÍÑ ¥Ç¥£ー¥× ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥° ¥ª¥¤¥ë ¥ê¥Ë¥åー¥Ö¥é¥¤¥È¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Ìー¥Ôー¤¬°ìÈÖ¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ë¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¡È¥¥åー¥È¡É¤ÊÍÍ»Ò¤È¡¢¥¹¥Ìー¥Ôー¤¬¡È¥¹¥¿ー¡É¤È¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿2¼ïÎà¤¢¤ê¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤ªµá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1:¥¥á¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë
¢¨2: 1995Ç¯12·î～2024Ç¯12·îËöÆü¤Þ¤Ç¤Î¥·¥êー¥ºÁíÈÎÇä¸Ä¿ô(¥µ¥¤¥º°ã¤¤¡¢¥³¥é¥ÜÉÊÅù¤ò´Þ¤à)
º¸¤«¤é¡¢[¥¹¥Ìー¥Ôー]¥¥åー¥È¡¢[¥¹¥Ìー¥Ôー]¥¹¥¿ー
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä[É½: https://prtimes.jp/data/corp/30413/table/441_1_e694477de1a4b16696bd3404dfc3793e.jpg?v=202512111027 ]
¡ã¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡äÈ©¤ò¤¯¤â¤é¤»¤ë¡È»À²½¤°¤¹¤ß¢¨3¡É¤ò¼è¤ê¤Î¤¾¤¯
¥Ï¥È¥à¥®¥ª¥¤¥ë¡¢¥³¥á¥Ì¥«¥ª¥¤¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅ·Á³Í³Íè¤Î¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Ö¥é¥¤¥È¥Êー¥ª¥¤¥ë¡×¤¬¡¢È©¤ò¤¯¤¹¤Þ¤»¤ë»À²½¤·¤¿Èé»é¤ä¸Å¤¤³Ñ¼Á¤Ë¡Ö¤æ¤ë¤á¤ë¡×¡ÖÊ¬²ò¤µ¤»¤ë¢¨4¡×¡Ö¼è¤ê¤Î¤¾¤¯¡×¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¥¢¥×¥íー¥Á¡£¥áー¥¯¥ª¥Õ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë»À²½¤°¤¹¤ß¢¨3¤ò¤Ï¤é¤¤¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢À®Ê¬¤¬¿»Æ©¢¨5¤·¤ä¤¹¤¤¥¯¥ê¥¢¤ÇÆ©ÌÀ´¶¢¨1¤Î¤¢¤ëÁÇÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¢¨3:¸Å¤¤³Ñ¼Á±ø¤ì¤Ë¤è¤ë¡¡¢¨4:¸Å¤¤³Ñ¼Á¤ò¼è¤ê¤Î¤¾¤¯¤³¤È¡¡¢¨5:³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç
¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¡¥¤¥áー¥¸¿Þ
¶Ã¤¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°ÎÏ¤Ç¤¹¤Ã¤¤êÍî¤È¤»¤ë
¤¹¤Ð¤ä¤¯¤Ê¤¸¤ó¤ÇÌÓ·ê¤Î±ü¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥ª¥¤¥ë¤¬¡¢¥Ïー¥É¤Ê¥áー¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Í¾Ê¬¤ÊÈé»é¤äÈ©¤ò¥¶¥é¤Ä¤«¤»¤ë³ÑÀò¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥àー¥º¤ËÉâ¤¾å¤¬¤é¤»¤Þ¤¹¡£¥ª¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿åÊ¬¤ÈÍ»¹ç¤·¡¢¥áー¥¯¤ä±ø¤ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¥ª¥¤¥ë¤Ï¡¢¿å¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÀö¤¤Î®¤»¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿»ÈÍÑ´¶¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¡¡¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー
µ®½Å¤Ê¡È¥Õ¥íー¥ë¡¦¥Ç¡¦¥¢¥»¥¤¥Æ¢¨6¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÈþÍÆÊÝ¼¾À®Ê¬¤òÇÛ¹ç
¥¹¥Ú¥¤¥ó»ºÍµ¡ºÏÇÝ¤Î¥ª¥êー¥Ö²Ì¼Â¤«¤é¤È¤ì¤ë¥ª¥¤¥ë¡Ö¥Õ¥íー¥ë¡¦¥Ç¡¦¥¢¥»¥¤¥Æ(¥Ðー¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¤ÎÀº²Ú(¤Ï¤Ê))¢¨6¡×¤òÇÛ¹ç¡£¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¼êÅ¦¤ß¤·¤¿¥ª¥êー¥Ö²Ì¼Â¤òÀÐ±±¤ÇÊ´ºÕ¤·¡¢¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤Ë¤·¤¿¤¿¤êÍî¤Á¤ëÅ©¤À¤±¤ò½¸¤á¤¿µ®½Å¤Ê¥ª¥¤¥ë¤Ç¡¢Èé»é¤È»÷¤¿ÁÈÀ®¤Î¤¿¤á¡¢È©¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¼é¤ê¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¤È¤É¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ©ÌÀ´¶¢¨1¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥½¥¦¥Ï¥¯¥Ò¥¨¥¥¹¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤ÎÀ°È©À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤µ¤·¤¯±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¡¢ÁÇÈ©¤Ë¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤Æ©ÌÀ´¶¢¨1¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨6:ÊÝ¼¾À®Ê¬
¢£¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤È¤Ï
¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¤¹¤ëÃÎÅªºâ»º¸¢¤Ï¡¢Peanuts Worldwide¤¬½êÍ¤·¡¢WildBrain¤¬41%¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬39%¡¢¥Á¥ãー¥ë¥º M.¥·¥å¥ë¥Ä»á¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¬ 20%¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ãー¥ë¥º M.¥·¥å¥ë¥Ä»á¤¬½é¤á¤Æ¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤òÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1950Ç¯¡£¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤¬£·¤Ä¤Î¿·Ê¹»æ¾å¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤Ã¤¿»þ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¥Á¥ãー¥êー¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥¹¥Ìー¥Ôー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡¦¥®¥ã¥ó¥°¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ËÉÔÌÇ¤ÎÂÀ×¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Apple TV¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÈÖÁÈ¤äÆÃÈÖ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Î¾¦ÉÊ¡¢¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥Ñー¥¯¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢Ê¸²½¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¤½¤·¤ÆÅÁÅýÅª¤Ê»æÇÞÂÎ¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Þ¤Ç³Æ¼ïÇÞÂÎ¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÏ¢ºÜ¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë2018Ç¯¡¢¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤Ï¡¢NASA ¤È¥¹¥Úー¥¹¡¦¥¢¥¯¥È¡¦¥¢¥°¥êー¥á¥ó¥È¤ÇÊ£¿ôÇ¯¤ÎÄó·È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¹¥Úー¥¹¡¦¥¢¥¯¥È¡¦¥¢¥°¥êー¥á¥ó¥È¤Ï¡¢±§ÃèÃµºº¤È STEM¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò·¼È¯¤¹¤ë¤è¤¦¼¡À¤Âå¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
DHC¤Ï¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£¤È¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°·Ð±Ä¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î·ò¹¯¤È¹¬Ê¡¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¡¢ÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
